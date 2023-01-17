https://ukraina.ru/20230117/1042703859.html

Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева

Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева - 17.01.2023 Украина.ру

Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева

На границе России и Грузии задержан житель одной из стран СНГ, которому вменяют шпионаж в пользу Украины. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии

2023-01-17T12:23

2023-01-17T12:23

2023-01-17T12:23

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Уточняется, что противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ выявлена в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО — Алания.Задержали мужчину при пересечении МАПП "Верхний Ларс".В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.

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