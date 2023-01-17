Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева - 17.01.2023 Украина.ру
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Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева
Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева - 17.01.2023 Украина.ру
Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева
На границе России и Грузии задержан житель одной из стран СНГ, которому вменяют шпионаж в пользу Украины. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии
2023-01-17T12:23
2023-01-17T12:23
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Уточняется, что противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ выявлена в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО — Алания.Задержали мужчину при пересечении МАПП "Верхний Ларс".В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
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Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева

12:23 17.01.2023
 
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На границе России и Грузии задержан житель одной из стран СНГ, которому вменяют шпионаж в пользу Украины. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии
"Подозреваемый предоставил переписку в Telegram, из которой следовало, что он передавал украинской стороне фотографии и видео со сведениями о местоположении военной техники ВС РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ выявлена в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО — Алания.
Задержали мужчину при пересечении МАПП "Верхний Ларс".
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
Алексей Арестович
12:08
Арестович показал заявление об отставкеСоветник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович 17 января в своих соцсетях разместил фотографию заявления об отставке
 
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