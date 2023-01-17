https://ukraina.ru/20230117/1042701073.html

В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"

В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями" - 17.01.2023 Украина.ру

В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"

В России появится новая линейка учебников истории для всех российских школ уже к 2024 году. Об этом 17 января сообщил один из участников рабочей группы по созданию этих учебных пособий, ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе выступления на пресс-конференции "Российское историческое общество: итоги года и планы на 2023-й"

2023-01-17T11:30

2023-01-17T11:30

2023-01-17T11:30

новости

россия

учебник

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042700800_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_9afb1ee4f833ec7e31921ed0ba0fa108.png

Он уточнил, что рабочая группа будет опираться на те три линейки учебников, которые уже существуют, но приоритетной задачей в новых пособиях будет делаться на "20 век, современную историю и недавние исторические события".Торкунов уточнил, что учебник планируется подготовить уже к лету, чтобы в новом учебном году школьники уже смогли по нему учиться.Ранее президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории.

https://ukraina.ru/20230117/1042692517.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, учебник, владимир путин