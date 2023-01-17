В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями" - 17.01.2023 Украина.ру
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В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"
В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями" - 17.01.2023 Украина.ру
В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"
В России появится новая линейка учебников истории для всех российских школ уже к 2024 году. Об этом 17 января сообщил один из участников рабочей группы по созданию этих учебных пособий, ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе выступления на пресс-конференции "Российское историческое общество: итоги года и планы на 2023-й"
2023-01-17T11:30
2023-01-17T11:30
новости
россия
учебник
владимир путин
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Он уточнил, что рабочая группа будет опираться на те три линейки учебников, которые уже существуют, но приоритетной задачей в новых пособиях будет делаться на "20 век, современную историю и недавние исторические события".Торкунов уточнил, что учебник планируется подготовить уже к лету, чтобы в новом учебном году школьники уже смогли по нему учиться.Ранее президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории.
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новости, россия, учебник, владимир путин
Новости, Россия, учебник, Владимир Путин

В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"

11:30 17.01.2023
 
© © РИА Новости / Андрей ИгловУчебник истории
Учебник истории
© © РИА Новости / Андрей Иглов
Читать в
В России появится новая линейка учебников истории для всех российских школ уже к 2024 году. Об этом 17 января сообщил один из участников рабочей группы по созданию этих учебных пособий, ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе выступления на пресс-конференции "Российское историческое общество: итоги года и планы на 2023-й"
"Если говорить о важнейшей задаче, и очень непростой, сложной, связанной с подготовкой единой линейки учебника истории для наших школ, то работа в этом направлении ведется, принята дорожная карта, в качестве приоритета ставится задача подготовки учебника для 10-11 классов. Что касается этого нового учебника и единой линейки, речь идет о 2024 году", - сказал Торкунов.
Он уточнил, что рабочая группа будет опираться на те три линейки учебников, которые уже существуют, но приоритетной задачей в новых пособиях будет делаться на "20 век, современную историю и недавние исторические события".
Торкунов уточнил, что учебник планируется подготовить уже к лету, чтобы в новом учебном году школьники уже смогли по нему учиться.
Ранее президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории.
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11:30В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"
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