Шойгу проинспектировал "Восток" - 17.01.2023 Украина.ру
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Шойгу проинспектировал "Восток"
Шойгу проинспектировал "Восток" - 17.01.2023 Украина.ру
Шойгу проинспектировал "Восток"
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток". Сообщение об этом появилось в Telegram-канале оборонного ведомства 17 января
2023-01-17T09:47
2023-01-17T09:52
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На месте Шойгу заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова? а также командующих объединениями и соединениями.Особое внимание министр уделил организации обеспечения войск и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, работе медицинских и тыловых подразделений.
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Новости, Новости Украины, Сергей Шойгу, Восток, СВО

Шойгу проинспектировал "Восток"

09:47 17.01.2023 (обновлено: 09:52 17.01.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток". Сообщение об этом появилось в Telegram-канале оборонного ведомства 17 января
На месте Шойгу заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова? а также командующих объединениями и соединениями.
Особое внимание министр уделил организации обеспечения войск и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, работе медицинских и тыловых подразделений.
"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал бойцам глава ведомства.
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