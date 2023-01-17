Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО - 17.01.2023 Украина.ру
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Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО
Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО - 17.01.2023 Украина.ру
Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО
Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает агентство Anadolu
2023-01-17T08:46
2023-01-17T08:46
новости
швеция
финляндия
нато
турция
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Боздаг напомнил о подписанном Турцией, Швецией и Финляндией меморандуме, который обязывает страны выполнять определенные требования. Как отметил глава турецкого Минюста, Анкара ожидает, что Стокгольм будет придерживаться соответствующих положений, а именно – оказывать Турции поддержку в борьбе с терроризмом.18 мая 2022 года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
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новости, швеция, финляндия, нато, турция
Новости, Швеция, Финляндия, НАТО, Турция

Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО

08:46 17.01.2023
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Public Domain
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Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает агентство Anadolu
"Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Боздаг напомнил о подписанном Турцией, Швецией и Финляндией меморандуме, который обязывает страны выполнять определенные требования. Как отметил глава турецкого Минюста, Анкара ожидает, что Стокгольм будет придерживаться соответствующих положений, а именно – оказывать Турции поддержку в борьбе с терроризмом.
"Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены", - сказал глава минюста Турции.
18 мая 2022 года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
- РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая 2022, 07:54
Обещать не значит жениться. Почему на самом деле Путин не обеспокоен вступлением в НАТО Финляндии и ШвецииШвеция и Финляндия заявили о своём вступлении в НАТО, на что Москва отреагировала весьма сдержанно. Владимир Путин на саммите ОДКБ сказал, что «вступление их в НАТО не несёт угрозы нам», а президент Финляндии Саули Ниинисте даже выразил недоумение по этому поводу – он готовился к необходимости обосновывать шаг своей страны
 
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09:00"Нарушение законов войны", смена тактики ВСУ, приезд Шойгу. Главное на Украине на утро 17 января
08:46Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО
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