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Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО

Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО - 17.01.2023 Украина.ру

Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО

Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает агентство Anadolu

2023-01-17T08:46

2023-01-17T08:46

2023-01-17T08:46

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Боздаг напомнил о подписанном Турцией, Швецией и Финляндией меморандуме, который обязывает страны выполнять определенные требования. Как отметил глава турецкого Минюста, Анкара ожидает, что Стокгольм будет придерживаться соответствующих положений, а именно – оказывать Турции поддержку в борьбе с терроризмом.18 мая 2022 года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.

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новости, швеция, финляндия, нато, турция