"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины - 17.01.2023 Украина.ру
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"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины
"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины - 17.01.2023 Украина.ру
"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины
На данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко агентству Рейтер на экономическом форуме в Давосе
2023-01-17T08:05
2023-01-17T08:05
новости
энергетика
украина
виталий кличко
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Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко отметил, что ситуация критическая.Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
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новости, энергетика, украина, виталий кличко
Новости, энергетика, Украина, Виталий Кличко

"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины

08:05 17.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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На данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко агентству Рейтер на экономическом форуме в Давосе
"Мы не говорим о коллапсе... но он может произойти в любую секунду", - заявил Кличко, добавив, что на данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%.
Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко отметил, что ситуация критическая.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
06:15
Последствия обстрелов Украины. Навстречу энергетической федерализацииПосле ударов по украинской энергетике 14 января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко констатировал, что "разрушения значительные" и "проблема настолько серьёзная, что "Укрэнерго" значительно ограничил объёмы потребления по всей Украине и в Киеве в частности".
 
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