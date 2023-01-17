https://ukraina.ru/20230117/1042693072.html

"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины

"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины - 17.01.2023 Украина.ру

"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины

На данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко агентству Рейтер на экономическом форуме в Давосе

2023-01-17T08:05

2023-01-17T08:05

2023-01-17T08:05

новости

энергетика

украина

виталий кличко

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Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко отметил, что ситуация критическая.Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".

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2023

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новости, энергетика, украина, виталий кличко