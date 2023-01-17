"Коллапс возможен в любую секунду": Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
На данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко агентству Рейтер на экономическом форуме в Давосе
"Мы не говорим о коллапсе... но он может произойти в любую секунду", - заявил Кличко, добавив, что на данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%.
Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко отметил, что ситуация критическая.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
06:15Последствия обстрелов Украины. Навстречу энергетической федерализацииПосле ударов по украинской энергетике 14 января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко констатировал, что "разрушения значительные" и "проблема настолько серьёзная, что "Укрэнерго" значительно ограничил объёмы потребления по всей Украине и в Киеве в частности".