Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область

Поляков опять беспокоит Калининград. Но они рискуют нарваться на ответ из Германии Хотя Кёнигсберг, как ранее назывался Калининград, никогда не входил в состав Польши, местные националисты продолжают называть его «Крулевец» и требуют «вернуть» - так же, как Вильнюс и Львов