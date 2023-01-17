Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Польша представляет угрозу только для Калининградской области, Варшаве посильно оккупировать Калининград или разгромить там российскую группировку, но напасть на всю Россию поляки не смогут, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью Украина.ру
Если говорить, что Россия – это гигантская страна с ядерным оружием, которая Польше, разумеется, не по зубам - да, это так, но сил на то, чтобы напасть на один-единственный Калининград и оккупировать его, или разгромить российскую группировку в Калининградской области, у Польши сил вполне хватает, ведь от Калининграда до польской границы тридцать километров.
По его мнению, на сегодняшний день система обороноспособности, система военной безопасности Калининградской области устарела.
Для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо ядерное оружие, заключил эксперт.
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