Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область - 17.01.2023 Украина.ру
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Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область
Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область - 17.01.2023 Украина.ру
Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область
Польша представляет угрозу только для Калининградской области, Варшаве посильно оккупировать Калининград или разгромить там российскую группировку, но напасть на всю Россию поляки не смогут, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью Украина.ру
2023-01-17T06:15
2023-01-17T06:15
новости
калининград
польша
нападение
эксперт
александр носович
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По его мнению, на сегодняшний день система обороноспособности, система военной безопасности Калининградской области устарела.Для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо ядерное оружие, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220329/1033633602.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, калининград, польша, нападение, эксперт, александр носович
Новости, Калининград, Польша, нападение, эксперт, Александр Носович

Эксперт оценил возможность нападения Польши на Калининградскую область

06:15 17.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Польша представляет угрозу только для Калининградской области, Варшаве посильно оккупировать Калининград или разгромить там российскую группировку, но напасть на всю Россию поляки не смогут, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью Украина.ру
Если говорить, что Россия – это гигантская страна с ядерным оружием, которая Польше, разумеется, не по зубам - да, это так, но сил на то, чтобы напасть на один-единственный Калининград и оккупировать его, или разгромить российскую группировку в Калининградской области, у Польши сил вполне хватает, ведь от Калининграда до польской границы тридцать километров.
Александр Носович интервью
Александр Носович
главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
По его мнению, на сегодняшний день система обороноспособности, система военной безопасности Калининградской области устарела.
Для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо ядерное оружие, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Города России. Калининград
29 марта 2022, 06:14
Поляков опять беспокоит Калининград. Но они рискуют нарваться на ответ из ГерманииХотя Кёнигсберг, как ранее назывался Калининград, никогда не входил в состав Польши, местные националисты продолжают называть его «Крулевец» и требуют «вернуть» - так же, как Вильнюс и Львов
 
НовостиКалининградПольшанападениеэкспертАлександр Носович
 
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