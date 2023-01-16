https://ukraina.ru/20230116/1042665311.html

Александр Носович: Для гарантий безопасности Калининграда в регионе нужно разместить ядерное оружие

Александр Носович: Для гарантий безопасности Калининграда в регионе нужно разместить ядерное оружие - 16.01.2023 Украина.ру

Александр Носович: Для гарантий безопасности Калининграда в регионе нужно разместить ядерное оружие

Страны-основатели Евросоюза понимают, что дальнейшее расширение ЕС, тем более, на такую страну, как Украина – это верный путь к распаду союза, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович.

2023-01-16T13:40

2023-01-16T13:40

2023-01-16T13:40

интервью

александр носович

сво

калининград

польша

оружие

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, как вы знаете, Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы. Перед встречей говорили об угрозе со стороны Белоруссии, и на этом фоне собрали маленькое заседание. О Белоруссии несколько позже. С чем, кроме нее, может быть связана встреча стран "Люблинского треугольника". Возможно ли, что они обсуждали новую блокаду Калининграда?– Встреча руководства Украины с руководством Польши и Литвы всегда могут быть связаны только с одной темой – с темой России, потому что для Польши и Литвы в наибольшей степени среди всех стран Запада соответствует идеал Украины как АнтиРоссии.Для них Украина - это страна, которая призвана добивать, уничтожать Российскую Империю и выступать тараном, который разрушает Московию, как они до сих пор ее называют, и служить преградой между Россией и Западной Европой еще более эффективно, чем они сами. Поэтому ничего, кроме России, на этой встрече обсуждаться в принципе не могло, тем более, в условиях СВО.Что касается блокады Калининграда, то я более, чем убежден, что эта тема там тоже поднималась. Возможно не всерьез, возможно, не под протокол, а за дружеской неформальной частью вечером под "Зубровку".Но то, что Литва в лице ее руководства упомянула, что она при желании и при отмашке из-за океана может заблокировать Калининград, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что эти люди уже тридцать с лишним лет гордятся тем, что они при желании могут заблокировать Калининград. Политическая география дала им уникальное положение и уникальный инструмент.Литовские политики, опять же, неформально, непублично, не упускают ни единого случая, чтобы этим похвастаться. Я много таких примеров знаю. Мне рассказывают, что, когда они напьются после заседания Европарламента или того же "Люблинского треугольника", таких международных форматов, первым делом они говорят, что "это Литва развалила Советский Союз", потому что антисоветское движение в перестройку началось с Литвы, с "Саюдиса" литовского, который потом подхватили другие прибалтийские, потом все остальные советские республики.Они говорят, что Калининградская область зависит от доброй воли Литвы, и при желании Литва может заблокировать Калининград, точнее, как они его называют, Караляучус. Это во-первых.Во-вторых, к идее блокады и к открытию второго фронта в Калининграде союзников по НАТО подталкивает сама Украина в лице ее руководства. С весны этого года регулярно звучат фантазии украинских политиков, в первую очередь Арестовича, о том, где может открыться второй фронт против России. И среди самых популярных вариантов ответа – Приднестровье, Кавказ, Нагорный Карабах, и Прибалтика - точнее, Калининградская область.Другой вопрос, что все эти разговоры, когда они ведутся на уровне глав Польши, Литвы, Украины – это пьяный треп, серьезными эти разговоры могут стать только, когда на них обратят внимание, когда им дадут отмашку в штаб-квартире НАТО, и, разумеется, в Вашингтоне, в Белом доме и Госдепартаменте, и в штаб-квартире ЦРУ. Тогда конечно, разговор о блокаде Калининграда станет серьезным геополитическим вызовом, серьезной угрозой европейской безопасности.– Вы находитесь в Калининграде. Насколько удалось справиться с последствиями прошлой блокировки, окончательно ли преодолены эти последствия? И чем чревата новая?– Всерьез последствий блокады на бытовом уровне жители Калининградской области не ощутили. Летом это был информационный фон, постоянные новости о том, что Литва не пропускает российские поезда в Калининградскую область, белорусские поезда тоже, но в реальной жизни этого практически не ощущалось. Никаких пустых полок в магазинах, никаких очередей - кроме строительных магазинов, потому что несколько дней была паника, что разберут все стройматериалы, а новые Литва не пропустит.За исключением вот этого единственного сюжета со стройматериалами, у нас ничего не почувствовали, потому что к блокаде со стороны Литвы готовились много лет, литовские политики делали намеки на то, что они могут такое совершить, много лет, и с 2014 года принимались активные превентивные меры, направленные на то, что если Литва перекроет транзит, то в Калининградской области этого не почувствуют.В 2022 Литва, плюс-минус, перекрыла транзит, Калининградская область этого практически не почувствовала и не чувствует сейчас. Вы сказали о блокаде Калининградской области как об отыгранной истории, о прошлом, о том, что уже было, а это уже текущая ситуация.Да, Литва сейчас пропускает в основном поезда в Калининградскую область, пропускают фуры, но количество изъятий из списка разрешенных грузов, количество ограничений для российских граждан по получению транзитной визы для того, чтобы проехать через территорию Литвы, становится все большим и большим, и фактически - ситуация с блокадой Калининграда продолжается.Я здесь процитирую президента нашего университета, политолога Андрея Павловича Клемешева, он сказал, что ситуация с блокадой Калининградской области хуже, чем она была с блокадой Западного Берлина на пике холодной войны. Для Западного Берлина исключений, поблажек было больше, чем сейчас есть от Литвы и Евросоюза для Калининградкой области.По счастью, у нас сохраняется доступ в Балтийское море, в нейтральные воды, поэтому по морю и по воздуху мы можем снабжать Калининград всем необходимым. Но говорить о том, что блокада Калининграда это отыгранный сюжет – это преждевременно. Самое большее, что можно сказать, что отыгран первый акт Марлезонского балета, но то, что будет второй, я нисколько не сомневаюсь.– Получается, у нас на Украине идет горячая фаза противостояния с Западом, а в Восточной Европе идет по сути продолжение холодной войны, или новый ее виток?– Можно и так сказать. Можно воспользоваться новейшей терминологией и назвать эту войну гибридной. Эта гибридная война началась не сейчас или 24 февраля 2022 года, она идет как минимум с 2014, когда пошел первый поток санкций против России.Если говорить именно о Восточной Европе, не о Евросоюзе, не о западном блоке в целом, то я даже затрудняюсь сказать, когда эта гибридная война началась. Наверное, с того момента, как эти страны вышли из социалистического лагеря и двинулись в сторону НАТО, Евросоюза, как минимум, с того момента, когда они вступили в НАТО или получили план действий по вступлению в НАТО, а это середина девяностых годов.Тогда эти страны твердо выбрали для себя антироссийскую линию, сделали своей миссией геополитическое сдерживание России и прислуживание американским интересам. И с этого момента всю их восточную политику, все их действия на российском направлении можно расценивать смело как гибридную войну.– Мы начали с того, что формальным поводом для того, чтобы "Люблинскому треугольнику" собраться, была угроза со стороны Белоруссии. Насколько Украину пугает фактор Белоруссии, насколько он пугает Литву и Польшу, и что Украина может предложить взамен за помощь? Часть территорий страны или что-то еще? В конце концов, Польша не просто так переформатирует свою армию сейчас?– Да, Польша очень серьезно переформатирует свою армию, она поставила себе задачу создать самую мощную, самую боеспособную армию в Европе к 2030 году. И тут у всех военных и политических аналитиков возникает вопрос, что эти инвестиции гигантские в польскую армию, они же должны как-то будут отбиваться, будет как-то продемонстрирована эффективность этих вложений.А как может быть продемонстрирована эффективность вложения в армию? Только войной, только боевыми действиями. Поэтому милитаризация Польши - это сейчас, вероятно, крупнейший среднесрочный вызов и для России, и для Белоруссии. В первую очередь, разумеется, для Белоруссии, потому что не Белаоруссия представляет угрозу для Польши, а Польша предоставляет угрозу для Белоруссии.Это историческая, многовековая угроза, которая носит комплексный характер, которая связана не только с прямой грубой силой, с военным доминированием, но и с культурными, цивилизационными факторами, с поглощением Белоруссии, белорусов польской культурой и тому подобными вещами. В этом отношении Белоруссия защищена, ее обороноспособность гарантирована ровно в той степени, в какой она является частью союзного государства с Россией, в той степени, в какой она является военным союзником России.С этой точки зрения постоянное военное присутствие России на территории Белоруссии, которое сформировалось в прошлом году, является гарантом безопасности республики и военным балансиром в Восточной Европе, который дает некоторые шансы, что этот регион не скатится к боевым действиям, и все ограничится одной Украиной.Что касается угрозы России, то тут нужно говорить конкретно об угрозе Калининградской области, потому что из всей России Польша граничит только с Калининградской областью.Если говорить, что Россия – это гигантская страна с ядерным оружием, которая Польше, разумеется, не по зубам - да, это так, но сил на то, чтобы напасть на один-единственный Калининград и оккупировать его, или разгромить российскую группировку в Калининградской области, у Польши сил вполне хватает, ведь от Калининграда до польской границы тридцать километров.Мы в былые годы, когда были открыты границы, за полчаса доезжали на автобусе до Польши, из Калининграда. Польские танки могут доехать так же быстро до Калининграда.Я считаю, что на сегодняшний день система обороноспособности, система военной безопасности Калининградской области устарела. Она не соответствует тому изменяющемуся положению сил на Балтике, который связан с упомянутой вами милитаризацией Польши, в первую очередь. Во вторую очередь - с милитаризацией стран Прибалтики, а в третью - с планами по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.У нас сейчас обороноспособность Калининграда обеспечивают МИГи и ракеты "Кинжал", это основа системы безопасности, плюс дивизия, которая тут размещена. Я считаю, что при нынешних темпах милитаризации регионов Балтийского моря этого недостаточно. Для твердой гарантии безопасности Калининграда, для того, чтобы польским политикам, как это было пять-шесть лет назад, даже в голову не могло прийти напасть на этот регион, воспользоваться им как легкой добычей, для таких гарантий Калининградской области необходимо ядерное оружие.Необходимо не просто размещение здесь ядерного оружия, а публичное размещение ядерного оружия. Должно быть объявлено о том, что Россия размещает в Калининградской области ядерное оружие. Она имеет на это полное право. Калининградская область – это регион Российской Федерации.– Раз уж затронули Польшу и поддержку Польши Соединенными Штатами. Польша ведет себя не как член ЕС. Она отказывается от евро в пользу злотого. Она требует репарацию Германии, при этом чувствует себя более, чем уверенно. Переформатирует армию. И все это при поддержке Соединенных Штатов. В конце концов, насколько опасно воздействие Польши в первую очередь для ЕС, могут ли они внести раскол, могут ли привести к краху ЕС?– Давайте вспомним о том, что Польша в версии Польской Народной Республики была одним из могильщиков Восточного блока. Это была вечная головная боль Кремля в тот период, когда он контролировал Восточную Европу. Польшу тогда назвали "самый веселый барак социалистического лагеря", но она была "веселым бараком" в том смысле, что она создавала бесконечные проблемы этому социалистическому лагерю.Бесконечные восстания, бесконечная "Солидарность", с одной стороны, а с другой стороны - польская коммунистическая элита, социалистическая, которая создавала Москве не меньше проблем, чем сегодняшняя польская власть, партия "Право и справедливость" создает проблем Брюсселю.Польша своим поведением в тот период истории вольно или невольно подтачивала социалистический блок и, в конце концов, подточила, он рухнул в конце восьмидесятых годов.Сегодняшняя Польша, третья Речь Посполитая, она вольно или невольно делает то же самое по отношению к Европейскому союзу. У польской власти долгосрочный и не прекращающийся уже семь лет конфликт с Брюсселем. Польская власть на пустом месте практически, как считают многие в самой Польше до половины поляков, на пустом месте создает конфликт с Германией - в виде тех же репараций за Вторую мировую войну.Отказом от введения евро Польша тормозит процессы европейской интеграции, при том, что она пытается эту интеграцию расширить географически, затащив сюда Украину. До последнего времени активно пыталась и Белоруссию, до 2020 года. Молдавию и Западные Балканы.И это тоже негативно влияет на Европейский Союз, способствуя его дезинтеграции, его кризису, потому что ответственные западноевропейские страны, основатели Евросоюза, понимают, что дальнейшее расширение Евросоюза, тем более, на такую страну, как Украина – это верный путь к распаду Европейского Союза.Потому что это будет совершенно безумное образование, из которого вслед за Англией побегут и Нидерланды, и многие серьезные западноевропейские страны-доноры. Италия побежит, возможно, даже Франция.И в этом отношении Польша является таким же могильщиком Европейского Союза, как ПНР являлась могильщиков Восточного блока, а Царство Польское являлось могильщиком Российской Империи.Польша здесь исторически, из этапа в этап своей истории, выполняет одну и ту же функцию по отношению к тому образованию, частью которого она является. В данном случае, безусловно, Польша действует в интересах Соединенных Штатов Америки, вольно или невольно.Предыдущий президент США Дональд Трамп откровенно заявлял, что Евросоюз – это один из противников Америки в экономическом смысле. Такой же противник, как Россия в военном отношении, как и Китай - в экономическом и политическом. Для Трампа было три больших врага Америки – Россия, Китай и Евросоюз.Конечно, нынешняя администрация, байденовская, более политкорректна и более лицемерна в этом вопросе, но, по сути, она с Трампом солидарна, и все ее действия по поддержке Украины и по принуждению Европы к поддержке Украины, более активной, чем ей помогает Америка – это тоже системная работа по ослаблению Европы вообще, и Европейского Союза в частности. И Польша здесь играет ключевую роль.

https://ukraina.ru/20221223/1042060707.html

https://ukraina.ru/20230114/1042630030.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, александр носович, сво, калининград, польша, оружие, политика, экономика