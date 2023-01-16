"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине - 16.01.2023 Украина.ру
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"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине
"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине - 16.01.2023 Украина.ру
"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине
Возможная отправка танков Британией и поставки другого иностранного вооружения не изменит ситуацию на Украине. Об этом 16 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2023-01-16T13:17
2023-01-16T13:17
танки
британия
украина
песков
новости
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"Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины. Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия относится к поставкам вооружения негативно и не скрывает свою позицию, а Великобритания, Польша и другие европейские страны сейчас говорят о желании "построить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины".Он заверил, что спецоперация будет продолжаться."Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - заверили Песков.В офисе британского премьера Риши Сунака ранее сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html
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танки, британия, украина, песков, новости
танки, Британия, Украина, Песков, Новости

"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине

13:17 16.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Возможная отправка танков Британией и поставки другого иностранного вооружения не изменит ситуацию на Украине. Об этом 16 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины. Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия относится к поставкам вооружения негативно и не скрывает свою позицию, а Великобритания, Польша и другие европейские страны сейчас говорят о желании "построить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины".

"Они используют просто страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет", - добавил пресс-секретарь.

Он заверил, что спецоперация будет продолжаться.
"Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - заверили Песков.
В офисе британского премьера Риши Сунака ранее сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
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