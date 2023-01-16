https://ukraina.ru/20230116/1042667525.html

"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине

"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине - 16.01.2023 Украина.ру

"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине

Возможная отправка танков Британией и поставки другого иностранного вооружения не изменит ситуацию на Украине. Об этом 16 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2023-01-16T13:17

2023-01-16T13:17

2023-01-16T13:17

танки

британия

украина

песков

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"Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины. Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия относится к поставкам вооружения негативно и не скрывает свою позицию, а Великобритания, Польша и другие европейские страны сейчас говорят о желании "построить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины".Он заверил, что спецоперация будет продолжаться."Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - заверили Песков.В офисе британского премьера Риши Сунака ранее сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

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танки, британия, украина, песков, новости