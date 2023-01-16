https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

"Хризантема", "Вихрь", "Корнет". Чем Россия встретит танки НАТО на Украине

"Хризантема", "Вихрь", "Корнет". Чем Россия встретит танки НАТО на Украине - 16.01.2023 Украина.ру

"Хризантема", "Вихрь", "Корнет". Чем Россия встретит танки НАТО на Украине

Противотанковые ракетные комплексы в спецоперации на Украине

2023-01-16T06:45

2023-01-16T06:45

2023-01-16T06:45

эксклюзив

чем воюют на украине

спецоперация

танки

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Страны Запада и США (основной куратор поставок), обещают Украине и тяжелое вооружение, в том числе танки. Можно предположить, что это будут главным образом советские образцы из стран бывшего соцлагеря. Они лучше знакомы украинским военным. ВСУ намерены применять их немедленно. А тем временем можно будет подготовить специалистов и для эксплуатации танков иностранного производства. С большой долей вероятности НАТО осуществит поставки танков собственного производства, правда не "первой свежести", Например, Великобритания рассматривает возможность поставок Украине танков собственного производства Challenger-2, хотя окончательного решения на этот счет еще не принято, заявил официальный представитель туманного Альбиона. Ранее сообщалось, что в Лондоне впервые с начала конфликта на Украине всерьез задумались над предоставлением около десяти танков. Такой шаг мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности, Германию, последовать примеру Великобритании, допустили английские специалисты. Они не исключают, что этот вопрос могут обсудить 20 января на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине, в которую, в том числе, входит Великобритания.На Западе объясняют причины важности и необходимости такой помощи. Во-первых, поставка Украине западных танков важна с символической точки зрения, так как выводит западную помощь на новый уровень. Следующим шагом могут стать поставки Киеву все новых вооружений, которые он хочет — например, ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км. "Танки — очередной психологический барьер, который нужно преодолеть Западу, чтобы по-настоящему помочь Украине", - считает советник украинского президента Юрий Сак. Он также выразил надежду, что страны НАТО могут согласовать поставку танков уже на следующей встрече глав Минобороны 20 января в рамках совета по координации помощи Киеву.Во-вторых, пехоте сложно маневрировать вне городов, а танки и БМП дают ей такую возможность, увеличивая ее скорость передвижения и защищая от осколков. Танки способны повысить выживаемость боевой силы, которая требуется для наступательных операций против обороняющейся стороны.Оборудованный 20-мм пушкой БМП Marder используется для уничтожения пехоты, а Leopard 2 с его 120-мм пушкой способен уничтожать и другие танки, отметил бывший генеральный инспектор Бундесвера Бруно Касдорф, выступающий за отправку немецких танков на Украину. "В военном отношении доставка [Leopard 2 на Украину] имела бы большой смысл. Если бы Marder использовался вместе с Leopard 2, они принесли бы больше пользы", - сказал он.В-третьих, танки могут стать сравнительно более дешевым средством для уничтожения бронетехники противника, чем системы противотанкового вооружения вроде комплексов Javelin, отмечает эксперт Европейского совета по международным делам (ECFR) Густав Грессель. Он обратил внимание, что хотя те же танки Leopard 2 стоят намного дороже за единицу, чем Javelin (€8 млн против €200 тысяч), они требуют менее затратных боеприпасов. "После 35 боев новый основной боевой танк обходится „дешевле “, чем Javelin, потому что стоимость снаряда для танка составляет лишь небольшую долю от стоимости сверхсложных „умных ракет Javelin", отметил Грессель, добавив, что в условиях интенсивного конфликта танки будут востребованы.В любом случае, поставка тяжелого вооружения, к тому же натовского производства создаст дополнительные трудности воюющей группировке российских войск на Украине.Чем армия России остановит это броневое нашествие? Поскольку российская авиация господствует в небе Украины, начнем с ПТРК, имеющихся на вооружении армейской и фронтовой авиации ВКС России. Их несколько типов."Вихрь-М"Один из самых новых и совершенных – 9К121М "Вихрь-М", используемый ударными вертолетами. Он активно применялся в Сирии и подтвердил свои характеристики. Разработан тульским КБ приборостроения, где был создан "Искандер". В 1985 году "Вихрь" принят на вооружение ВВС СССР. В 1990-м принят на вооружение модернизированный "Вихрь-М" с ракетой 9М127-1 ("Вихрь-1"). Носителями "Вихря-М" стали серийные вертолеты Ка-52. Сегодня российские летчики на Ка-52 принимают активное участие в спецоперации по защите Донбасса. Их задача – поиск и уничтожение наземных целей, борьба с бронетехникой. Применяются боеприпасы нескольких типов, в том числе управляемые ракеты "Вихрь-1". Боевая часть их уверенно поражает любые танки и бронемашины противника.Сверхзвуковая управляемая ракета 9М127-1 находится в закрытом транспортно-пусковом контейнере – цилиндрическом корпусе длиной 2,75 м и диаметром 130 мм с заостренным головным обтекателем. Стартовая масса изделия 45 кг, в контейнере – 59 кг. На вертолете Ка-52 транспортно-пусковые контейнеры размещаются на установках АПУ-6 или АПУ-8 – по 6 или 8 штук на одном узле внешней подвески.В головной части ракеты есть раскладываемые рули, в хвостовой – крыло. Размах плоскостей – до 380 мм. В центре корпуса твердотопливный двигатель. Средняя скорость полета 600 м/сек, максимальная дальность – 8 км. Ракета это расстояние преодолевает за 23 сек, скорость полета до 800 км в час. Дальность позволяет атаковать из-за пределов зоны досягаемости распространенных ЗРК и других средств малой дальности. А высокая скорость дает возможность вертолету быстро уйти от возможного обстрела.Кумулятивно-осколочная боевая часть весит 12 кг. Взрывателей два: контактный и неконтактный. Тандемная боевая часть позволяет поражать лобовую проекцию некоторых основных танков. Пробитие брони за динамической защитой – не менее 750 мм. Ракета наводится с борта носителя прибором И-251 "Шквал-М" с расстояния 10–12 км. Цель подсвечивают лазерным лучом."Корнет"Для российских ВДВ разработан новый вариант самоходного ПТРК "Корнет-Д1" на шасси БМД-4М. Ракетную часть комплекса создало тульское КБ приборостроения, гусеничное шасси – Курганмашзавод.Минобороны опубликовало видеокадры, на которых запечатлено боевое применение в ходе военной спецоперации противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет". Подчеркивается, что этот комплекс остается главной грозой танков нашего противника. Сообщается также, что он предназначен для поражения современных и перспективных танков, оснащенных динамической защитой, фортификационных сооружений, небронированных и легкобронированных целей, а также зависающих вертолетов. Ранее говорилось о том, что наиболее эффективно "Корнеты" работают в связке с беспилотными летательными аппаратами. С их помощью наши военные находят замаскированную бронетехнику или долговременные огневые позиции бронетехники ВСУ, которые затем уничтожаются. В том числе с использованием термобарических боеголовок противотанковых ракет - именно они наиболее эффективны против укрепленных огневых точек.В отличие от предшествующих отечественных ПТРК "Фагот", "Конкурс" и "Метис", ракета комплекса "Корнет" наводится по лазерному лучу, что позволило увеличить скорость ракеты. А это, в свою очередь, дало возможность поражать воздушные цели, летящие со скоростью 250 м/с. То есть противотанковый комплекс может работать и как противовоздушный - уничтожать вертолеты и беспилотники. Есть у этого ПТРК еще одна интересная особенность, которой не обладает ни один из зарубежных комплексов. Ракета "Корнета" гарантированно пробивает самую современную активную и динамическую защиту танков. Точность стрельбы "Корнета" составляет 0,9 против 0,3 у "Джавелина", девять из десяти российских ракет - попадают в цель, а из десяти американских – три.Специалисты неоднократно сравнивали российский ПТРК "Корнет" и американский FGM-148 Javelin. И всегда наш оказывался лучше. Дальность эффективной стрельбы у "Корнета" по движущейся бронетехнике составляет 5500 метров, а по неподвижным наземным целям - все десять километров. У FGM-148 Javelin - не более 3000 метров. Бронепробиваемость у российского ПТРК 1200 мм гомогенной брони против 800 мм у американского аналога. Правда, "Джавелин", как считается, бьет в крышу танка, где толщина брони, можно сказать, символическая. И американская ракета бронетехнику гарантированно уничтожает. Зато две ракеты "Корнета" летят одна за другой в лоб и взрывают любой танк."Штурм-С"Наша армия в ходе спецоперации на Украине активно использует самоходный ПТРК "Штурм-С". Несмотря на солидный возраст, комплекс наносит противнику значительный урон. "Штурм-С" и его продолжение "Штурм-СМ" то и дело появляются на фото и видео: в российских частях, действующих на Украине, много такой техники.Управляемую ракету 9М114 "Кокон" в рамках ОКР "Штурм" разработало коломенское КБ машиностроения. Для вертолетов предназначался комплекс 9К113 "Штурм-В", для сухопутных войск – самоходный 9К114 "Штурм-С". На базе "Кокона" затем создали ракету 9М120 "Атака" (несколько модификаций). И венец линейки – "Штурм-СМ".Самоходная боевая машина построена на шасси МТ-ЛБ, преодолевает водные преграды вплавь. Есть рабочие места для двух членов экипажа, водителя и командира-оператора, имеется подъемная пусковая установка и механическая укладка на 12 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Машина оснащена оптическими приборами для поиска цели и наведения. Наведение ракеты – полуавтоматическое радиокомандное. Установлена оптическая система с тепловизионным каналом."Кокон" – управляемая ракета в цилиндрическом корпусе длиной 1,83 м и диаметром 130 мм (не учитывая раскрываемые плоскости). Масса ракеты в контейнере 46,5 кг. Скорость полета более 350 м/сек, дальность – 6 км. Кумулятивная боевая часть ракеты с пробиваемостью 650–700 мм.Ракета "Атака" по габаритам и конструкции близка к 9М114. Новый двигатель позволяет ей лететь со скоростью до 550 м/сек, дальность увеличена до 8 км. Недостаток – возможность подавления канала передачи команд средствами РЭБ. Но у ВСУ таких средств нет. Украинские танки точно не имеют такой защиты.Основными преимуществами "Штурма-С" считаются сверхзвуковая скорость полета ракеты, высокая скорострельность и высокая точность наведения. Немаловажным является также возможность поражать различные наземные, надводные и воздушные цели. За счет высокой тяговооруженности, гусеничного движителя и низкого удельного давления на грунт комплекс эффективно используется в различных природно-климатических условиях и бездорожья. Компоновка пусковой установки и другой аппаратуры дает возможность экипажу вести стрельбу с открыто расположенной позиции, инженерно-оборудованного укрытия, а также с водной поверхности при движении "Штурма" вплавь."Система очень простая, эффективная и доступная для освоения расчетом", – не раз подчёркивали бойцы-противотанкисты непосредственные участники спецоперации. В бою зарекомендовал себя с самой лучшей стороны."Хризантема-С"По мнению разработчиков, авторитетных экспертов, самый мощный на сегодняшний день ПТРК сухопутного базирования-комплекс "Хризантема-С" Представляет собой 155-мм двухконтейнерную ракетную пусковую установку (ПУ), которая монтируется на высокопроходимое, хорошо защищённое гусеничное шасси от БМП-3. Запас хода "Хризантемы-С" без дозаправки составляет 600 км, максимальная скорость по пересечённой местности — 45 км/ч, по трассе — 70 км/ч, по воде — 10 км/ч. За счёт унификации узлов и агрегатов БМП-3 удалось заметно сократить стоимость производства . Существенным достоинством гусеничного шасси "Хризантемы-С" является возможность движения в колоннах и боевых порядках вместе с танками без всяких ограничений по бездорожью. Второй момент: гусеничное шасси БМП-3 — плавающее. Таким образом, "Хризантема-С" может вести огонь на ходу, с места и находясь на водной поверхности.Противотанковый комплекс способен уничтожать чрезвычайно широкий спектр целей на современном театре военных действий (ТВД): различные виды бронетехники, в том числе оснащённые динамической защитой, вражескую пехоту, надводные и малоскоростные воздушные объекты (вертолёты), инженерные сооружения, включая бетонные фортификации. Поражение производится в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Уникальность "Хризантемы-С" заключается в способности эффективно действовать в условиях пыли и плотной дымовой завесы, которую нередко создаёт противник для маскировки военной техники.Максимальная дальность стрельбы "Хризантемы-С" составляет не менее 5 тыс. м (по другим данным — до 6 тыс. м), минимальная — 400 м. В боекомплект комплекса входят 15 управляемых сверхзвуковых ракет 9М123 и 9М123Ф. Процесс заряжания происходит автоматически.Ракета 9М123 оснащена тандемной кумулятивной боевой частью (БЧ), обеспечивающей пробитие брони толщиной до 1000—1100 мм за динамической защитой. В свою очередь, 9М123Ф оснащается фугасной (термобарической) боевой частью с объёмно-детонирующими смесями. Скорость кумулятивной струи ракет "Хризантемы-С" — порядка 10—11 км/с, что позволяет боевой части гарантированно поражать танк, а при определённых обстоятельствах даже пробивать его насквозь. Максимальная скорость полёта ракет ПТРК достигает 650 м/с, превышая скорость звука более чем в два раза. ПУ комплекса способна выпускать до четырёх боеприпасов в минуту. Ракеты наводятся автоматически с помощью радиолокационной станции или в полуавтоматическом режиме с применением лазера.По совокупности боевых характеристик "Хризантему-С" можно назвать одним из лучших ПТРК в мире. Как полагает эксперт, на нём установлена совершенно уникальная прицельная система, которая обеспечивает точное и практически молниеносное поражение.Проверенная временемНе стоит сбрасывать со счетов и старые, проверенные временем советскую ствольную артиллерию. К примеру,противотанковая пушка "Рапира" и в самом деле немного напоминает это колющее холодное оружие. Длинный ствол, изящное защитное щитовое прикрытие, напоминающее гарду, точность "туше", так уважительно и с долей нежности описывают бывалые артиллеристы — это орудие. Несмотря на возраст, исчисляемый десятилетиями, это оружие по-прежнему в строю и успешно бьёт на фронтах Донбасса технику и живую силу противника.100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" — буксируемое противотанковое орудие, разработанное ещё в конце 1960-х годов в СССР. Не так много в мире военной техники, которая бы оставалась в строю столько лет и выполняла все задачи в реальном бою. "Рапиру" называют гениальным советским изобретением и "снайперской винтовкой" среди ствольной артиллерии. Практически каждый полк или бригада в ДНР и ЛНР имеют в своём составе противотанковые подразделения, которые работают на "Рапирах". В эти дни противотанковые пушки ломали линию обороны ВСУ на линии Бахмут-Соледар-Северск. О точности и эффективности пушки говорят подтверждённые средствами объективного контроля факты. Например, достижения лишь одного орудия за сутки — это уничтоженная боевая машина пехоты ВСУ, подбитые "мотолыга" и джип, взорванный склад боеприпасов и повреждённый миномёт калибра 82 мм у противника.Тем не менее, наши противотанкисты не считают украинских артиллеристов такими уж болванами. Они научились и грамотно стрелять, и первыми применяли беспилотники в связке с конкретными орудиями, и опыта войны за восемь лет у них накопилось достаточно. Просто сейчас они стали мишенями, и это им сильно не нравится. Всё-таки привыкли они к безнаказанности за время псевдо-перемирий, когда они били, а мы молчали, потому что соблюдали режим прекращение огня. Теперь идут настоящие бои, а не игры "в поддавки". А в боях всё решает мастерство и сильный дух: или они есть — и ты побеждаешь, или их нет. Можно дать в руки любое супероружие, но оно не поможет, если ты не можешь, не хочешь и боишься. А можно и со старенькой "Рапирой" творить чудеса. Так высказывались бойцы армейских корпусов ЛНР и ДНР, которые уже находятся в штате ВС РФ, и получили наименование – "Гвардейские".

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Геннадий Алёхин

эксклюзив, спецоперация, танки