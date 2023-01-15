В Турции заявили, что Россия с каждым нападением Запада становится только сильнее
За последние столетия страны Запада совершили несколько нападений на Россию, но все эти вторжения делают РФ сильнее, сообщает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар
"За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее", — заявил автор.
В числе вторжений обозреватель назвал войну 1812 году против Наполеона, революцию 1917 года, когда Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию, а также Великую Отечественную войну и Холодную войну.
Последней атакой Запада стало свержение "пророссийски настроенного" президента Украины, что стало одной из предпосылок к началу спецоперации, рассказал Тутар.
"После каждой попытки интервенции со стороны Запада Россия действовала с новой геополитической идентичностью и становилась все сильнее. Сейчас, когда Вашингтон перешел в наступление через киевским режим, Москва с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы", — заключил обозреватель.
Ранее обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали высказал мнение, что западные государства оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине. По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов.
11 января, 10:49Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта