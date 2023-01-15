https://ukraina.ru/20230115/1042634462.html

В Турции заявили, что Россия с каждым нападением Запада становится только сильнее

В Турции заявили, что Россия с каждым нападением Запада становится только сильнее - 15.01.2023 Украина.ру

В Турции заявили, что Россия с каждым нападением Запада становится только сильнее

За последние столетия страны Запада совершили несколько нападений на Россию, но все эти вторжения делают РФ сильнее, сообщает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар

2023-01-15T10:29

2023-01-15T10:29

2023-01-15T10:29

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В числе вторжений обозреватель назвал войну 1812 году против Наполеона, революцию 1917 года, когда Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию, а также Великую Отечественную войну и Холодную войну.Последней атакой Запада стало свержение "пророссийски настроенного" президента Украины, что стало одной из предпосылок к началу спецоперации, рассказал Тутар.Ранее обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали высказал мнение, что западные государства оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине. По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов.

https://ukraina.ru/20230111/1042504847.html

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