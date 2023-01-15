Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Российские самоходные орудия каждый день наносят до 25 артиллерийских ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений
"Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", — сказал он.
Ранее американское издание Politico сравнило интенсивность артиллерийского огня России и Украины. В его материале сообщается, что Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов каждый день, в то время как Россия выпускает по 20 000.
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