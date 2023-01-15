Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении - 15.01.2023 Украина.ру
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Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении - 15.01.2023 Украина.ру
Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Российские самоходные орудия каждый день наносят до 25 артиллерийских ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений
2023-01-15T09:50
2023-01-15T09:50
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россия
артиллерия
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Ранее американское издание Politico сравнило интенсивность артиллерийского огня России и Украины. В его материале сообщается, что Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов каждый день, в то время как Россия выпускает по 20 000.
https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html
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Новости, Украина, Россия, артиллерия, ВСУ

Артиллеристы РФ рассказали об интенсивности ударов на Запорожском направлении

09:50 15.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские самоходные орудия каждый день наносят до 25 артиллерийских ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений
"Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", — сказал он.
Ранее американское издание Politico сравнило интенсивность артиллерийского огня России и Украины. В его материале сообщается, что Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов каждый день, в то время как Россия выпускает по 20 000.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:00
"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войныЕще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения
 
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