https://ukraina.ru/20230112/1042584345.html

Еврокомиссия высказалась в поддержку планов Эстонии относительно конфискации российских активов

Еврокомиссия высказалась в поддержку планов Эстонии относительно конфискации российских активов - 12.01.2023 Украина.ру

Еврокомиссия высказалась в поддержку планов Эстонии относительно конфискации российских активов

Европейская комиссия (ЕК) поддерживает планы властей Эстонии, собирающихся изъять российские активы в пользу Украины, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд 12 января

2023-01-12T16:18

2023-01-12T16:18

2023-01-12T16:18

украина

россия

активы

конфискация

эстония

новости

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"Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - сказал Виганд, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕС на указанные планы Эстонии.Ранее агентство Bloomberg выяснило, что власти Эстонии намерены до окончания января представить юридический план по аресту российских активов и передаче их киевскому режиму.Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на российские активы, так как считает их воровством.

https://ukraina.ru/20221130/1041368368.html

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украина, россия, активы, конфискация, эстония, новости