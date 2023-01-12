https://ukraina.ru/20230112/1042536576.html

"Собирайте вещи, выезжайте в теплые страны". В Киеве эксперты обсуждают перспективы страны

"Собирайте вещи, выезжайте в теплые страны". В Киеве эксперты обсуждают перспективы страны - 12.01.2023 Украина.ру

"Собирайте вещи, выезжайте в теплые страны". В Киеве эксперты обсуждают перспективы страны

Боевые действия на Украине продолжаются. Российская армия вытесняет бойцов ВСУ из Соледара, а в Киеве уже опасаются нового широкомасштабного наступления России.

2023-01-12T05:33

2023-01-12T05:33

2023-01-12T05:33

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спецоперация

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Вокруг столицы укрепляют оборонительные рубежи, минируют леса и поля, в самом городе снова устанавливают долговременные сооружения для ведения огня.Служба безопасности Украины 11 января провела "контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева. В сообщении ведомства отмечается, что эти мероприятия проводятся для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.Между тем в столице Украины и во многих других городах продолжают действовать графики отключения электроэнергии, после ракетных ударов работа энергосистемы полностью не восстановлена. Это затрудняет не только жизнь обывателей, но и работу предприятий.Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Париже заявил, что в случае продолжения атак на критически важную инфраструктуру экономика страны может сократиться на 50% в этом году. Более оптимистичен Нацбанк Украины, по его прогнозам, в результате отключений электроэнергии ВВП может упасть на 33,2-33,5%, сообщает телеграм-канал издания Страна.ua."Хребет экономики перебит"Однако многие украинские эксперты считают, что это "картинка в розовом свете". Так, экономист и политолог Олег Соскин заявил в своем видеоблоге, что России уже не нужно наносить новые удары по украинской инфраструктуре, поскольку половина экономики Украины уже уничтожена - и потребуется "десять лет мирного неба над головой" для того, чтобы хоть что-то восстановить.Украинский политолог Андрей Золотарев тоже считает, что "хребет украинской экономики по факту оказался перебит". Он напомнил, выступая на ютуб-канале InterVizor, что один только Мариуполь давал почти четверть валютной выручки страны. По мнению эксперта, "даже если удастся выйти на границы 1991 года, какую цель декларирует наш президент, то восстановить разрушенное практически невозможно, тяжёлая металлургия, машиностроение - всё это уже кануло в лету".Поэтому ошибаются те, кто считает, что вот наступит мир, и все будет как раньше. Как раньше уже не будет, сказал Золотарев. По его мнению, тектонические изменения произойдут и в политике. Если раньше политика на Украине – "это был бизнес с 1000% рентабельности", то теперь это не так, считает эксперт. Он отметил, что пострадали и олигархи (за исключением разве что Пинчука), они уже сейчас не располагают прежними возможностями продавливать свои интересы, в частности, в медиа-сфере.Могут возникнуть сложности даже и с содержанием партий, которые, как подчеркнул Золотарев, на самом деле на Украине - никакие не партии, но просто "приватные фирмы по оказанию политических услуг". За услуги надо платить, а "экономического базиса у системы уже не остается".Политолог отметил, что "война, бедность приводят к тому, что страны скатываются на авторитарный путь". Украинские верхи тоже могут пойти по пути закручивания гаек. Ситуация войны не способствует прозрачности и открытости власти, констатировал Золотарев. По его словам, команда Зеленского в условиях конфликта создала информационную и политическую монополию – и постарается этим воспользоваться на выборах.Люди потребуют справедливостиЕсли выборы вообще состоятся, ведь свои коррективы могут внести – и внесут - военные действия. По мнению политолога Андрея Ермолаева, сейчас вряд ли возможны какие-то переговоры, судя по настроениям воюющих, "сделана ставка ва-банк", все должно решиться на поле боя.Выступая на ютуб-канале журналиста Александра Шелеста, эксперт отметил, что проблемы есть у обеих сторон, но ВСУ для ведения полномасштабных действий нужна глубокая перестройка, что сейчас маловероятно. Он выразил сомнение в целесообразности достижения цели Киева вернуть все территории в границах 1991 года.Политолог подчеркнул: там, где Россия с 2014 года, то – "каковы там настроения населения, особенно той его части, которая за это время успела получить (российские – Ред.) паспорта, обрусела, представители этих регионов участвовали в разнообразных вооруженных формированиях на стороне или вместе с российской армией"."Конечно же, задача освобождения этих территорий выглядит на порядок сложнее. И вопрос рациональный: а, собственно, даст ли это тот самый результат, ту самую победу, о которой говорят (в Киеве – Ред.)", - задается риторическим вопросом Ермолаев.Что до подконтрольной киевскому режиму части Украины, то, по словам эксперта, сейчас на первый план будут выходить проблемы экономические и социальные. Чего ждать людям?"Экономика в плохом состоянии, мы теряем связность, реальный сектор все слабее, скрытая и открытая безработица очень высока. И, конечно же, особенно для социально незащищенных слоев населения этот год будет очень тяжел. Тем более, что перспектива наращивания рабочих мест и достойной оплаты выглядит в этом году крайне сомнительно", - описал ситуацию Ермолаев.Он добавил, что в обществе при этом "растет градус истерики, поиска врагов". Война сильно изменила украинский социум, в стране огромное количество внутренних переселенцев, смешиваются уклады. По мнению политолога, это ставит задачу достижения социального единства и начала национального диалога – потому, что крайне важен вопрос: "какое будущее у государства как системы национального самоуправления?".Пока такого диалога нет. Однако, убежден Ермолаев, "по завершению военных действий тема нового справедливого социального строя выйдет на первый план". Воюющие сейчас вернутся в мирную жизнь и спросят, за что же они воевали. Стержнем нового движения будет именно вопрос социальной справедливости, отметил политолог."Это лавина будет"В свою очередь, Олег Соскин предрекает сложные времена для всех. По его мнению, на Украине скоро не будет никакого смысла содержать судебную систему, да и вообще содержать государственных чиновников. По мнению экономиста, "2023 год должен проходить под знаменами сокращения государственного аппарата, чиновников"."Чего мы должны содержать Офис президента? Хочет президент себе иметь офис, пусть ищет деньги себе и содержит его. Зачем нам этот Верховный Совет, нам его работу все равно никто не показывает. Как они голосуют, что они делают – мы все равно ничего не знаем. Мы видим только, что все, что они принимают – это все против нас", - сказал Соскин. Он напомнил о принятом недавно законе о масс-медиа, о меморандуме с МФВ, а также и о планах пенсионной реформы, отметив, что, вероятно, премьеру Шмыголю больше "делать нечего".По мнению Соскина, на Украине нужно уже ликвидировать "все эти академии", нужно соединять университеты, поскольку нет возможности их содержать."Их уже нет, этих университетов, все уже. Уже половины школ нет", - констатировал эксперт, добавив, что в стране в целом надо менять модель управления, надо "отдать все на места". По его словам, нужно снять запрет на выезд мужчин призывного возраста из Украины, воевать должны только профессионалы, которым надо платить земельными сертификатами. Тогда, по мнению Соскина, "дезертирства не будет".Эксперт заявил, что "все только начинается, и тяжелейшие решения еще предстоят". Если киевский режим не получит в ближайшие месяцы сотни три американских танков Abrams и системы дальнего огня до трехсот километров, то – "не знаю, что будет", сказал Соскин. Он выразил сомнение в способности Зеленского и его окружения справиться с ситуацией."Украину ждут тяжелейшие испытания", - сделал вывод эксперт, предположив, что в 2023 году события будут "как снежный вал катиться вниз, это лавина будет". Экономист посоветовал украинцам готовиться к этому, не сидеть в Киеве и в больших городах, а лучше покинуть страну – "те, кто еще не выехали, собирайте вещи, выезжайте в теплые страны". При этом он предостерег от отъезда в прибалтийские страны и в Польшу, которая, по его мнению, "будет под огромным ударом".

https://ukraina.ru/20221231/1042327916.html

https://ukraina.ru/20221228/1042146344.html

https://ukraina.ru/20220516/1033965891.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, экономика, политика, общество, спецоперация