https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html

Чем воюют на Украине. Средства противовоздушной обороны России и Украины

Чем воюют на Украине. Средства противовоздушной обороны России и Украины - 11.01.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Средства противовоздушной обороны России и Украины

Как показал ход ведения боевых действий на Украине, успешное выполнение целей и задач невозможно без глубокоэшелонированной войсковой противовоздушной обороны

2023-01-11T06:26

2023-01-11T06:26

2023-01-11T11:02

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Причем не только на линии фронта, но и в приграничных российских регионах, включая Крымский полуостров и союзную Белоруссию.Противник наносит ракетные удары по городам и населенным пунктам Донбасса, Херсонской, Запорожской, Белгородской и Курской областей. А это накладывает на противовоздушную оборону Вооруженных Сил России и новых территорий колоссальную ответственность за жизнь и здоровье как российских, так и украинских граждан. И ключевая роль в успешном решении этой задачи принадлежит элементам войсковой ПВО.По оценкам специалистов, военных экспертов, разработчиков, эффективный перехват различных целей противника стал возможен при выполнении четырех условий: правильное размещение ракетных систем, достаточная плотность прикрытия, грамотное применение комплексов и эффективное обнаружение объектов противника.Важно учитывать и то обстоятельство, что российские системы ПВО и ПРО продемонстрировали свои возможности в условиях, когда украинская армия массированно применяет беспилотную авиацию и ракетно-артиллерийские вооружения.Нашим зенитно-ракетным системам приходится иметь дело не столько с малочисленными атаками ВВС Украины, сколько с ударными и разведывательными беспилотниками и с системами класса «земля — земля». Кроме советских РСЗО и оперативно-тактических комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, пришли американские HIMARS и MLRS.Активно применяется в ходе спецоперации один из представителей семейства «Бук» — зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия 9К317М «Бук-М3». Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках этого проекта достаточно активно велись начиная с 2007 года. В качестве платформы, подлежащей глубокой модернизации, заключавшейся в переходе на новую электронную компонентную базу, был взят «Бук-М2». Несмотря на то что модернизированный ЗРК продолжает носить известное всему миру название «Бук», по факту это принципиально новый комплекс.Ключевое внешнее отличие пусковой установки модернизированного «Бук-М3» от старших «коллег» — наличие шести транспортно-пусковых контейнеров для новых ракет 9М317М, технические характеристики которых, по заявлению производителя, примерно в два раза превосходят аналогичные параметры моделей предшествующих поколений.В списке современных аэродинамических целей, летающих на скоростях, не превышающих 3 000 м/с, нет ни одной, способной избежать перехвата «Буком-М3» в диапазонах:— высоты — от 5 до 35 000 метров;— дальности поражения — 2,5—70,0 километров.Проскочить не получится ни у баллистических ракет, ни у крылатых, ни у самолетов тактической или стратегической авиации, включая летательные аппараты, выполненные с применением стелс-технологии. Новый управляемый боеприпас, кроме осколочно-фугасной боевой части, получил активную головку самонаведения, обеспечивающую расчету комплекса реализацию принципа «выстрелил и забыл», проще говоря, самостоятельный захват ракетой цели и ее дальнейшее сопровождение. На загоризонтных дистанциях в процесс включается телетепловизионная система обнаружения, захвата и пассивного сопровождения цели, функционирующая в автоматическом режиме в любых климатических и погодных условиях, а также вне зависимости от времени суток.Связь с «Бук-М3» осуществляется при помощи современных цифровых средств, обеспечивающих стабильный обмен не только речевой информацией, но и кодированными данными целеуказания и целераспределения. Наведение на цель может выполняться в трех рабочих режимах: командном, по ГСН и смешанном.Модернизированная зенитная ракетная система С-300В4 позиционируется в качестве приоритетного образца вооружения противовоздушной обороны, поскольку обладает повышенным боевым потенциалом, обеспеченным внедрением современных вычислительных средств и элементной базы, а также введением принципиально новых комплектующих изделий, что позволило кардинально улучшить не только технические и эксплуатационные характеристики комплекса, но и оптимизировать условия работы боевого расчета.Десять лет назад была завершена программа модернизации всех состоящих на вооружении в нашей армии зенитно-ракетных комплексов «Антей-300В» до уровня С-300В4, боевая эффективность которого в сравнении с предшествовавшим ему С-300В3 выросла не менее чем в полтора-два раза.В строевых частях новые модификации С-300В4 совместно с комплексами среднего («Бук-М3») и малого («Тор-М2») радиуса действия и формируют ту самую глубокоэшелонированную систему противовоздушной/противоракетной обороны. Функциональное назначение этого комплекса заключается в эффективной защите войсковых группировок в районах развертывания, на поле боя и на марше, что предполагает обладание высоким уровнем мобильности и проходимости, обусловленных использованием в качестве платформы самоходного гусеничного шасси.В состав комплекса включены:— командный пункт 9С457-2;— самоходные пуско-заряжающие (9А84−2 с 2 «тяжелыми» ракетами 9М82М (Д) в ТПК) и пусковые (9А83М2 с 4 «легкими» ракетами в транспортно-пусковых контейнерах) установки;— узел разведки и целеуказания, обеспечивающий анализ воздушно-космической обстановки, а также решение задач целераспределения и целеуказания, в составе радиолокационных станций 9С19М1 «Имбирь-М» (программного обзора) и 9С15МД «Обзор-3ДМ» (кругового обзора);— многоканальная станция наведения ракет 9С32М1;— зенитные управляемые ракеты двух типов — "тяжелой" 9М82 и "легкой" 9М83 — со средними скоростями полета 2400 м/с и 1700 м/с соответственно.В разрезе проводимой российскими Вооруженными Силами СВО следует отметить, что ПВО ВСУ на конец февраля текущего года имело на вооружении порядка 250 единиц С-300 различных модификаций. Очевидно, что в течение десяти месяцев ведения боевых действий Воздушно-космические и Военно-морские силы Российской Федерации планомерно уничтожали как одиночные средства, так и целые подразделения украинской противовоздушной обороны.Зенитно-ракетные комплексы типа "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1" являются разнотипными, не конкурирующими между собой, а взаимно дополняющими друг друга перспективными средствами ПВО. Первый прототип ЗРК 9К330 "Тор" был построен в 1983 году, а в 1986 году был принят на вооружение. Тогда этот комплекс смог продемонстрировать максимальную дальность поражения цели до 12 км и максимальную высоту до 6 км. "Тор" получил возможность обстрела целей, летящих на высотах от 10 м и до 6 км, и уничтожения аэродинамических целей, движущихся со скоростью до 300 м/с. Причем на дальностях до 5 км и высотах до 4 км уничтожались цели, летящие со скоростью до 700 м/с. Для "Тор-М1" была разработана, и новая ракета 9М331. Эти зенитно-управляемые ракеты отличались от предыдущей — комплекса 9М330 — характеристиками боевой части: ракета имела осколочно-фугасную БЧ с повышенными поражающими характеристиками. При этом по остальным агрегатам ракета была унифицирована и могла использоваться как новыми "Тор-М1", так и предыдущим комплексом "Тор"; также обеспечивалась совместимость ракет с корабельным комплексом "Кинжал". "Тор-М1" с точки зрения боевых качеств получил два основных отличия от базового "Тора": возможность одновременного обстрела двух целей, в том числе двумя ракетами каждой, и сокращении времени реакции до 7,4 секунды. Однако конструкторы не стояли на месте. Были поставлены новые задачи: примерно в два раза увеличить огневую производительность, уменьшить время реакции, увеличить боезапас ракет до уровня 4-6 ракет."Тор-М2У" приобрел улучшенные боевые характеристики. Новый комплекс способен поражать цели до 15 км (для ЗУР 9М331Д), высота поражения целей увеличились до 10 км. Средства ВТО уничтожаются в полете на дальности до 7 км и на высотах до 6 км.Автоматика комплекса осуществляет обработку до 144 целей и расчет до 10 трасс целей с их выстраиванием в приоритетный ряд; обеспечивает захват и автосопровождение до 4 целей одновременно с последующим автоматическим захватом и автосопровождением до 4 ракет при стрельбе. Если рассматривать этапы развития комплекса "Панцирь-С1", то обнаруживается связь заложенных в нем конструкторских решений с ЗПРК типа "Тунгуска" с примесью оружейного направления ПТРК+ЗА (зенитная артиллерия), приспособленных для решения задач ПВО. Главными достоинствами "Панцирь-С1" являются наличие автоматического режима функционирования и многовариантность его реализации, в том числе при работе в составе подразделения. Максимальная дальность в 20 км обеспечивается по воздушным целям, летящим со скоростью не более 80 м/с. При этом "Тор" способен поражать цели на дальности 12 км (15 км для ЗУР 9М331Д) с нормальными перегрузками.Несколько месяцев назад США и их союзники предоставили Киеву реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, а также боеприпасы серии GMLRS для них. Это вооружение активно используется на разных участках фронта, но результаты его применения не всегда оправдывает надежд. Российская противовоздушная оборона успешно засекает и перехватывает большую часть ракет.ВСУ применяют с M270 и M142 корректируемые реактивные снаряды семейства GMLRS — изделия M30 и M31 разных модификаций. Серийные ракеты этой линейки предназначены для стрельбы на дальность от 15 до 92 км. К цели доставляется 91-килограммовая моноблочная боевая часть или "альтернативный" заряд с большим количеством готовых поражающих элементов. Ракеты оснащены системой управления на основе инерциальной и спутниковой навигации. Серийные ракеты GMLRS оснащены унифицированным твердотопливным реактивным двигателем. Какие-либо средства управления двигателем отсутствуют, и во всех случаях тяга и продолжительность работы одинаковы. Скорость полета достигает 2,5М. Дальностью стрельбы управляют путем изменения угла возвышения пусковой установки, определяющего параметры баллистической траектории. Система управления позволяет ракете лишь незначительно корректировать свой курс и оставаться на требуемой траектории. Способность к активному маневрированию отсутствует. Таким образом, траектория снаряда является баллистической и предсказуемой, а небольшие маневры почти не влияют на ситуацию. Российская армия создала в зоне проведения спецоперации развитую эшелонированную систему ПВО, включающую все необходимые компоненты. Такая оборона регулярно уничтожает самолеты и вертолеты противника, а также успешно перехватывает снаряды РСЗО и оперативно-тактические ракеты. С целью контроля воздушного пространства развернуто большое количество разнообразных РЛС. Обстановку в воздухе одновременно контролируют стационарные комплексы большой и средней дальности, такие как "Небо-СВ/СВУ" или "Ниобий", а также собственные станции обнаружения зенитных систем войсковой ПВО — "Тор-М2", "Панцирь-С", "Бук-М3" и т. д.Противник пытается прорывать нашу ПВО за счет большого количества ракет. Однако наши РЛС и ЗРК имеют большое количество каналов для сопровождения и обстрела, и перегрузить такую оборону крайне трудно. Для этого требуется действительно массированный обстрел с привлечением большого количества техники. Подобные возможности у противника крайне ограничены, и их дальнейшее сохранение не гарантируется. Таким образом, существующая отечественная система войсковой ПВО в условиях реальных боевых действий подтвердила свою способность поражать все ожидаемые цели. Успешно выявляются и уничтожаются как разные летательные аппараты, так и боеприпасы, в т. ч. ракеты РСЗО. В силу специфики текущей операции такие возможности имеют особое значение для безопасности войск и мирного населения.Стоит отметить, что российская школа создания и применения систем ПВО и ПРО впервые за много десятилетий прошла настоящее боевое крещение, причем в условиях, не виданных ранее. У западных аналогов не было схожих условий применения.Это имеет значение не только с точки зрения подтверждения характеристик техники, но и как важнейший опыт для дальнейшего развития противоракетных систем. Этот опыт получают как военные, непосредственно применяющие средства ПРО на поле боя, так и разработчики.Израильские истории с перехватами ракет и снарядов, летящих из Сектора Газа и Западного берега реки Иордан, не годятся. Специфика в том, что там все летит на очень небольшом промежутке. К тому же массовых атак там давно не было, и уж точно это не идет ни в какое сравнение с нынешними боевыми действиями на Украине. Для сравнения, американские ЗРК Patriot имеют опыт противодействия разве что одиночным пускам иракских баллистических ракет во время операции "Буря в пустыне" 1991 года или столь же спорадическим ракетным атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов по объектам в Саудовской Аравии.Более того, отмечают эксперты, в практическом применении наши ракетные системы значительно превзошли те тактико-технические характеристики, которые задавались при создании этих систем. Имеется в виду в первую очередь эффективность поражения баллистических ракет.

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Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

украина, россия, эксклюзив, пво, пзрк