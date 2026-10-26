Так дешевле: Германия собралась закупать украинские ракеты - 26.10.2026 Украина.ру
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Так дешевле: Германия собралась закупать украинские ракеты
Так дешевле: Германия собралась закупать украинские ракеты - 26.10.2026 Украина.ру
Так дешевле: Германия собралась закупать украинские ракеты
Германия готовится закупить разработанные на Украине крылатые ракеты "Барс" для собственных вооружённых сил. Об этом 26 октября сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с планами закупки
2026-10-26T14:06
2026-10-26T14:16
новости
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По их словам, соглашение о приобретении первой небольшой партии рассчитывают заключить в ближайшие недели. Бундесвер намерен провести технические испытания в начале 2027 года. Если результаты окажутся удовлетворительными, Германия может заказать несколько сотен ракет."Барс" оснащена реактивным двигателем, её дальность достигает 1000 км. В зависимости от модификации ракета может нести полезную нагрузку массой до 105 кг. На Украине такие аппараты также называют "ракетами-дронами", тогда как в Германии их относят к недорогим крылатым ракетам.В последние месяцы "Барсы" выпускает совместное украинско-германское предприятие на территории Германии. Первая партия ракет, произведённых и оплаченных Германией, поступила Украине в октябре. Теперь предприятие предполагается задействовать и для снабжения бундесвера.Производство организовано в рамках украинской программы Build with Ukraine, запущенной в 2025 году. Она предусматривает выпуск украинских вооружений за рубежом для расширения производственных мощностей. По оценке FT, закупка "Барсов" станет первым известным случаем приобретения бундесвером наступательного оружия украинской разработки.Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн связал интерес ФРГ к "Барсу" с накопленным опытом его применения. "Это самая массово производимая недорогая украинская крылатая ракета. Она совершила больше всего полётов. Это означает, что система, вероятно, наиболее отработана", — сказал он FT.Параллельно Германия планирует приобрести для испытаний небольшую партию ракет Anthem американского стартапа Covenant. Один из собеседников FT сообщил, что "Барс" стоит ещё дешевле Anthem. По его данным, германские чиновники готовы закупать обе системы.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
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новости, германия, сербия, украина, илон маск, бундесвер, financial times
Новости, Германия, Сербия, Украина, Илон Маск, Бундесвер, Financial Times

Так дешевле: Германия собралась закупать украинские ракеты

14:06 26.10.2026 (обновлено: 14:16 26.10.2026)
 
© Фото : espreso.tv
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : espreso.tv
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Германия готовится закупить разработанные на Украине крылатые ракеты "Барс" для собственных вооружённых сил. Об этом 26 октября сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с планами закупки
По их словам, соглашение о приобретении первой небольшой партии рассчитывают заключить в ближайшие недели. Бундесвер намерен провести технические испытания в начале 2027 года. Если результаты окажутся удовлетворительными, Германия может заказать несколько сотен ракет.
"Барс" оснащена реактивным двигателем, её дальность достигает 1000 км. В зависимости от модификации ракета может нести полезную нагрузку массой до 105 кг. На Украине такие аппараты также называют "ракетами-дронами", тогда как в Германии их относят к недорогим крылатым ракетам.
В последние месяцы "Барсы" выпускает совместное украинско-германское предприятие на территории Германии. Первая партия ракет, произведённых и оплаченных Германией, поступила Украине в октябре. Теперь предприятие предполагается задействовать и для снабжения бундесвера.
Производство организовано в рамках украинской программы Build with Ukraine, запущенной в 2025 году. Она предусматривает выпуск украинских вооружений за рубежом для расширения производственных мощностей. По оценке FT, закупка "Барсов" станет первым известным случаем приобретения бундесвером наступательного оружия украинской разработки.
Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн связал интерес ФРГ к "Барсу" с накопленным опытом его применения. "Это самая массово производимая недорогая украинская крылатая ракета. Она совершила больше всего полётов. Это означает, что система, вероятно, наиболее отработана", — сказал он FT.
Параллельно Германия планирует приобрести для испытаний небольшую партию ракет Anthem американского стартапа Covenant. Один из собеседников FT сообщил, что "Барс" стоит ещё дешевле Anthem. По его данным, германские чиновники готовы закупать обе системы.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
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