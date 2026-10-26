Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек - 26.10.2026 Украина.ру
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Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек
Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек - 26.10.2026 Украина.ру
Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жестким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области
2026-10-26T14:15
2026-10-26T14:15
сво
новости
алешки
россия
киев
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украина.ру
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В своем официальном обращении она подчеркнула, что любые ссылки на украинское законодательство в этом вопросе абсолютно неприемлемы:"Хочу ответить на заявления украинской стороны, которая, ссылаясь на украинское законодательство, говорит, что семьи с детьми должны быть вывезены насильно из Алешек. Я как уполномоченный по правам человека слово "насильно" не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения", — написала Лантратова.По ее мнению, "всё должно быть сделано добровольно, с учётом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших "заботой" о живущих там людях". Омбудсмен напомнила, что город Алёшки является территорией России, на которой действуют исключительно законы Российской Федерации.Лантратова обратила внимание на циничность позиции Киева, указав на реальные причины, мешающие эвакуации."Хотите, чтобы люди приняли осознанное решение? Дайте им такую возможность, дайте им спокойно жить! И тогда люди смогут определиться — остаться ли в Алёшках или же ехать туда, куда они пожелают", — заявила она.Омбудсмен добавила, что на сегодняшний день в городе остается немного жителей — те, кто хотел уехать, уже сделали это совершенно добровольно. Оставшейся группе людей в полной мере будет предоставлена возможность безопасного выезда. Российская сторона рассчитывает, что с украинской стороны не последует шагов, которые могут сорвать эту гуманитарную миссию, как это неоднократно происходило ранее."Зеленский заявил, что российская сторона "должна" все разминировать для осуществления данной гуманитарной миссии. Отвечу: дайте прямой приказ своим военным не обстреливать город и не минировать все дороги, ведущие к нему", - добавила Лантратова.Она также рассказала, что российские военные, рискуя жизнями, постоянно разминируют дороги после ударов украинских дронов, а российские врачи несут потери, когда беспилотники разбивают машины скорой помощи с людьми, нуждающимися в медпомощи.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня также заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках. Механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО, считает пресс-секретарь российского президента. Подробнее – в материале Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках на сайте Украина.ру.
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сво, новости, алешки, россия, киев, дмитрий песков, украина.ру
СВО, Новости, Алешки, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Украина.ру

Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек

14:15 26.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий СысоевЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жестким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области
В своем официальном обращении она подчеркнула, что любые ссылки на украинское законодательство в этом вопросе абсолютно неприемлемы:

"Хочу ответить на заявления украинской стороны, которая, ссылаясь на украинское законодательство, говорит, что семьи с детьми должны быть вывезены насильно из Алешек. Я как уполномоченный по правам человека слово "насильно" не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения", — написала Лантратова.
По ее мнению, "всё должно быть сделано добровольно, с учётом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших "заботой" о живущих там людях". Омбудсмен напомнила, что город Алёшки является территорией России, на которой действуют исключительно законы Российской Федерации.

Лантратова обратила внимание на циничность позиции Киева, указав на реальные причины, мешающие эвакуации.
"Хотите, чтобы люди приняли осознанное решение? Дайте им такую возможность, дайте им спокойно жить! И тогда люди смогут определиться — остаться ли в Алёшках или же ехать туда, куда они пожелают", — заявила она.

Омбудсмен добавила, что на сегодняшний день в городе остается немного жителей — те, кто хотел уехать, уже сделали это совершенно добровольно. Оставшейся группе людей в полной мере будет предоставлена возможность безопасного выезда. Российская сторона рассчитывает, что с украинской стороны не последует шагов, которые могут сорвать эту гуманитарную миссию, как это неоднократно происходило ранее.
"Зеленский заявил, что российская сторона "должна" все разминировать для осуществления данной гуманитарной миссии. Отвечу: дайте прямой приказ своим военным не обстреливать город и не минировать все дороги, ведущие к нему", - добавила Лантратова.

Она также рассказала, что российские военные, рискуя жизнями, постоянно разминируют дороги после ударов украинских дронов, а российские врачи несут потери, когда беспилотники разбивают машины скорой помощи с людьми, нуждающимися в медпомощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня также заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках. Механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО, считает пресс-секретарь российского президента. Подробнее – в материале Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках на сайте Украина.ру.
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