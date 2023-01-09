"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск - 09.01.2023 Украина.ру
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"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск
"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск - 09.01.2023 Украина.ру
"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск
В ближайшие дни города Соледар и Артемовск в ДНР могут быть освобождены, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала
2023-01-09T15:10
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Соледар "объят подразделениями непосредственно ЧВК "Вагнер", которые действительно очень хорошо продвигаются", пояснил он.7 января помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что ВСУ в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.
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Новости, ВСУ, ВС РФ, Украина, Россия

"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск

15:10 09.01.2023 (обновлено: 15:11 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В ближайшие дни города Соледар и Артемовск в ДНР могут быть освобождены, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала
"Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе. Потому что ЧВК "Вагнер" смогли добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимыми непосредственно для логистики украинских формирований. По сути, это будет уже делать основной акцент на победе над этими подразделениями", - сказал Алаудинов.
Соледар "объят подразделениями непосредственно ЧВК "Вагнер", которые действительно очень хорошо продвигаются", пояснил он.
"Ситуация контролируема украинскими подразделениями ровно настолько, наверное, чтобы они просто не бросили все и не убежали, а потихоньку уже думали, каким образом им выводить хотя бы остатки своих сил и средств", - добавил Алаудинов.
7 января помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что ВСУ в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.
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