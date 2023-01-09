https://ukraina.ru/20230109/1042466114.html

"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск

"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск - 09.01.2023 Украина.ру

"В ближайшие дни": Алаудинов рассказал, когда российские войска освободят Соледар и Артемовск

В ближайшие дни города Соледар и Артемовск в ДНР могут быть освобождены, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала

2023-01-09T15:10

2023-01-09T15:10

2023-01-09T15:11

новости

всу

вс рф

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0f/1040849765_0:82:3113:1833_1920x0_80_0_0_0dc1b4f856e3b51e26a6a1fe0fba4c42.jpg

Соледар "объят подразделениями непосредственно ЧВК "Вагнер", которые действительно очень хорошо продвигаются", пояснил он.7 января помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что ВСУ в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.

https://ukraina.ru/20230109/1042436772.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, украина, россия