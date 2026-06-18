https://ukraina.ru/20260618/zelenskiy-opravdal-udary-po-moskve-i-potreboval-ot-rossii-shagov-k-miru-1080357299.html

Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"

Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру" - 18.06.2026 Украина.ру

Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"

Владимир Зеленский после массированной атаки беспилотников на Москву вновь заявил о необходимости завершить конфликт, назвав произошедшее "справедливым ответом на российские удары". Об этом стало известно 18 июня

2026-06-18T13:10

2026-06-18T13:10

2026-06-18T13:10

новости

москва

подмосковье

владимир зеленский

сергей собянин

бпла

бпла сегодня

атака бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080344568_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e28a97114c2425be18c6d1c9162aa22d.jpg

"Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", — заявил Зеленский, фактически связав призыв к переговорам с ультимативными требованиями к российской стороне и оправдав массированный удар по российской столице.Заявление прозвучало на фоне самой массовой атаки беспилотников на Московский регион с начала спецоперации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлете к Москве. В Подмосковье, по данным СМИ, повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробности о пострадавших районах уточняются.Таким образом, глава киевского режима вновь продемонстрировал двойственность своей риторики: с одной стороны — эскалация террористических атак на мирные города, с другой — имитация миролюбия и попытка переложить ответственность на Москву.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня.

москва

подмосковье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, подмосковье, владимир зеленский, сергей собянин, бпла, бпла сегодня, атака бпла