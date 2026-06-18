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Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"
Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру" - 18.06.2026 Украина.ру
Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"
Владимир Зеленский после массированной атаки беспилотников на Москву вновь заявил о необходимости завершить конфликт, назвав произошедшее "справедливым ответом на российские удары". Об этом стало известно 18 июня
2026-06-18T13:10
2026-06-18T13:10
2026-06-18T13:10
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"Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", — заявил Зеленский, фактически связав призыв к переговорам с ультимативными требованиями к российской стороне и оправдав массированный удар по российской столице.Заявление прозвучало на фоне самой массовой атаки беспилотников на Московский регион с начала спецоперации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлете к Москве. В Подмосковье, по данным СМИ, повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробности о пострадавших районах уточняются.Таким образом, глава киевского режима вновь продемонстрировал двойственность своей риторики: с одной стороны — эскалация террористических атак на мирные города, с другой — имитация миролюбия и попытка переложить ответственность на Москву.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, подмосковье, владимир зеленский, сергей собянин, бпла, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Москва, Подмосковье, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА
Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"
Владимир Зеленский после массированной атаки беспилотников на Москву вновь заявил о необходимости завершить конфликт, назвав произошедшее "справедливым ответом на российские удары". Об этом стало известно 18 июня
"Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", — заявил Зеленский, фактически связав призыв к переговорам с ультимативными требованиями к российской стороне и оправдав массированный удар по российской столице.
Заявление прозвучало на фоне самой массовой атаки беспилотников на Московский регион с начала спецоперации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлете к Москве.
В Подмосковье, по данным СМИ, повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробности о пострадавших районах уточняются.
Таким образом, глава киевского режима вновь продемонстрировал двойственность своей риторики: с одной стороны — эскалация террористических атак на мирные города, с другой — имитация миролюбия и попытка переложить ответственность на Москву.