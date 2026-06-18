Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру" - 18.06.2026 Украина.ру
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Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"
Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру" - 18.06.2026 Украина.ру
Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"
Владимир Зеленский после массированной атаки беспилотников на Москву вновь заявил о необходимости завершить конфликт, назвав произошедшее "справедливым ответом на российские удары". Об этом стало известно 18 июня
2026-06-18T13:10
2026-06-18T13:10
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владимир зеленский
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"Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", — заявил Зеленский, фактически связав призыв к переговорам с ультимативными требованиями к российской стороне и оправдав массированный удар по российской столице.Заявление прозвучало на фоне самой массовой атаки беспилотников на Московский регион с начала спецоперации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлете к Москве. В Подмосковье, по данным СМИ, повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробности о пострадавших районах уточняются.Таким образом, глава киевского режима вновь продемонстрировал двойственность своей риторики: с одной стороны — эскалация террористических атак на мирные города, с другой — имитация миролюбия и попытка переложить ответственность на Москву.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, москва, подмосковье, владимир зеленский, сергей собянин, бпла, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Москва, Подмосковье, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА

Зеленский оправдал удары по Москве и потребовал от России "шагов к миру"

13:10 18.06.2026
 
© ФотоВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото
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Владимир Зеленский после массированной атаки беспилотников на Москву вновь заявил о необходимости завершить конфликт, назвав произошедшее "справедливым ответом на российские удары". Об этом стало известно 18 июня
"Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", — заявил Зеленский, фактически связав призыв к переговорам с ультимативными требованиями к российской стороне и оправдав массированный удар по российской столице.
Заявление прозвучало на фоне самой массовой атаки беспилотников на Московский регион с начала спецоперации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлете к Москве.
В Подмосковье, по данным СМИ, повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробности о пострадавших районах уточняются.
Таким образом, глава киевского режима вновь продемонстрировал двойственность своей риторики: с одной стороны — эскалация террористических атак на мирные города, с другой — имитация миролюбия и попытка переложить ответственность на Москву.
Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июня.
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НовостиМоскваПодмосковьеВладимир ЗеленскийСергей СобянинБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛА
 
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