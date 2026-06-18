"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда - 18.06.2026 Украина.ру
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"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда
"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда - 18.06.2026 Украина.ру
"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда
Знаменитый дуб английского народного героя - предводителя весёлых шервудских разбойников в Шервудском лесу около Ноттингема, вероятно, погиб. Об этом 18 июня заявило британское Королевское общество защиты птиц (RSPB)
2026-06-18T20:46
2026-06-18T20:46
новости
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Кородевское общество управляет природным заповедником в Ноттингемшире. Там находится знаменитый Шервудский лес, в котором, по легендам, скрывался предводитель шайки лесных разбойников Робин Гуд.Английские легенды гласят, что Робин Гуд грабил богатых и раздавал награбленное бедным, прячась в Шервудском лесу. Именно на погибшем в этом году дубе, как считается, он скрывался и перехитрил своего заклятого врага - шерифа Ноттингема.Большой Дуб в Шервудском лесу охраняли. Его огородили и забетонировали некоторые дупла. При этом дубраву леса активно выпиливали - в том числе для строительсва флота адмирала Нельсона.Дуб Робин Гуда этой весной не продемонстрировал ни одного листа. Хранители леса заявили, что дерево возрастом около 1200 лет могло окончательно погибнуть."Это душераздирающая трагедия для всех ", — сказала Холли Дрейк, старший менеджер Шервудского леса.Засохшее дерево не планируют спиливать. Напротив, есть идея сохранить его, что поможет также поправить финансы английским экскурсоводам.Смерть народного героя, согласно средневековой балладе "Смерть Робин Гуда" (Robin Hood's Death), наступила из-за предательства его кузины - настоятельницы Кирклисского монастыря (аббатство Кирклис в Йоркшире). Монахи лечили недуги кровопусканием и обратившегося к ним фактически убили - он истёк кровью, успев напоследок позвать друга Малютку Джона и сообщить ему свою последнюю волю. Также среди друзей и членов шайки Робин Гуда был монах Брат Тук. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ноттингем, англия, исторические мифы, британия, экология, европа, лес
Новости, Ноттингем, Англия, исторические мифы, Британия, экология, Европа, Лес

"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда

20:46 18.06.2026
 
© Фото : The Independentдуб Робин Гуда в Шервудском лесу
дуб Робин Гуда в Шервудском лесу - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : The Independent
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Знаменитый дуб английского народного героя - предводителя весёлых шервудских разбойников в Шервудском лесу около Ноттингема, вероятно, погиб. Об этом 18 июня заявило британское Королевское общество защиты птиц (RSPB)
Кородевское общество управляет природным заповедником в Ноттингемшире. Там находится знаменитый Шервудский лес, в котором, по легендам, скрывался предводитель шайки лесных разбойников Робин Гуд.
Английские легенды гласят, что Робин Гуд грабил богатых и раздавал награбленное бедным, прячась в Шервудском лесу. Именно на погибшем в этом году дубе, как считается, он скрывался и перехитрил своего заклятого врага - шерифа Ноттингема.
Большой Дуб в Шервудском лесу охраняли. Его огородили и забетонировали некоторые дупла. При этом дубраву леса активно выпиливали - в том числе для строительсва флота адмирала Нельсона.
Дуб Робин Гуда этой весной не продемонстрировал ни одного листа. Хранители леса заявили, что дерево возрастом около 1200 лет могло окончательно погибнуть.
"Это душераздирающая трагедия для всех ", — сказала Холли Дрейк, старший менеджер Шервудского леса.
Засохшее дерево не планируют спиливать. Напротив, есть идея сохранить его, что поможет также поправить финансы английским экскурсоводам.
Смерть народного героя, согласно средневековой балладе "Смерть Робин Гуда" (Robin Hood's Death), наступила из-за предательства его кузины - настоятельницы Кирклисского монастыря (аббатство Кирклис в Йоркшире). Монахи лечили недуги кровопусканием и обратившегося к ним фактически убили - он истёк кровью, успев напоследок позвать друга Малютку Джона и сообщить ему свою последнюю волю. Также среди друзей и членов шайки Робин Гуда был монах Брат Тук.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
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