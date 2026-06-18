Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру
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Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру
Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
ПВО российской армии отразила и готовится отразить новые атаки ВСУ. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
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спецоперация
сво
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атака бпла
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крымский мост
севастополь
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В период с 7.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны РФ. Другие новости к этому часу:🟥 В Ростовской области объявлена ракетная опасность. "Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг", - сообщили в МЧС;🟥 Движение автотранспорта по самому длинному в Европе Крымскому мосту временно перекрыто;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев;🟥 На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки БПЛА, сообщили в администрации муниципалитета;🟦 Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ, сообщило французское издание Le Parisien."1 июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", — рассказали источники издания.На записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю "нанесения ущерба общественно опасным способом". Через пару дней у предприятия задержали мужчину. Ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, атака бпла, бпла сегодня, пво, ростовская область, крымский мост, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс, ракетный удар, франция, украина-ес, сводка сво, новости сво россия, минобороны рф
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, атака БПЛА, БПЛА сегодня, ПВО, Ростовская область, Крымский мост, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС, ракетный удар, Франция, Украина-ЕС, сводка СВО, новости СВО Россия, Минобороны РФ

Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО

21:00 18.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ПВО российской армии отразила и готовится отразить новые атаки ВСУ. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
В период с 7.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 В Ростовской области объявлена ракетная опасность.
"Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг", - сообщили в МЧС;
🟥 Движение автотранспорта по самому длинному в Европе Крымскому мосту временно перекрыто;
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев;
🟥 На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки БПЛА, сообщили в администрации муниципалитета;
🟦 Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ, сообщило французское издание Le Parisien.
"1 июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", — рассказали источники издания.
На записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю "нанесения ущерба общественно опасным способом".
Через пару дней у предприятия задержали мужчину. Ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
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