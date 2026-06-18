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Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО

Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру

Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО

ПВО российской армии отразила и готовится отразить новые атаки ВСУ. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T21:00

2026-06-18T21:00

2026-06-18T21:00

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В период с 7.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны РФ. Другие новости к этому часу:🟥 В Ростовской области объявлена ракетная опасность. "Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг", - сообщили в МЧС;🟥 Движение автотранспорта по самому длинному в Европе Крымскому мосту временно перекрыто;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев;🟥 На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки БПЛА, сообщили в администрации муниципалитета;🟦 Во Франции напали на завод производителя БПЛА для ВСУ, сообщило французское издание Le Parisien."1 июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", — рассказали источники издания.На записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю "нанесения ущерба общественно опасным способом". Через пару дней у предприятия задержали мужчину. Ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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