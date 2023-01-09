https://ukraina.ru/20230109/1042439014.html

Один в палате. Чего ожидать от Кевина Маккарти

Один в палате. Чего ожидать от Кевина Маккарти - 09.01.2023 Украина.ру

Один в палате. Чего ожидать от Кевина Маккарти

Третьим человеком в иерархии власти США — спикером палаты представителей конгресса — избран республиканец Кевин Маккарти. Для этого понадобилось 15 туров, и за него проголосовали меньше половины конгрессменов.

2023-01-09T06:04

2023-01-09T06:04

2023-01-09T09:43

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конгресс сша

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Как сообщало издание Украина.ру, по итогам 15-го тура голосования члены палаты представителей конгресса США смогли избрать нового спикера — лидера фракции республиканцев Кевина Маккарти. Последний раз ситуация, когда спикера палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникала 100 лет назад. В 1923 году, чтобы это сделать, конгрессменам понадобилось девять туров. Президент США Джо Байден поздравил Маккарти с избранием и выразил готовность «работать с республиканцами» по мере возможности.Примечательно, что Кевин Маккарти получил лишь 216 голосов конгрессменов, хотя необходимое большинство составляет 218. В предыдущем туре голосования Маккарти набрал столько же голосов, но их не хватило для победы. В последнем же туре шестеро конгрессменов-республиканцев не голосовали ни за одного из кандидатов на пост спикера, и это обеспечило победу Маккарти. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — получил голоса всех 212 конгрессменов-демократов.Сразу после своего избрания Кевин Маккарти поблагодарил экс-президента США Дональда Трампа за помощь в деле своего избрания. «Он действительно — я только что разговаривал с ним сегодня вечером — помогал получить эти окончательные голоса», — сказал новый спикер палаты представителей конгресса.Действительно, Дональд Трамп, находясь за кулисами, сыграл главную роль в достижении компромисса между республиканцами в палате представителей. Дело в том, что блок из 21 конгрессмена-республиканца, в основном состоящий из членов «Кокуса свободы» (самого консервативного крыла Республиканской партии) четырнадцать раз голосовал против Кевина Маккарти. В итоге Маккарти и его союзники были вынуждены заключить сделку с внутренней оппозицией. Главную роль в этих переговорах, по словам нескольких конгрессменов от Республиканской партии, сыграл Дональд Трамп.Конгрессмен Джим Джордан (Огайо), который должен возглавить Судебный комитет палаты представителей, похвалил Трампа за его работу, помогающую заключить сделку. «Это было невозможно сделать без поддержки и руководства президента Трампа», — так прокомментировал Джордан результаты 15-го тура голосования. Признал «хорошую роль» Трампа в достижении компромисса и конгрессмен от Флориды Байрон Дональдс. Он изначально поддерживал Маккарти, позже выступил против него и даже был выдвинут в качестве альтернативного кандидата. Но после переговоров с Трампом Дональдс стал одним из ключевых республиканцев, чья поддержка позволила выбрать Маккарти.А по словам конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (Джорджия), роль Трампа в переговорах была «огромна». «Его заявления, которые он сделал в поддержку Кевина Маккарти, были как цемент для 201 (число конгрессменов, изначально голосовавших за Маккарти. — Прим)». Грин сообщила, что Трамп постоянно звонил республиканцам и уговаривал их голосовать за Маккарти.В частности, в пятницу вечером, перед решающим голосованием, Трамп позвонил конгрессмену Мэтту Гетцу (Флорида) и Энди Биггсу (Аризона), голосовавшим против Маккарти в течение нескольких дней (Гетц даже выдвигал в спикеры самого Трампа), и сказал им, что этот вопрос «необходимо решить». В конечном итоге в 15-м туре они оба проголосовали как «присутствующие», но не поддержали ни одного из кандидатов, что помогло снизить порог избрания для Маккарти.«Это была поддержка, которая оказалась необходимой в критический момент, когда участники могли отказаться поддерживать Маккарти. К счастью, они этого не сделали, так что Америка действительно вот-вот увидит самого консервативного спикера палаты представителей за последние десятилетия», — заявила Марджори Тейлор Грин.Избрание Кевина Маккарти разблокировало деятельность палаты представителей конгресса США. Теперь конгрессмены могут принять присягу и приступить к законотворческой работе, в которой роль спикера палаты является очень весомой. Именно он, а также его заместители и председатели комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться и голосоваться. Они устанавливают повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты.Стоит также отметить, что спикер палаты представителей — это должность в конгрессе, указанная в Конституции США. После вице-президента он является следующим должностным лицом в очереди на пост президента. Это очередной этап в политической карьере Кевина Маккарти (1965 г. р.), который с 2014 года занимал пост лидера республиканцев в палате представителей.Впервые Маккарти был избран конгрессменом в 2006 году, после этого неоднократно переизбирался. В 2009 году стал заместителем лидера республиканцев в палате представителей Эрика Кантора. До этого Кевин Маккарти с 2002 года был членом Ассамблеи (парламента) штата Калифорния, с 2003 был лидером республиканцев в этом органе.Кевина Маккарти вполне можно назвать профессиональным политиком: после нескольких лет занятий мелким бизнесом он поступил в Калифорнийский государственный университет в Бейкерсфилде, ещё во время учёбы попал на стажировку к конгрессмену-республиканцу Биллу Томасу, а позже стал членом его штаба. В 1999 году Маккарти в возрасте 34 лет возглавил Национальную федерацию молодых республиканцев, которая и стала для него трамплином для прохождения в законодательные органы сначала Калифорнии, а потом и США.Кевин Маккарти выступает за свободу личности, эффективное правительство, свободные рынки и динамичное гражданское общество. Маккарти и его коллегам-республиканцам удалось заблокировать крупнейшее повышение налогов в истории США, сократить неконтролируемые государственные расходы, принять законопроекты о создании рабочих мест, а также поспособствовать энергетической независимости Северной Америки.В преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года Маккарти заявил, что помощь киевскому режиму со стороны США должна быть продолжена, но призвал к прекращению политики «чеков с незаполненной суммой», когда десятки миллиардов долларов выделяются без всякого аудита и подотчетности.И в этом разрезе куда более интересными являются перспективы деятельности упомянутого выше конгрессмена Мэтта Гетца. Американские комментаторы считают, что именно он будет избран главой оборонного комитета конгресса США, по слухам, это одна из причин, почему он поддержал Маккарти.Вторая — обещание нового спикера, что расходы федерального бюджета США на 2023—2024 год будут уменьшены на 130 миллиардов долларов, причём из этой суммы 75 млрд снижения придутся на военный бюджет. Если в 2022—2023 на военные нужды США потратят 857 млрд долларов, то в 2024 сумма должна снизиться до 782 млрд, иначе изоляционисты угрожают вновь парализовать работу конгресса. В этих условиях затраты Вашингтона на военную поддержку Киева с нынешних более чем 50 миллиардов долларов могут резко снизиться.Стоит отметить, что Мэтт Гетц публично раскритиковал прием, оказанный Владимиру Зеленскому в конгрессе США в декабре 2022-го. Гетц назвал овацию, которой встретили президента Украины во время совместного заседания двух палат, «своего рода представлением в северокорейском стиле».Украина является «исторически коррумпированной страной», напомнил конгрессмен в эфире телеканала Fox News, поэтому он и его коллега-республиканец Лорен Боберт отказались встать и аплодировать Зеленскому. «Когда мы говорим, что не нужно отправлять бесконечные суммы денег в это место, где мы провоцируем большее число погибших и усугубляем конфликт, это выглядит так, будто мы предатели движения к миру», — отметил Мэтт Гетц.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сша, конгресс сша