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Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки
Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки - 07.01.2023 Украина.ру
Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки
По итогам 15 тура голосования члены палаты представителей конгресса США смогли избрать нового спикера - лидера фракции республиканцев в парламенте страны Кевина Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал CNN 7 января
2023-01-07T12:07
2023-01-07T12:07
2023-01-07T12:07
новости
сша
дональд трамп
палата представителей когресса сша
голосование
cnn
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Как отмечается, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 - за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатовСразу после своего избрания Маккарти поблагодарил экс-президента страны Дональда Трампа за помощь в деле своего избрания.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.Голосование было осложнено попыткой группы республиканцев из крайне правого крыла партии, в частности, видных сторонников Трампа, сорвать назначение Маккарти на пост спикера Палаты представителей. В итоге голосование растянулось на 15 туров.В ноябре прошлого года Маккарти заявил, что помощь киевскому режиму со стороны США должна быть продолжена, но призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой", когда десятки миллиардов долларов выделяются без всякого аудита и подотчетности.Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей - 222 мандата, у их соперников-демократов 212 мест.
https://ukraina.ru/20221222/1042035269.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, палата представителей когресса сша, голосование, cnn
Новости, США, Дональд Трамп, Палата представителей Когресса США, голосование, CNN
Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки
По итогам 15 тура голосования члены палаты представителей конгресса США смогли избрать нового спикера - лидера фракции республиканцев в парламенте страны Кевина Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал CNN 7 января
Как отмечается
, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 - за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатов
Сразу после своего избрания Маккарти поблагодарил экс-президента страны Дональда Трампа
за помощь в деле своего избрания.
Он действительно — я только что разговаривал с ним сегодня вечером — помогал получить эти окончательные голоса
Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.
Голосование было осложнено попыткой группы республиканцев из крайне правого крыла партии, в частности, видных сторонников Трампа, сорвать назначение Маккарти на пост спикера Палаты представителей. В итоге голосование растянулось на 15 туров.
В ноябре прошлого года Маккарти заявил, что помощь киевскому режиму со стороны США должна быть продолжена, но призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой", когда десятки миллиардов долларов выделяются без всякого аудита и подотчетности.
Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей - 222 мандата, у их соперников-демократов 212 мест.