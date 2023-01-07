Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки - 07.01.2023 Украина.ру
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Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки
Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки - 07.01.2023 Украина.ру
Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки
По итогам 15 тура голосования члены палаты представителей конгресса США смогли избрать нового спикера - лидера фракции республиканцев в парламенте страны Кевина Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал CNN 7 января
2023-01-07T12:07
2023-01-07T12:07
новости
сша
дональд трамп
палата представителей когресса сша
голосование
cnn
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Как отмечается, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 - за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатовСразу после своего избрания Маккарти поблагодарил экс-президента страны Дональда Трампа за помощь в деле своего избрания.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.Голосование было осложнено попыткой группы республиканцев из крайне правого крыла партии, в частности, видных сторонников Трампа, сорвать назначение Маккарти на пост спикера Палаты представителей. В итоге голосование растянулось на 15 туров.В ноябре прошлого года Маккарти заявил, что помощь киевскому режиму со стороны США должна быть продолжена, но призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой", когда десятки миллиардов долларов выделяются без всякого аудита и подотчетности.Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей - 222 мандата, у их соперников-демократов 212 мест.
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новости, сша, дональд трамп, палата представителей когресса сша, голосование, cnn
Новости, США, Дональд Трамп, Палата представителей Когресса США, голосование, CNN

Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки

12:07 07.01.2023
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Джереми Хоган
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По итогам 15 тура голосования члены палаты представителей конгресса США смогли избрать нового спикера - лидера фракции республиканцев в парламенте страны Кевина Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал CNN 7 января
Как отмечается, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 - за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатов
Сразу после своего избрания Маккарти поблагодарил экс-президента страны Дональда Трампа за помощь в деле своего избрания.

Он действительно — я только что разговаривал с ним сегодня вечером — помогал получить эти окончательные голоса

Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.
Голосование было осложнено попыткой группы республиканцев из крайне правого крыла партии, в частности, видных сторонников Трампа, сорвать назначение Маккарти на пост спикера Палаты представителей. В итоге голосование растянулось на 15 туров.
В ноябре прошлого года Маккарти заявил, что помощь киевскому режиму со стороны США должна быть продолжена, но призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой", когда десятки миллиардов долларов выделяются без всякого аудита и подотчетности.
Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей - 222 мандата, у их соперников-демократов 212 мест.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 09:08
Республиканцы после визита Зеленского в США отказались гарантировать помощь Киеву - PoliticoРяд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой помощи Украине, пишет газета Politico
 
НовостиСШАДональд ТрампПалата представителей Когресса СШАголосованиеCNN
 
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