https://ukraina.ru/20230107/1042423939.html

Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки

Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки - 07.01.2023 Украина.ру

Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки

По итогам 15 тура голосования члены палаты представителей конгресса США смогли избрать нового спикера - лидера фракции республиканцев в парламенте страны Кевина Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал CNN 7 января

2023-01-07T12:07

2023-01-07T12:07

2023-01-07T12:07

новости

сша

дональд трамп

палата представителей когресса сша

голосование

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103331/05/1033310544_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_f8bb0b03687a7787af3545ccbd5200f6.jpg

Как отмечается, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 - за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатовСразу после своего избрания Маккарти поблагодарил экс-президента страны Дональда Трампа за помощь в деле своего избрания.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.Голосование было осложнено попыткой группы республиканцев из крайне правого крыла партии, в частности, видных сторонников Трампа, сорвать назначение Маккарти на пост спикера Палаты представителей. В итоге голосование растянулось на 15 туров.В ноябре прошлого года Маккарти заявил, что помощь киевскому режиму со стороны США должна быть продолжена, но призвал к прекращению политики "чеков с незаполненной суммой", когда десятки миллиардов долларов выделяются без всякого аудита и подотчетности.Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей - 222 мандата, у их соперников-демократов 212 мест.

https://ukraina.ru/20221222/1042035269.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, палата представителей когресса сша, голосование, cnn