https://ukraina.ru/20221108/1040597618.html

МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога

МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога - 08.11.2022 Украина.ру

МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда остается открытой для диалога и переговоров. Об этом она сказала 8 ноября в эфире телеканала "Соловьев Live"

2022-11-08T11:19

2022-11-08T11:19

2022-11-08T11:19

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Кроме того, Захарова отметила, что Москва и Вашингтон продолжают "точечные контакты".Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.Политолог Борис Межуев выразил мнение, что "ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий".

https://ukraina.ru/20221108/1040591238.html

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новости, переговоры, захарова, мид, сша