МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога - 08.11.2022 Украина.ру
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МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога
МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога - 08.11.2022 Украина.ру
МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда остается открытой для диалога и переговоров. Об этом она сказала 8 ноября в эфире телеканала "Соловьев Live"
2022-11-08T11:19
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новости
переговоры
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Кроме того, Захарова отметила, что Москва и Вашингтон продолжают "точечные контакты".Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.Политолог Борис Межуев выразил мнение, что "ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий".
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Новости, переговоры, Захарова, МИД, США

МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога

11:19 08.11.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда остается открытой для диалога и переговоров. Об этом она сказала 8 ноября в эфире телеканала "Соловьев Live"
Кроме того, Захарова отметила, что Москва и Вашингтон продолжают "точечные контакты".
Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения.
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
Политолог Борис Межуев выразил мнение, что "ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий".
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
09:00
План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
 
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