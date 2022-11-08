https://ukraina.ru/20221108/1040597618.html
МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога
МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога - 08.11.2022 Украина.ру
МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда остается открытой для диалога и переговоров. Об этом она сказала 8 ноября в эфире телеканала "Соловьев Live"
2022-11-08T11:19
2022-11-08T11:19
2022-11-08T11:19
новости
переговоры
захарова
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Кроме того, Захарова отметила, что Москва и Вашингтон продолжают "точечные контакты".Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.Политолог Борис Межуев выразил мнение, что "ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий".
https://ukraina.ru/20221108/1040591238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, переговоры, захарова, мид, сша
Новости, переговоры, Захарова, МИД, США
МИД РФ: Москва всегда остается открытой для диалога
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда остается открытой для диалога и переговоров. Об этом она сказала 8 ноября в эфире телеканала "Соловьев Live"
Кроме того, Захарова отметила, что Москва и Вашингтон продолжают "точечные контакты".
Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения.
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
Политолог Борис Межуев выразил мнение, что "ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий".