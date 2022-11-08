https://ukraina.ru/20221108/1040594675.html
Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США
Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США - 08.11.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США
Американский журналист, политолог Майкл Бом не видит каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T11:18
2022-11-08T11:18
2022-11-08T11:35
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демократы
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Ситуация в США не изменится кардинально в вопросе о помощи Киеву после выборов в Конгресс, считает Бом. Представители Республиканской партии делятся на два типа: сторонники экс-президента Дональда Трампа и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Трампа обвиняют в "мягкой" политике по отношению к России, что он - "агент Кремля". Эти обвинения могут распространяться и на его сторонников в Конгрессе, отмечает Бом. Он считает, что такая реакция ожидаема, если число "трампистов" в Сенате увеличится.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221108/1040578485.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, республиканцы, демократы
Новости, Украина, США, Конгресс США, выборы, республиканцы, демократы
Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США
11:18 08.11.2022 (обновлено: 11:35 08.11.2022)
Американский журналист, политолог Майкл Бом не видит каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру