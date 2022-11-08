Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США - 08.11.2022 Украина.ру
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Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США
Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США - 08.11.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США
Американский журналист, политолог Майкл Бом не видит каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T11:18
2022-11-08T11:35
новости
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выборы
республиканцы
демократы
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Ситуация в США не изменится кардинально в вопросе о помощи Киеву после выборов в Конгресс, считает Бом. Представители Республиканской партии делятся на два типа: сторонники экс-президента Дональда Трампа и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Трампа обвиняют в "мягкой" политике по отношению к России, что он - "агент Кремля". Эти обвинения могут распространяться и на его сторонников в Конгрессе, отмечает Бом. Он считает, что такая реакция ожидаема, если число "трампистов" в Сенате увеличится.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221108/1040578485.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, республиканцы, демократы
Новости, Украина, США, Конгресс США, выборы, республиканцы, демократы

Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США

11:18 08.11.2022 (обновлено: 11:35 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкАкция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа
Акция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Джереми Хоган
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Читать в
Американский журналист, политолог Майкл Бом не видит каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ситуация в США не изменится кардинально в вопросе о помощи Киеву после выборов в Конгресс, считает Бом. Представители Республиканской партии делятся на два типа: сторонники экс-президента Дональда Трампа и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма.
Последние придерживаются классической политики сдерживания России: поддерживают санкции и занимают жесткую позицию в отношении Москвы.
Майкл Бом
Майкл Бом
Журналист, политолог (США)
Трампа обвиняют в "мягкой" политике по отношению к России, что он - "агент Кремля". Эти обвинения могут распространяться и на его сторонников в Конгрессе, отмечает Бом. Он считает, что такая реакция ожидаема, если число "трампистов" в Сенате увеличится.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева
 
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