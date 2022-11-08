https://ukraina.ru/20221108/1040594675.html

Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США

Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США - 08.11.2022 Украина.ру

Американский журналист рассказал, что будет со сторонниками Трампа после выборов в Конгресс США

Американский журналист, политолог Майкл Бом не видит каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-11-08T11:18

2022-11-08T11:18

2022-11-08T11:35

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Ситуация в США не изменится кардинально в вопросе о помощи Киеву после выборов в Конгресс, считает Бом. Представители Республиканской партии делятся на два типа: сторонники экс-президента Дональда Трампа и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Трампа обвиняют в "мягкой" политике по отношению к России, что он - "агент Кремля". Эти обвинения могут распространяться и на его сторонников в Конгрессе, отмечает Бом. Он считает, что такая реакция ожидаема, если число "трампистов" в Сенате увеличится.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221108/1040578485.html

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новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, республиканцы, демократы