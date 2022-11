https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html

Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине

Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине - 07.11.2022 Украина.ру

Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T15:22

2022-11-07T15:22

2022-11-07T15:33

илон маск

выборы

сенат

сша

россия

украина

конгресс сша

twitter

джо байден

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_62:1:883:463_1920x0_80_0_0_92a42ece584104842d8b02d1415afdcb.jpg.webp

Исследователи США заявили о том, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные ноябрьские выборы в Конгресс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times. Что на самом деле происходит в американском обществе и как это повлияет на прекращение украинского конфликта, изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.— Майкл, как вы можете оценить ситуацию с предстоящими выборами в Конгресс США? Удастся ли Республиканской партии набрать большинство голосов? СМИ пишут о том, что в Америке чуть ли не гражданская война назревает из-за недоверия республиканцев к демократам и системе выборов.— Скорее всего в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Я думаю, что вам больше интересно, как это повлияет на российско-американские отношения. Даже если республиканцы получат большинство голосов, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится. Многие республиканцы, и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется.— Покупка Илоном Маском соцсети Твиттер может сыграть на руку республиканцам. В частности, миллиардер заявил о реформировании соцсети Twitter через возвращение на платформу свободы слова. Этим вызвал нервозность у демократов. Может такая фигура как Маск повлиять на мнение избирателей?— Да, Илон Маск обещает, что будет меньше ограничений в Твиттере. Конечно, такой расклад на руку Дональду Трампу и его сторонникам, которые могут использовать одну из самых главных Интернет-площадок для продвижения своих интересов. Снятие ограничений с Твиттера может усугубить раздрай, обострить социальную и политическую рознь в американском обществе. Именно поэтому до покупки соцсети Маском на нее были введены ограничения: чтобы свести к минимуму слив желчи и общение на языке ненависти. Теперь все это может вернуться в американский социум.— Какие сценарии прекращения войны на Украине могут развиваться после ноябрьских выборов в США?— Я не вижу каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Потому что каждая сторона убеждена в своей победе и бескомпромиссна. Россия считает, что присоединение территорий легитимно, Запад видит ситуацию с точностью до наоборот. Поэтому я думаю, что этот конфликт будет завершён, но не скоро и не на условиях одной из сторон.— Октябрьский опрос Монмутского университета в Нью-Джерси показал, что рядовых американцев волнует прежде всего инфляция, преступность, иммиграция, вопросы голосования на выборах, рабочие места, безработица, инфраструктура, расовое неравенство, контроль над оборотом стрелкового оружия и другие проблемы. Но Белый дом продолжает гнуть свою линию на тему авторитарных амбиций Си и Путина. Как итоги выборов в Конгресс США повлияют на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина?— В общем и целом у избирателей нет серьёзных претензий, сильного протеста к политике Байдена по отношению к Украине, Китаю и России. Был опрос общественного мнения The Hill, по данным которого 70% опрошенных американцев поддерживают Бадена в части помощи Киеву. Хотя всё, что было перечислено вами, действительно, беспокоит американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup. [По данным исследования Data for Progress по заказу Института ответственного государственного управления Куинси, опубликованным 27 сентября, 57% американских избирателей поддерживают проведение США переговоров о прекращении войны, даже если Украине придётся пойти на компромиссы с Россией. Согласно опросу Morning Consult, опубликованному 24 октября, 42% респондентов считают, что США обязаны помочь Украине, тогда как 58% выступают против этого, пишет The Hill. Однако Майкл Бом предпочитает опираться на другую статистику - Ред.]. США продолжают свою жесткую политику сдерживания в отношении Китая: недавно они ввели новые ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай. Что касается сближения Москвы и Пекина, Байден дал понять последнему, что он не должен поддерживать в военном смысле Россию. Китай вроде бы это соблюдает. Да, российско-китайская торговля увеличивается, но это покупка нефти и газа, бытовой техники и так далее. Поэтому это вполне устраивает США.— Вопрос с юмором. Если победят республиканцы на выборах, не объявят ли их "агентами Кремля"?— Вы должны понять, что есть два типа республиканцев: политики-трамписты и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Последние придерживаются классической политики сдерживания России: поддерживают санкции и занимают жесткую позицию в отношении Москвы. В их адрес вряд ли будут подобные обвинения.Трампа всегда обвиняют в том, что он слишком мягок к России, что он "агент Кремля". Естественно, это может распространяться и на его сторонников в Конгрессе. Я думаю, что такая реакция ожидаема, предсказуема, если их число в Сенате увеличится.

https://ukraina.ru/20221101/1040220530.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

илон маск, выборы, сенат, сша, россия, украина, конгресс сша, twitter, джо байден, интервью