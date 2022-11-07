Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине - 07.11.2022 Украина.ру
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Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине
Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине - 07.11.2022 Украина.ру
Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине
Украина.ру, 07.11.2022
2022-11-07T15:22
2022-11-07T15:33
илон маск
выборы
сенат
сша
россия
украина
конгресс сша
twitter
джо байден
интервью
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Исследователи США заявили о том, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные ноябрьские выборы в Конгресс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times. Что на самом деле происходит в американском обществе и как это повлияет на прекращение украинского конфликта, изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.— Майкл, как вы можете оценить ситуацию с предстоящими выборами в Конгресс США? Удастся ли Республиканской партии набрать большинство голосов? СМИ пишут о том, что в Америке чуть ли не гражданская война назревает из-за недоверия республиканцев к демократам и системе выборов.— Скорее всего в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Я думаю, что вам больше интересно, как это повлияет на российско-американские отношения. Даже если республиканцы получат большинство голосов, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится. Многие республиканцы, и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется.— Покупка Илоном Маском соцсети Твиттер может сыграть на руку республиканцам. В частности, миллиардер заявил о реформировании соцсети Twitter через возвращение на платформу свободы слова. Этим вызвал нервозность у демократов. Может такая фигура как Маск повлиять на мнение избирателей?— Да, Илон Маск обещает, что будет меньше ограничений в Твиттере. Конечно, такой расклад на руку Дональду Трампу и его сторонникам, которые могут использовать одну из самых главных Интернет-площадок для продвижения своих интересов. Снятие ограничений с Твиттера может усугубить раздрай, обострить социальную и политическую рознь в американском обществе. Именно поэтому до покупки соцсети Маском на нее были введены ограничения: чтобы свести к минимуму слив желчи и общение на языке ненависти. Теперь все это может вернуться в американский социум.— Какие сценарии прекращения войны на Украине могут развиваться после ноябрьских выборов в США?— Я не вижу каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Потому что каждая сторона убеждена в своей победе и бескомпромиссна. Россия считает, что присоединение территорий легитимно, Запад видит ситуацию с точностью до наоборот. Поэтому я думаю, что этот конфликт будет завершён, но не скоро и не на условиях одной из сторон.— Октябрьский опрос Монмутского университета в Нью-Джерси показал, что рядовых американцев волнует прежде всего инфляция, преступность, иммиграция, вопросы голосования на выборах, рабочие места, безработица, инфраструктура, расовое неравенство, контроль над оборотом стрелкового оружия и другие проблемы. Но Белый дом продолжает гнуть свою линию на тему авторитарных амбиций Си и Путина. Как итоги выборов в Конгресс США повлияют на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина?— В общем и целом у избирателей нет серьёзных претензий, сильного протеста к политике Байдена по отношению к Украине, Китаю и России. Был опрос общественного мнения The Hill, по данным которого 70% опрошенных американцев поддерживают Бадена в части помощи Киеву. Хотя всё, что было перечислено вами, действительно, беспокоит американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup. [По данным исследования Data for Progress по заказу Института ответственного государственного управления Куинси, опубликованным 27 сентября, 57% американских избирателей поддерживают проведение США переговоров о прекращении войны, даже если Украине придётся пойти на компромиссы с Россией. Согласно опросу Morning Consult, опубликованному 24 октября, 42% респондентов считают, что США обязаны помочь Украине, тогда как 58% выступают против этого, пишет The Hill. Однако Майкл Бом предпочитает опираться на другую статистику - Ред.]. США продолжают свою жесткую политику сдерживания в отношении Китая: недавно они ввели новые ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай. Что касается сближения Москвы и Пекина, Байден дал понять последнему, что он не должен поддерживать в военном смысле Россию. Китай вроде бы это соблюдает. Да, российско-китайская торговля увеличивается, но это покупка нефти и газа, бытовой техники и так далее. Поэтому это вполне устраивает США.— Вопрос с юмором. Если победят республиканцы на выборах, не объявят ли их "агентами Кремля"?— Вы должны понять, что есть два типа республиканцев: политики-трамписты и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Последние придерживаются классической политики сдерживания России: поддерживают санкции и занимают жесткую позицию в отношении Москвы. В их адрес вряд ли будут подобные обвинения.Трампа всегда обвиняют в том, что он слишком мягок к России, что он "агент Кремля". Естественно, это может распространяться и на его сторонников в Конгрессе. Я думаю, что такая реакция ожидаема, предсказуема, если их число в Сенате увеличится.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
илон маск, выборы, сенат, сша, россия, украина, конгресс сша, twitter, джо байден, интервью
Илон Маск, выборы, сенат, США, Россия, Украина, Конгресс США, Twitter, Джо Байден, Интервью

Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине

15:22 07.11.2022 (обновлено: 15:33 07.11.2022)
 
© vladtime.ruМайкл Бом интервью
Майкл Бом интервью
© vladtime.ru
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Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Исследователи США заявили о том, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные ноябрьские выборы в Конгресс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times. Что на самом деле происходит в американском обществе и как это повлияет на прекращение украинского конфликта, изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.
— Майкл, как вы можете оценить ситуацию с предстоящими выборами в Конгресс США? Удастся ли Республиканской партии набрать большинство голосов? СМИ пишут о том, что в Америке чуть ли не гражданская война назревает из-за недоверия республиканцев к демократам и системе выборов.
Скорее всего в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Я думаю, что вам больше интересно, как это повлияет на российско-американские отношения. Даже если республиканцы получат большинство голосов, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится. Многие республиканцы, и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется.
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— Покупка Илоном Маском соцсети Твиттер может сыграть на руку республиканцам. В частности, миллиардер заявил о реформировании соцсети Twitter через возвращение на платформу свободы слова. Этим вызвал нервозность у демократов. Может такая фигура как Маск повлиять на мнение избирателей?
— Да, Илон Маск обещает, что будет меньше ограничений в Твиттере. Конечно, такой расклад на руку Дональду Трампу и его сторонникам, которые могут использовать одну из самых главных Интернет-площадок для продвижения своих интересов. Снятие ограничений с Твиттера может усугубить раздрай, обострить социальную и политическую рознь в американском обществе. Именно поэтому до покупки соцсети Маском на нее были введены ограничения: чтобы свести к минимуму слив желчи и общение на языке ненависти. Теперь все это может вернуться в американский социум.
Какие сценарии прекращения войны на Украине могут развиваться после ноябрьских выборов в США?
— Я не вижу каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Потому что каждая сторона убеждена в своей победе и бескомпромиссна. Россия считает, что присоединение территорий легитимно, Запад видит ситуацию с точностью до наоборот. Поэтому я думаю, что этот конфликт будет завершён, но не скоро и не на условиях одной из сторон.
Октябрьский опрос Монмутского университета в Нью-Джерси показал, что рядовых американцев волнует прежде всего инфляция, преступность, иммиграция, вопросы голосования на выборах, рабочие места, безработица, инфраструктура, расовое неравенство, контроль над оборотом стрелкового оружия и другие проблемы. Но Белый дом продолжает гнуть свою линию на тему авторитарных амбиций Си и Путина. Как итоги выборов в Конгресс США повлияют на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина?
— В общем и целом у избирателей нет серьёзных претензий, сильного протеста к политике Байдена по отношению к Украине, Китаю и России. Был опрос общественного мнения The Hill, по данным которого 70% опрошенных американцев поддерживают Бадена в части помощи Киеву. Хотя всё, что было перечислено вами, действительно, беспокоит американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup. [По данным исследования Data for Progress по заказу Института ответственного государственного управления Куинси, опубликованным 27 сентября, 57% американских избирателей поддерживают проведение США переговоров о прекращении войны, даже если Украине придётся пойти на компромиссы с Россией. Согласно опросу Morning Consult, опубликованному 24 октября, 42% респондентов считают, что США обязаны помочь Украине, тогда как 58% выступают против этого, пишет The Hill. Однако Майкл Бом предпочитает опираться на другую статистику - Ред.]. США продолжают свою жесткую политику сдерживания в отношении Китая: недавно они ввели новые ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай. Что касается сближения Москвы и Пекина, Байден дал понять последнему, что он не должен поддерживать в военном смысле Россию. Китай вроде бы это соблюдает. Да, российско-китайская торговля увеличивается, но это покупка нефти и газа, бытовой техники и так далее. Поэтому это вполне устраивает США.
— Вопрос с юмором. Если победят республиканцы на выборах, не объявят ли их "агентами Кремля"?
— Вы должны понять, что есть два типа республиканцев: политики-трамписты и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Последние придерживаются классической политики сдерживания России: поддерживают санкции и занимают жесткую позицию в отношении Москвы. В их адрес вряд ли будут подобные обвинения.
Трампа всегда обвиняют в том, что он слишком мягок к России, что он "агент Кремля". Естественно, это может распространяться и на его сторонников в Конгрессе. Я думаю, что такая реакция ожидаема, предсказуема, если их число в Сенате увеличится.
 
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