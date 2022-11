https://ukraina.ru/20221108/1040581788.html

Большинство жителей США поддерживает Байдена в вопросе помощи Киеву - американский журналист

Американский журналист, политолог Майкл Бом рассказал в интервью изданию Украина.ру, что у избирателей нет серьёзных претензий, сильного протеста к политике Байдена по отношению к Украине, Китаю и России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg

В знак подтверждения этому факту политолог привел результаты опроса общественного мнения The Hill - 70% респондентов поддерживают Байдена в части помощи Киеву. Хотя другие проблемы, такие, как инфляция, преступность, безработица, расовое неравенство, отмечает журналист, всё также волнуют американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup. Для справки: По данным исследования Data for Progress по заказу Института ответственного государственного управления Куинси, опубликованным 27 сентября, 57% американских избирателей поддерживают проведение США переговоров о прекращении войны, даже если Украине придётся пойти на компромиссы с Россией. Согласно опросу Morning Consult, опубликованному 24 октября, 42% респондентов считают, что США обязаны помочь Украине, тогда как 58% выступают против этого, пишет The Hill. Однако Майкл Бом предпочитает опираться на другую статистику - прим. ред.США продолжают свою жесткую политику сдерживания в отношении Китая: недавно они ввели новые ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай, напоминает Бом.Полную версию интервью с журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221103/1040448193.html

2022

