https://ukraina.ru/20221108/1040572036.html

"У Байдена все плохо". Политики и эксперты о выборах в Конгресс

"У Байдена все плохо". Политики и эксперты о выборах в Конгресс - 08.11.2022 Украина.ру

"У Байдена все плохо". Политики и эксперты о выборах в Конгресс

В США восьмого ноября проходит основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского Конгресса. На них будут избираться все 435 членов... Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T06:29

2022-11-08T06:29

2022-11-08T06:29

эксклюзив

конгресс сша

выборы

рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040572439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17a76bba2153fbd82713f1c1bc45b0d3.jpg

В США восьмого ноября проходит основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского Конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Демократы могут потерять большинство в обеих палатах. Это может оказать воздействие не только на ситуацию внутри США, но и на ход противостояния в Украине, что очень беспокоит деятелей киевского режима."Россия вмешивается"В преддверии выборов США заговорили о "российском вмешательстве". Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику фирмы Graphika утверждает, что якобы связанные с Россией пользователи соцсетей используют мемы, чтобы повлиять на исход выборов в конгресс США. Будто бы некие пользователи, "связанные с российским Агентством интернет-исследований", продвигали расистскую и подстрекательскую риторику, чтобы подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии США. Кроме того, как заявляет агентство, кампания также продвигала в интернете идеи о том, что Украина – это нацистское государство, а президент США Джо Байден, помогая Украине, снижает уровень жизни в своей стране, передает РИА Новости.В России отреагировали. Демократы заранее пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс вмешательством в избирательный процесс России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."У Байдена всё плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть", - написал Володин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что "то же самое мы видели в 2016 году, когда Президентом США стал Трамп". В общем – ничего нового."Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим", - подчеркнул председатель ГД.Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог, американист Владимир Можегов отметил, что истерика понятна – "американская власть явно находится в кризисе". "Похоже, что кризис растет, как снежный ком, и не очень понятно, что с этим делать. Все прогнозы показывают проигрыш демократов и в палате представителей, и в сенате, что означает: оставшиеся два года президентства (Джо) Байдена Демпартия будет "хромой уткой", правительство будет недееспособным. И все это в самый ответственный период мировой истории. Поэтому понятна такая истерика. Они живут в своей реальности, в своей медийной среде, где "действуют" русские хакеры, и Россия "ведет войну" с Америкой", - сказал эксперт.Кроме того, будто бы связанная с Агентством интернет-исследований организация Newsroom for American and European Based Citizens использовала платформу Gab для продвижения республиканцев, критиковавших Байдена. Некоторые опубликованные пользователями ссылки вели на медиаресурсы, якобы связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.Сам Пригожин на слухи о "попытках интервенции" в американские выборы ответил иронично. "Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - приводит слова Пригожина пресс-служба."Ни цента" УкраинеРезультаты выборов очень тревожат политиков в Киеве. Будет ли поступать помощь в прежних объемах? Тем более что республиканцы уже заявляют, что с нового года Украине не достанется ни цента американских денег. Такое обещание прозвучало из уст члена палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор.На Украине обеспокоены возможной победой республиканцев, которые грозились перекрыть поток помощи, на промежуточных выборах в Конгресс США, пишет The Washington Post."Промежуточные результаты США являются одним из факторов, которые вызывают у нас беспокойство по поводу зимы. Россия получит преимущество с новым Конгрессом и с европейцами, которые шантажируют их энергетической политикой. Вот почему нынешнее наступление так важно", — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.При этом в США поддержка республиканцев выросла после обещаний не давать деньги Украине. Организация общественных опросов FiveThirtyEight разработала сто возможных сценариев результатов предстоящих выборов в Конгресс США. Построенная модель показала, что в 84-х сценариях победу на выборах одерживают республиканцы.Впрочем, в Европе уверены, что результаты выборов в Конгресс не изменят позицию США по Украине, отмечает Politico. Тем временем экс-президент США Дональд Трамп подумывает вынести импичмент Байдену, если республиканцы победят на выборах в Конгресс. В частности, он интересуется, сколько будет длиться процесс расследования для вынесения импичмента и насколько эту идею поддерживают в Республиканской партии, пишет Rolling Stone. По данным издания, Трамп в разговорах с однопартийцами пытается узнать подробности об их планах по импичменту действующего президента Джо Байдена и высокопоставленных чиновников его администрации.Однако, как указали источники журнала, не все поддерживают эту инициативу. Так, потенциальный спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти в частном порядке говорил, что начало настоящего процесса импичмента в отношении Байдена будет неверным политическим ходом для партии, поскольку процедура повысит рейтинг действующего президента.

https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html

https://ukraina.ru/20221105/1040511262.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, конгресс сша, выборы, рф, украина