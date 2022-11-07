Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев
© wikimapia.orgКиевская ТЭЦ-6
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Украинская энергосистема находится в кризисном состоянии, особенно это характерно для столичной энергетики, рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.
"По Киеву ситуация такая, что если еще хоть один раз попадет какая-нибудь наша ракета или "Герань" по каким-либо трансформаторам, то система ляжет. И по другим регионам примерно такая же ситуация. В энергетике всё имеет накопительный эффект", - подчеркнул Царев.
Как уточнили в ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии в Киеве стартовали из-за роста ее потребления. На 7 ноября киевские власти прогнозировали дефицит электроэнергии на 32% больше прогнозируемого.
Полностью интервью Олега Цареваможно прочитать на нашем сайте.
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