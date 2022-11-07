Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев

Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ

Нельзя исключать, что удары российских ВКС по энергетической инфраструктуре Украины действительно остановили наступление противника на отдельных участках, как об этом заявляет Минобороны РФ. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру