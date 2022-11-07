Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040565675.html
Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев
Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев - 07.11.2022 Украина.ру
Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев
Украинская энергосистема находится в кризисном состоянии, особенно это характерно для столичной энергетики, рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T14:38
2022-11-07T14:38
новости
украина
киев
энергетика
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b1093a433c2cb6fb4388b53ff8fd17bd.jpg
В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова."По Киеву ситуация такая, что если еще хоть один раз попадет какая-нибудь наша ракета или "Герань" по каким-либо трансформаторам, то система ляжет. И по другим регионам примерно такая же ситуация. В энергетике всё имеет накопительный эффект", - подчеркнул Царев.Как уточнили в ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии в Киеве стартовали из-за роста ее потребления. На 7 ноября киевские власти прогнозировали дефицит электроэнергии на 32% больше прогнозируемого.Полностью интервью Олега Цареваможно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221106/1040533233.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_59bef428acc165991fd5645980b4cf13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, энергетика, дтэк
Новости, Украина, Киев, энергетика, ДТЭК

Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев

14:38 07.11.2022
 
© wikimapia.orgКиевская ТЭЦ-6
Киевская ТЭЦ-6
© wikimapia.org
Читать в
Украинская энергосистема находится в кризисном состоянии, особенно это характерно для столичной энергетики, рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.
"По Киеву ситуация такая, что если еще хоть один раз попадет какая-нибудь наша ракета или "Герань" по каким-либо трансформаторам, то система ляжет. И по другим регионам примерно такая же ситуация. В энергетике всё имеет накопительный эффект", - подчеркнул Царев.
Как уточнили в ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии в Киеве стартовали из-за роста ее потребления. На 7 ноября киевские власти прогнозировали дефицит электроэнергии на 32% больше прогнозируемого.
Полностью интервью Олега Цареваможно прочитать на нашем сайте.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 11:45
Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУНельзя исключать, что удары российских ВКС по энергетической инфраструктуре Украины действительно остановили наступление противника на отдельных участках, как об этом заявляет Минобороны РФ. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаКиевэнергетикаДТЭК
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01"Пока мы просто не часть России". В Киеве обсудили цену войны
16:00Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября
15:49В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ
15:43В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
15:28Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"
15:26В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром
15:22Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине
14:57Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света
14:56Может стать народной республикой: Корнилов предположил, что будет с Одессой
14:51Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину
14:41Во что превращается металлургия Донбасса при России - спецрепортаж. Видео
14:38Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев
14:32Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"
14:16Украина получила ЗРК NASAMS и Aspide
14:13ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
14:11В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова
14:10На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ
14:08Украинские послы набросились на Папу Римского
13:49Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ
13:28Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков
Лента новостейМолния