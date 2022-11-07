https://ukraina.ru/20221107/1040559402.html

Евгений Норин: Если Россия хотя бы не сдаст Херсон в битве с ВСУ, это уже будет большой победой

Евгений Норин: Если Россия хотя бы не сдаст Херсон в битве с ВСУ, это уже будет большой победой - 07.11.2022 Украина.ру

Евгений Норин: Если Россия хотя бы не сдаст Херсон в битве с ВСУ, это уже будет большой победой

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T13:14

2022-11-07T13:14

2022-11-07T13:14

интервью

херсон

россия

всу

украина

himars

сергей суровикин

донбасс

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Битва за Херсон не поменяет соотношение сил на фронте, но оно однозначно повлияет на все дальнейшие операции. Если ВСУ потеряют здесь все резервы, это одно. Если им удастся занять Херсон, для России это будет катастрофа. Это не Сталинград, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий, считает военный историк Евгений Норин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ скапливают очень большое количество техники на этом участке фронта. По его данным, колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, "Козак-2" находится в районе населённого пункта Давыдов Брод. Также по поводу Херсона высказался президент Сербии Александр Вучич, который отметил, что возможная битва за город будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.- Евгений, вы ожидаете полномасштабное наступление ВСУ именно таким, как об этом пишут в СМИ? Или они будут прощупывать нашу оборону незначительными силами, намереваясь нас истощить?- Большое сражение под Херсоном будет. Мы к этому готовимся. Именно поэтому оттуда эвакуируют людей. Я не знаю, будет ли это сражение решающим, но исход этой битвы задаст настроение дальнейшим событиям. Это не будет сражение, которое радикально поменяет соотношение сил на фронте, но оно однозначно повлияет на все дальнейшие операции. Если противник потеряет здесь все резервы, это одно. Если им удастся занять Херсон, для нас это будет катастрофа. Короче говоря, это не Сталинград, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий.- Какой исход этого сражения мы можем объявить своей победой? Наступление до Николаева и Кривого Рога? Или все будет несколько скромнее?- Победным исходом сражения для российских войск станет просто успех в обороне. Честно говоря, при нынешнем состоянии российской армии в контрнаступление до Николаева я не верю. Но купировать украинские прорывы вполне реально.- Ранее в сети появилось обращение от имени бойцов 155-й бригады Тихоокеанского флота. В нём говорилось о тяжёлой ситуации в Павловке под Угледаром и о потерях в живой силе и технике. Что, на ваш взгляд, там на самом деле произошло и уместно ли выносить подобные эпизоды в публичное поле?- Произошло неудачное наступление. Выносить или не выносить? Выносить. Потому что иначе проблемы не будут решаться. Мы будем продолжать долбиться так, как будто так и надо. Оказалось, что у нас невысокое качество генералитета. Если не пинать их за неудачи, не менять и не выдвигать офицеров снизу, то мы продолжим нести потери, делая вид, что так и надо.- К слову о генералитете. Сергея Суровикина назначили командующим единой группировкой. Он нравится обществу, в интернете про него придумали много шуток. Можно ли как-то оценить его работу на новом посту?- Пока никак нельзя оценить. Суровикин еще не прошел испытание крупным сражением. Когда произойдет какая-то крупная баталия, тогда будем об этом разговаривать.- С мест сообщают, что ВСУ в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций. Вы часто цитируете своего друга артиллериста. Как он считает, кто стреляет точнее, мы или они?- Одинокие кочующие орудия как раз означают, что у противника с артиллерией большие проблемы. В артиллерийской дуэли мы сильнее. Именно поэтому соотношение потерь для Украины достаточно скверные, несмотря на "Хаймерсы" и наши неудачи под Харьковом. Общая тенденция сохраняется и это происходит потому, что с нашей стороны снарядов больше и летят они точнее.- Сейчас пошли разговоры, что в результате ударов по энергетике Украины чуть ли не европейцы стали давить на США, чтобы они потребовали от Киева хотя бы изобразить готовность к переговорам. На ваш взгляд, кому сейчас нужнее пауза, нам или им?- Сейчас стороны зашли в клинч, поэтому идея о том, чтобы встать и зафиксировать новую реальность, может прийти кому угодно. Другое дело, что США совершенно невыгодно, чтобы конфликт останавливался. С их точки зрения все хорошо идет, потому что Россия и Украина убиваются друг от друга. С точки зрения европейцев все не очень хорошо идет. Но Украина не обладает достаточной субъектностью. Это действительно страна-террорист-смертник. Они могут продолжать войну. Россия тоже может продолжать войну. Возможности далеко не исчерпаны. Так что переговоры возможны. Договорятся ли? Далеко не факт.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, херсон, россия, всу, украина, himars, сергей суровикин, донбасс