Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине - 07.11.2022 Украина.ру
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Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине
Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине - 07.11.2022 Украина.ру
Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине
Пока еще рано говорить о том, как сложится судьба Белоруссии после победы России на Украине. Все зависит от того, что будет названо "победой". От этих нюансов будет зависеть будущее Белоруссии и отношений с Россией. Об этом рассказал публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T07:15
2022-11-07T07:15
новости
россия
белоруссия
украина
херсон
мелитополь
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Если мы представим, что все решится совсем хорошо, то встанет вопрос, почему на интеграцию Херсона и Мелитополя ушло меньше года, а интеграция с Белоруссией длится уже 22 года, отметил эксперт.Что касается того, насколько население Белоруссии в сравнении с населением Украины готовы привыкать к российским порядкам, то на эту тему есть не очень приличный анекдот, отметил публицист.Так что с чем-с чем, а с интеграцией в новый порядок у граждан Белоруссии проблем не будет, заключил собеседник издания.
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новости, россия, белоруссия, украина, херсон, мелитополь
Новости, Россия, Белоруссия, Украина, Херсон, Мелитополь

Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине

07:15 07.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Пока еще рано говорить о том, как сложится судьба Белоруссии после победы России на Украине. Все зависит от того, что будет названо "победой". От этих нюансов будет зависеть будущее Белоруссии и отношений с Россией. Об этом рассказал публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру
Если мы представим, что все решится совсем хорошо, то встанет вопрос, почему на интеграцию Херсона и Мелитополя ушло меньше года, а интеграция с Белоруссией длится уже 22 года, отметил эксперт.
"Это странно. И в связи с этим сам собой встанет вопрос, почему мы с Белоруссией так долго интернируемся. Не пора ли нам с Белоруссией нечто подобное организовать? То есть интеграция с Белоруссией при самых хороших для нас раскладах может приобрести небывалую скорость", - указал Аверьянов-Минский.
Что касается того, насколько население Белоруссии в сравнении с населением Украины готовы привыкать к российским порядкам, то на эту тему есть не очень приличный анекдот, отметил публицист.
"Русский, украинец и белорус случайно сели на гвоздь. Русский разозлился и разломал табуретку, откуда этот гвоздь торчал. Украинец достал гвоздь и продал его, а белорус продолжил сидеть на гвозде со словами "Може, так и трэба". То есть белорусы привыкают ко всем порядкам и к любой власти. Такой менталитет предполагает неконфликтность. "Может, так надо" - это и есть белорусский девиз", - добавил он.
Так что с чем-с чем, а с интеграцией в новый порядок у граждан Белоруссии проблем не будет, заключил собеседник издания.
 
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