https://ukraina.ru/20221107/1040539247.html

Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине

Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине - 07.11.2022 Украина.ру

Может, так надо? Эксперт о том, что будет с Белоруссией, когда Россия победит на Украине

Пока еще рано говорить о том, как сложится судьба Белоруссии после победы России на Украине. Все зависит от того, что будет названо "победой". От этих нюансов будет зависеть будущее Белоруссии и отношений с Россией. Об этом рассказал публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T07:15

2022-11-07T07:15

2022-11-07T07:15

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Если мы представим, что все решится совсем хорошо, то встанет вопрос, почему на интеграцию Херсона и Мелитополя ушло меньше года, а интеграция с Белоруссией длится уже 22 года, отметил эксперт.Что касается того, насколько население Белоруссии в сравнении с населением Украины готовы привыкать к российским порядкам, то на эту тему есть не очень приличный анекдот, отметил публицист.Так что с чем-с чем, а с интеграцией в новый порядок у граждан Белоруссии проблем не будет, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, украина, херсон, мелитополь