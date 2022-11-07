https://ukraina.ru/20221107/1040535318.html
Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон - 07.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
Есть серьезная проблема, которая довлеет над ВСУ. Они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:00
2022-11-07T08:00
2022-11-07T08:00
новости
всу
артиллерия
логистика
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Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем, пояснил специалист.Эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, артиллерия, логистика
Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
Есть серьезная проблема, которая довлеет над ВСУ. Они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем, пояснил специалист.
"Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа. Это вызывает ужас в логистике. Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод", - указал Анпилогов.
Эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключил собеседник издания.