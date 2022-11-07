Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон - 07.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон - 07.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
Есть серьезная проблема, которая довлеет над ВСУ. Они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:00
2022-11-07T08:00
новости
всу
артиллерия
логистика
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Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем, пояснил специалист.Эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, артиллерия, логистика
Новости, ВСУ, артиллерия, логистика

Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон

08:00 07.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Есть серьезная проблема, которая довлеет над ВСУ. Они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем, пояснил специалист.
"Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа. Это вызывает ужас в логистике. Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод", - указал Анпилогов.
Эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключил собеседник издания.
 
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