https://ukraina.ru/20221107/1040535318.html

Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон

Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон - 07.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон

Есть серьезная проблема, которая довлеет над ВСУ. Они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:00

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Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем, пояснил специалист.Эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, артиллерия, логистика