WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются - 05.11.2022 Украина.ру
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WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются
WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются - 05.11.2022 Украина.ру
WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются
Вооружённый конфликт на Украине показал, что "сила американского военного сдерживания ослабевает". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 4 ноября в американской газете The Wall Street Journal
2022-11-05T10:23
2022-11-05T10:23
новости
спецоперация
the wall street journal
сша
китай
адмирал
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В статье утверждается, что лишь немногие американские лидеры "готовы признать публично" сложившуюся ситуацию. Одним из таких лидеров, по мнению газеты, является адмирал ВМС США Чарльз Ричард.В статье содержатся фрагменты недавнего выступления адмирала на конференции. В ней он утверждал, что в скором времени американская военная мощь "будет проверяться" так, как этого не происходило в течение долгого времени. Украинский кризис, по мнению военного, является "всего лишь разминкой" для США.Ричард заявил, что способность Вашингтона противостоять Пекину можно сравнить с медленно тонущим кораблем.Он указал, что медленность процесса является "слабым утешением".Адмирал также утверждал, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это, по его мнению, заслуживает слушаний в Конгрессе.
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новости, спецоперация, the wall street journal, сша, китай, адмирал
Новости, Спецоперация, The Wall Street Journal, США, Китай, адмирал

WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются

10:23 05.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМорская фаза учений Sea Breeze-2021
Морская фаза учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Вооружённый конфликт на Украине показал, что "сила американского военного сдерживания ослабевает". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 4 ноября в американской газете The Wall Street Journal
В статье утверждается, что лишь немногие американские лидеры "готовы признать публично" сложившуюся ситуацию. Одним из таких лидеров, по мнению газеты, является адмирал ВМС США Чарльз Ричард.
В статье содержатся фрагменты недавнего выступления адмирала на конференции. В ней он утверждал, что в скором времени американская военная мощь "будет проверяться" так, как этого не происходило в течение долгого времени. Украинский кризис, по мнению военного, является "всего лишь разминкой" для США.
Ричард заявил, что способность Вашингтона противостоять Пекину можно сравнить с медленно тонущим кораблем.

Он медленно тонет, но он тонет, главным образом, потому, что они (Китай — ред.) внедряют свои полевые возможности быстрее, чем мы

Чарльз Ричард
Адмирал ВМС США
Он указал, что медленность процесса является "слабым утешением".
Senior Colonel Wu Qian, spokesperson for the Ministry of National Defense (MND) of the People's Republic of China (PRC), answers reporters' questions at a regular press conference on July 28, 2022.(Photo:mod.gov.cn)
8 августа, 10:17
Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речьюСША спровоцировали напряженность вокруг Тайваня единолично и должны нести полную ответственность за все последствия, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа
Адмирал также утверждал, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это, по его мнению, заслуживает слушаний в Конгрессе.
 
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