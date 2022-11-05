https://ukraina.ru/20221105/1040517045.html

WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются

WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются - 05.11.2022 Украина.ру

WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются

Вооружённый конфликт на Украине показал, что "сила американского военного сдерживания ослабевает". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 4 ноября в американской газете The Wall Street Journal

2022-11-05T10:23

2022-11-05T10:23

2022-11-05T10:23

новости

спецоперация

the wall street journal

сша

китай

адмирал

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В статье утверждается, что лишь немногие американские лидеры "готовы признать публично" сложившуюся ситуацию. Одним из таких лидеров, по мнению газеты, является адмирал ВМС США Чарльз Ричард.В статье содержатся фрагменты недавнего выступления адмирала на конференции. В ней он утверждал, что в скором времени американская военная мощь "будет проверяться" так, как этого не происходило в течение долгого времени. Украинский кризис, по мнению военного, является "всего лишь разминкой" для США.Ричард заявил, что способность Вашингтона противостоять Пекину можно сравнить с медленно тонущим кораблем.Он указал, что медленность процесса является "слабым утешением".Адмирал также утверждал, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это, по его мнению, заслуживает слушаний в Конгрессе.

https://ukraina.ru/20220808/1037396680.html

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новости, спецоперация, the wall street journal, сша, китай, адмирал