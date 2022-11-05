Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей. Уже начались веерные отключения и в промышленности и в транспортной сфере
2022-11-05T05:00
2022-11-05T05:00
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энергетика
удары
спецоперация
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Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии, считает Анпилогов. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги, которые были становым хребтом украинской логистики, на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна.Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика затрудняется.Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа, считает эксперт. Это вызывает ужас в логистике.Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод, и эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключает Анпилогов.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221031/1040358009.html
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новости, всу, украина, россия, энергетика, удары, спецоперация
Новости, ВСУ, Украина, Россия, энергетика, удары, Спецоперация

Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

05:00 05.11.2022
 
© AP / Roman Hrytsyna
- РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP / Roman Hrytsyna
Читать в
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей. Уже начались веерные отключения и в промышленности и в транспортной сфере
Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии, считает Анпилогов. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги, которые были становым хребтом украинской логистики, на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна.
Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика затрудняется.
Есть и еще несколько факторов, которые довлеют над ВСУ. Например, они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем.
Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа, считает эксперт. Это вызывает ужас в логистике.
Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод, и эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключает Анпилогов.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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