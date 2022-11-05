https://ukraina.ru/20221105/1040497922.html
Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей. Уже начались веерные отключения и в промышленности и в транспортной сфере
2022-11-05T05:00
2022-11-05T05:00
2022-11-05T05:00
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Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии, считает Анпилогов. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги, которые были становым хребтом украинской логистики, на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна.Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика затрудняется.Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа, считает эксперт. Это вызывает ужас в логистике.Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод, и эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключает Анпилогов.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221031/1040358009.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия, энергетика, удары, спецоперация
Новости, ВСУ, Украина, Россия, энергетика, удары, Спецоперация
Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей. Уже начались веерные отключения и в промышленности и в транспортной сфере
Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии, считает Анпилогов. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги, которые были становым хребтом украинской логистики, на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна.
Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика затрудняется.
Есть и еще несколько факторов, которые довлеют над ВСУ. Например, они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем.
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа, считает эксперт. Это вызывает ужас в логистике.
Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод, и эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключает Анпилогов.
Полный текст интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.