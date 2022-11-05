https://ukraina.ru/20221105/1040497922.html

Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей. Уже начались веерные отключения и в промышленности и в транспортной сфере

2022-11-05T05:00

2022-11-05T05:00

2022-11-05T05:00

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Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии, считает Анпилогов. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги, которые были становым хребтом украинской логистики, на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна.Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика затрудняется.Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа, считает эксперт. Это вызывает ужас в логистике.Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод, и эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать. В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже, заключает Анпилогов.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221031/1040358009.html

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новости, всу, украина, россия, энергетика, удары, спецоперация