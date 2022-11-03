https://ukraina.ru/20221103/1040487210.html

Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит

Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит - 03.11.2022 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит

ВСУ будут наступать на Херсон по дорогам общего пользования. У них есть вариант прорыва по полевым дорогам, но он закроется через неделю-другую с наступлением... Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T15:46

2022-11-03T15:46

2022-11-03T15:46

интервью

всу

украина

россия

сво

херсон

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ВСУ будут наступать на Херсон по дорогам общего пользования. У них есть вариант прорыва по полевым дорогам, но он закроется через неделю-другую с наступлением осенней распутицы, после чего останутся простреливаемые узкие направления удара по шоссейным дорогам, по которым тяжело наступать в ситуации неподавленной российской артиллерии и господства российской авиации в воздухе, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне. Также с мест поступают сообщения, что со здания администрации Херсонской области сняли российский флаг.- Алексей, мы вводим противника в заблуждение? Или действительно готовимся к худшему?- Мы действительно готовимся к разным вариантам. В том числе и к худшим.Вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. Потому что у нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь\Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр.Напомню, что железнодорожный и автомобильный мост расположен у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины.Понятное дело, что для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь\Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра.Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди.Так что военное руководство и ВГА делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.– Как именно будут проходить бои на херсонском направлении?– Если украинская сторона будет наступать, она будет наступать по дорогам общего пользования. У них есть вариант прорыва по полевым дорогам, но он закроется через неделю-другую с наступлением осенней распутицы, после чего останутся простреливаемые узкие направления удара по шоссейным дорогам, по которым тяжело наступать в ситуации неподавленной российской артиллерии и господства российской авиации в воздухе.Да и сама местность не располагает к наступлению. Это фактически равнина с минимумом оврагов, балок и "зеленки", которая на юге Украины крайне ограничена. В отличие от Харькова, там нет большой древесной растительности. Там максимум кустарник, где не спрячешь бронетехнику и личный состав.Я не исключаю, что, создав серьезное превосходство в живой силе, украинская армия может дойти до Херсона. Но организовать снабжение группировки, осаждающей Херсон (город не будут сдавать без боя), им будет крайне затруднительно. Потому что будут простреливаться все пути сообщения и дошедшая до Херсона группировка будет изрядно потрепана.Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины.– А как вы оцениваете обстановку под Угледаром? Наше наступление идёт, но медленно?– Пока приостановилось. Тут все факторы действуют в обратную сторону. Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность.В Донбассе уже пошли дожди, наступление идет вдоль шоссейных дорог, поэтому и идет ожесточенная борьба за каждый населенный пункт. В Павловку зашли, а сам Угледар не так быстро получится взять. Сначала нужно обрезать коммуникации украинской группировки, обеспечить свои коммуникации, и только после этого приступать к штурму укрепленного города.Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача.– Ранее были сообщения от Минобороны, что наши удары по энергетической инфраструктуре Украины уже пресекли попытки наступления на отдельных участках фронта. Это так?– Я этого не исключаю, хотя я и не обладаю всеми разведданными, которыми располагает Генштаб РФ.Исходя из данных открытых источников, видно, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей (уже были удары по подстанциям в 750кВ). Если уже начались веерные отключения среди населения, то эти отключения присутствуют в промышленности и транспорте.Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги (а они были становым хребтом украинской логистики) на тепловозную тягу, которая менее удобна и менее мобильна.Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика затрудняется.Есть и еще несколько факторов, которые довлеют над ВСУ. Например, они используют десяток калибров артиллерии и минометов, которые между собой несовместимы. Даже калибр в 155 мм имеет различные конфигурации снарядов, которые не подходят для некоторых артиллерийских систем.Если у российской армии – два минометных калибра и три артиллерийских, то иметь в два раза больше калибров для украинской армии – это катастрофа. Это вызывает ужас в логистике. Где-то снаряды быстрее расходуются, возникает снарядный голод, и эта проблема с поставками разнокалиберных и разношерстных танков, САУ, артиллерии и комплексов ПВО будет только нарастать.В полной мере украинская армия с этим столкнется чуть позже.– Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что по вопросу двухлетнего срока службы по призыву пройдут консультации, считает, что идея будет поддержана. Действительно ли нам нужно увеличить срок службы? Или вопрос в том, чтобы поменять систему подготовки, чтобы срочники учились воевать, а не служить?– Нам важна специализация. Конфликт на Украине показал, что современная война – высокотехнологичная.Призывник может за полтора года усвоить простейшую военно-учетную специальность – мотопехота. Ее больше всего, она держит линию фронта, окапывается и сидит под обстрелами. Но подготовка артиллериста даже после начальной подготовки требует еще полгода.Подготовка оператора комплекса ПВО – год-два. Про пилотов я вообще молчу.То есть у нас призывная армия закрывает потребности в мотопехоте, а также в матросах и мичманах на флоте. Но даже призывная служба останется либо в качестве подготовки простых ВУС, либо ее надо будет усложнять и мотивировать срочников к сверхсрочной контрактной службе.– Ожидаете ли вы до конца года расширения линии фронта за счет Белоруссии или Приднестровья?– С нашей стороны Приднестровье не может быть задействовано. Зато украинская сторона может использовать фактор Приднестровья для открытия для России крайне неприятного второго фронта.Приднестровье – это анклав, который трудно защитить. У него нет сообщения с РФ ни по суше, ни по морю, а воздух сейчас закрыт. Так что находящиеся там российские миротворцы уже находятся в окружении.Пока Украину сдерживает фактор международно признанных границ, по которому это территория Молдавии. Любые атаки украинской стороны будут означать нападение на суверенную молдавскую территорию. Хотя мы видели провокации против Приднестровья, когда Украина пыталась захватить склады с оружием, взорвать вышки и устроила теракт в здании Госбезопасности в Тирасполе.Что касается Белоруссии, то я не считаю, что союзная группировка, которая сейчас формируется, ставит своей целью наступательные действия, о чем говорила западная пресса, рисуя красивые стрелки из белорусского полесья вдоль польской границы чуть ли не до Карпат.Для такой операции по отсечению Украины от западных стран необходимы очень серьезные силы. Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея – авантюрная.Можно вспомнить попытки Украины в 2014 году отсечь Донбасс. Тогда украинская армия втянулась в "кишку" вдоль российской границы, пытаясь охватить всю донецкую агломерацию вплоть до Луганска. Дойдя до Изварино и получив линию снабжения чуть ли не в 150 км вдоль границы, войска попали в окружение. Они бросали технику и склады боеприпасов. Они понесли тяжелые потери в личном составе и материальной части.Так что это авантюрный план, который почему-то родился в западных умах. Он не имеет отношения к реальности. Пока группировка, которая формируется в Белоруссии, действительно носит оборонительный характер.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

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https://ukraina.ru/20221102/1040422553.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, украина, россия, сво, херсон