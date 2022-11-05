https://ukraina.ru/20221105/1040478843.html
Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков"
Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков" - 05.11.2022 Украина.ру
Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков"
У Польши был мотив и возможности осуществить подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-05T07:40
2022-11-05T07:40
2022-11-05T07:40
польша
теракт
северный поток
северный поток-2
сша
британия
новости
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Ранее стало известно, что аварии на газопроводах произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров."Буквально в непосредственной близости от острова Барнхольм, где произошли эти чудовищные взрывы, террористические акты инфраструктурной войны, находится дислокация боевых пловцов польской армии. Это Гдыня и Гданьск, где находится отряд боевых пловцов "Формоза", - отметил Ераносян.Согласно заявлению министра обороны Польши Мариуша Блащака, численность отряда составляет до 300 человек. По словам Ераносяна, "курируют эту структуру непосредственно американский отряд "Морских котиков" и английская подводная служба SBS".Эксперт подчеркнул, что выгодоприобретателем этих подрывов становится Польша, так как "она играет здесь ключевую роль, как в диверсии, как в предоставлении своей территории, так и с использованием собственных спецслужб - для того, чтобы стать газораспределительным хабом".Интервью Ераносяна можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221102/1040445293.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, теракт, северный поток, северный поток-2, сша, британия, новости
Польша, теракт, Северный поток, Северный поток-2, США, Британия, Новости
Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков"
У Польши был мотив и возможности осуществить подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что аварии на газопроводах произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров.
"Буквально в непосредственной близости от острова Барнхольм, где произошли эти чудовищные взрывы, террористические акты инфраструктурной войны, находится дислокация боевых пловцов польской армии. Это Гдыня и Гданьск, где находится отряд боевых пловцов "Формоза", - отметил Ераносян.
Согласно заявлению министра обороны Польши Мариуша Блащака, численность отряда составляет до 300 человек. По словам Ераносяна, "курируют эту структуру непосредственно американский отряд "Морских котиков" и английская подводная служба SBS".
Эксперт подчеркнул, что выгодоприобретателем этих подрывов становится Польша, так как "она играет здесь ключевую роль, как в диверсии, как в предоставлении своей территории, так и с использованием собственных спецслужб - для того, чтобы стать газораспределительным хабом".
Интервью Ераносяна
можно прочитать на сайте Украина.ру