https://ukraina.ru/20221105/1040478843.html

Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков"

Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков" - 05.11.2022 Украина.ру

Ераносян объяснил, как и почему Польша могла принять участие в подрыве "Северных потоков"

У Польши был мотив и возможности осуществить подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

2022-11-05T07:40

2022-11-05T07:40

2022-11-05T07:40

польша

теракт

северный поток

северный поток-2

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Ранее стало известно, что аварии на газопроводах произошли в результате действия мощных взрывных устройств, уничтоживших участки трубопроводов протяженностью до 250 метров."Буквально в непосредственной близости от острова Барнхольм, где произошли эти чудовищные взрывы, террористические акты инфраструктурной войны, находится дислокация боевых пловцов польской армии. Это Гдыня и Гданьск, где находится отряд боевых пловцов "Формоза", - отметил Ераносян.Согласно заявлению министра обороны Польши Мариуша Блащака, численность отряда составляет до 300 человек. По словам Ераносяна, "курируют эту структуру непосредственно американский отряд "Морских котиков" и английская подводная служба SBS".Эксперт подчеркнул, что выгодоприобретателем этих подрывов становится Польша, так как "она играет здесь ключевую роль, как в диверсии, как в предоставлении своей территории, так и с использованием собственных спецслужб - для того, чтобы стать газораспределительным хабом".Интервью Ераносяна можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221102/1040445293.html

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польша, теракт, северный поток, северный поток-2, сша, британия, новости