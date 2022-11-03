https://ukraina.ru/20221103/1040469191.html

Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна

Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна - 03.11.2022 Украина.ру

Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

интервью

владимир ераносян

северный поток

диверсии

ес

рф

сво

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Обнародование подробностей диверсии на "Северных потоках" приведет к печальным последствиям для концептологов, которые внедрили понятия инфраструктурной войны, ассиметричной войны против России, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан Первого ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Максимович, президент Владимир Путин раскрыв подробности по теракту на "Северных потоках". Уже озвучено на самом высоком уровне, выше просто уже некуда, что это диверсия. Хотел бы услышать от вас, каким образом этот теракт смогли реализовать? Какие силы были задействованы? Пловцы-диверсанты, дроны, что это было?– Да, действительно, Верховный Главнокомандующий озвучил четко, недвусмысленно, что больше не просто (не удастся – Ред.) скрывать - это и так понятно, что была диверсия - но уже, по сути, судя по этому заявлению, есть подробности, которые будут обнародованы в ближайшее время, и это уже будет не версии какие-то, домыслы – это будет конкретное уже расследование, которое будет озвучено и обнародовано для усвоения мировой общественности. Включая те страны, в акватории которых, в территориальных водах проходит этот "Северный поток". Важнейшие артерии - не только для России, но и для всей Европы, для газового распределения, для жизнедеятельности промышленности и т.д.Что касается способов и методов, а также оснащения, которое могло быть использовано для диверсии на "Северных потоках", то оно аналогично, идентично той атаке, которая была предпринята 29 октября в районе акватории Севастополя, в частности на внутреннем и на внешнем рейдах Севастопольской бухты.Что это может быть и что это, скорее всего, есть? Скорее всего, это использование надводных и подводных дронов. Причем надводных дронов американского производства. Это дроны MANTAS T12, которые имеют автономность плавания и дальность действия примерно в шестьдесят миль максимально. Если умножить на километры, то это получается около 110 километров.Если мы будем рассматривать скорость этих надводных морских дронов, то максимальная скорость, которую они могут набирать – 20 узлов. Это примерно 35 километров в час. То есть, это довольно быстроходные дроны, автономные, с видеокамерами, которые могут свидетельствовать работу диверсионной операции, быстро ее выкладывать в нужные ресурсы, которые используют пропагандисты ВСУ и т.д.Что касается подводных дронов, то Англия передала Вооруженным силам Украины дроны Kongsberg Defenc, которые в принципе могут заниматься не только разведкой мин, но при необходимости - могут расставлять маячки под водой, могут по этим маячкам ориентировать, давать целеуказания более крупным средствам передвижения, либо диверсионной группе, которая может там высаживаться.Это боевые пловцы, я сейчас имею в виду, которые могут высаживаться с любого гражданского судна, включая сейнеры, траулеры, гидрографические суда, которыми кишит акватория острова Барнхольм и близлежащие квадраты. По той причине, что буквально в непосредственной близости от острова Барнхольм, где произошли эти чудовищные взрывы, террористические акты инфраструктурной войны, находится дислокация боевых пловцов польской армии.Это Гдыня и Гданьск, где находится отряд боевых пловцов "Формоза", в количестве от 150, но в прошлом году была заявлено министром обороны Польши Мариушем Блащаком об увеличении в два раза состава этой диверсионной группы, она расширяется до трехсот человек. Курируют эту структуру непосредственно американский отряд "Морских котиков" и английская подводная служба SBS.Сразу после диверсии на "Северных потоках" произошло интересное событие. Карл, король Великобритании, закрытым своим приказом наградил двух военно-морских офицеров королевских ВМС. Это произошло буквально через два-три дня после события в сентябре на "Северных потоках".В связи с чем это награждение произошло, и в связи с чем учения происходили в Балтийском море, английские, с использованием многофункциональных вертолетов, и в связи с чем за неделю до подрыва "Северных потоков" в гавани Гданьска, Гдыни появились два десантных американских корабля с морской пехотой на борту, включая "Морских котиков" – тоже пока не озвучено нашими спецслужбами.– По словам Путина, "Газпром" допущен к расследованию, к исследованию места подрыва. Здесь вопрос - почему допустили? Ведь какое-то время озвучивалось, что русская сторона вообще не будет допущена?– Тут два фактора влияют на эту историю. Первый фактор – это недопущение было озвучено шведами, они очень тянули с выдачей разрешения на осмотр места подрывов в этом секторе, который находится в непосредственной близости территориальных вод Швеции и Дании, в частности, острова Барнхольм.Но дело в том, тут происходит еще влияние общественности. Как у Ортеги-и-Гассета – "восстание масс". Все-таки они вынуждены заигрывать со своим электоратом, по той простой причине, что немецкий электорат… немцы - не глупые люди, они понимают, чего их лишили, они видят увеличение цен на тридцать-сорок процентов на все подряд.Промышленность германская, которая строила две нитки, уже после Грейсфилда, где уже шло распределение после морской магистрали, на газораспределение по континенту - это же немцы строили. Естественно, они вкладывали деньги, колоссальные суммы.Безусловно, они понимают, что выгодоприобретателем этих подрывов становится Польша. По большому счету, она играет здесь ключевую роль, как в диверсии, как в предоставлении своей территории, так и с использованием собственных спецслужб. Для того, чтобы стать газораспределительным хабом.Эти внутренние движения на Европейском континенте, эти противоречия позволили все-таки выдать разрешение запоздалое. Мало того, одна нитка работает, она может быть очень быстро запущена. Это значит, что - в принципе, свет забрезжил в конце тоннеля, немцы получили опять надежду. Несмотря на то, что это оккупированная страна, там больше 36 тысяч военнослужащих (США – Ред.), там ядерные бомбы находятся в непосредственной близости от ключевых городов.Я понимаю, что немцы, по большому счету, надавили через свои структуры в Бундестаге на правительство, с тем, чтобы те продавили в свою очередь разрешение на осуществление более подробного, детального анализа – не происшествия, не инцидента, а террористической атаки на "Северные потоки", давайте прямо называть.– Завершая тему "Северных потоков", раз уже это озвучено Владимиром Путиным, значит, у нас имеются неопровержимые факты. Эти факты будут озвучены, к каким последствиям это может привести?– Это приведет к самым печальным последствиям, прежде всего, для тех людей и концептологов, которые внедрили понятия инфраструктурной войны, ассиметричной войны против России. Это есть террор, непосредственно проявляющийся в атаках на ключевую инфраструктуру. Это означает, что специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру.Я имею в виду аэродромы, базы подготовки террористов в Эстонии, базы для подготовки диверсантов и специалистов-водолазов, боевых пловцов, которые представляют угрозу для акватории Балтийского моря и пунктов базирования Балтийского флота. Я имею в виду Клайпеду, Лиепаю, Гданьск, Гдыню, а прежде всего, Одессу и Очаков, а также Кубанский биосферный заповедник и Измаил, через который идет снабжение оружием, и - зерновой коридор…

https://ukraina.ru/20221101/1040360307.html

https://ukraina.ru/20221101/1040382810.html

https://ukraina.ru/20221102/1040419577.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, владимир ераносян, северный поток, диверсии, ес, рф, сво