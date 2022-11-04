https://ukraina.ru/20221104/1040503945.html

Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины

Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины - 04.11.2022 Украина.ру

Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины

Правительство Украины 3 ноября назначило бывшего министра развития общин и территорий страны Алексея Чернышова председателем правления "Нафтогаза". Об этом в тот же день сообщили украинские издания

2022-11-04T13:07

2022-11-04T13:07

2022-11-04T13:07

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украина

нафтогаз

правительство

назначение

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Алексей Чернышов занимал пост министра развития общин и территорий с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял киевскую областную администрацию. При смене должности он написал в своих соцсетях пост-обращение "всем, кто два с половиной года работал в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно".Прежним руководителем "Нафтогаза" был Юрий Витренко. Назначили его в апреле 2021 года после увольнения предыдущего руководителя Андрея Коболева. Спустя год правительство переназначило Витренко на эту должность.Однако в июле, когда компания объявила о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций, начались разговоры об увольнении Витренко.В компании заявляли, что проблему с выплатами можно решить, потому что средства для этого есть, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам. В связи с этим "Нафтогаз" потерял доступ к международному рынку капитала.В начале сентября текущего года британское агентство Reuters сообщало, что Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение по реструктуризации долга компании.

https://ukraina.ru/20221104/1040502003.html

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новости, украина, нафтогаз, правительство, назначение