Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины - 04.11.2022 Украина.ру
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Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины
Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины - 04.11.2022 Украина.ру
Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины
Правительство Украины 3 ноября назначило бывшего министра развития общин и территорий страны Алексея Чернышова председателем правления "Нафтогаза". Об этом в тот же день сообщили украинские издания
2022-11-04T13:07
2022-11-04T13:07
новости
украина
нафтогаз
правительство
назначение
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Алексей Чернышов занимал пост министра развития общин и территорий с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял киевскую областную администрацию. При смене должности он написал в своих соцсетях пост-обращение "всем, кто два с половиной года работал в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно".Прежним руководителем "Нафтогаза" был Юрий Витренко. Назначили его в апреле 2021 года после увольнения предыдущего руководителя Андрея Коболева. Спустя год правительство переназначило Витренко на эту должность.Однако в июле, когда компания объявила о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций, начались разговоры об увольнении Витренко.В компании заявляли, что проблему с выплатами можно решить, потому что средства для этого есть, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам. В связи с этим "Нафтогаз" потерял доступ к международному рынку капитала.В начале сентября текущего года британское агентство Reuters сообщало, что Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение по реструктуризации долга компании.
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новости, украина, нафтогаз, правительство, назначение
Новости, Украина, Нафтогаз, правительство, назначение

Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины

13:07 04.11.2022
 
© Фото: koda.gov.uaАлексей Чернышов
Алексей Чернышов
© Фото: koda.gov.ua
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Правительство Украины 3 ноября назначило бывшего министра развития общин и территорий страны Алексея Чернышова председателем правления "Нафтогаза". Об этом в тот же день сообщили украинские издания
"Назначение состоялось на сегодняшнем (3 ноября – Ред.) вечернем заседании", — говорится в публикации одного из местных каналов.
Алексей Чернышов занимал пост министра развития общин и территорий с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял киевскую областную администрацию. При смене должности он написал в своих соцсетях пост-обращение "всем, кто два с половиной года работал в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно".
Прежним руководителем "Нафтогаза" был Юрий Витренко. Назначили его в апреле 2021 года после увольнения предыдущего руководителя Андрея Коболева. Спустя год правительство переназначило Витренко на эту должность.
Однако в июле, когда компания объявила о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций, начались разговоры об увольнении Витренко.
В компании заявляли, что проблему с выплатами можно решить, потому что средства для этого есть, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам. В связи с этим "Нафтогаз" потерял доступ к международному рынку капитала.
В начале сентября текущего года британское агентство Reuters сообщало, что Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение по реструктуризации долга компании.
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