"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен - 04.11.2022 Украина.ру
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"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен
"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен - 04.11.2022 Украина.ру
"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что если еще хотя бы раз российская ракета или "Герань" попадет по каким-либо трансформаторам в Киеве, то система ляжет. По другим регионам ситуация примерно такая же
2022-11-04T07:30
2022-11-04T07:30
новости
украина
депутат
киев
верховная рада
россия
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В энергетике все имеет накопительный эффект, отмечает экс-депутат. Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру, Киев же переводит на запасные каналы, включает запасные части.Россия не наносила удары по трансформаторам, которые питают АЭС, это, как говорят, новый большой пласт работы, подчеркивает Царёв. В этой связи, считает он, "есть чем заниматься" - Россия достаточно ограниченно нанесла удары по киевской энергосистеме, энергоресурсам.При этом Царев напомнил, что российские ВС все время наносили удары по маленьким трансформаторным подстанциям, но Запад и Восток Украины соединен, там было три трансформаторных подстанции — 750 кВ, которые соединяли перетоки. Их вывели из строя, поэтому начались перебои в Киеве. Если будут успешные удары по самому Киеву, по их объектам энергетической инфраструктуры, то тогда разом в Киеве отключится электроэнергия. А сейчас всё на грани, заключает Царев.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, депутат, киев, верховная рада, россия
Новости, Украина, депутат, Киев, Верховная Рада, Россия

"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен

07:30 04.11.2022
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP / Emilio Morenatti
Читать в
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что если еще хотя бы раз российская ракета или "Герань" попадет по каким-либо трансформаторам в Киеве, то система ляжет. По другим регионам ситуация примерно такая же
В энергетике все имеет накопительный эффект, отмечает экс-депутат. Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру, Киев же переводит на запасные каналы, включает запасные части.
Но в какой-то момент времени не будет запасных трансформаторов, и в какой-то момент времени уже не будет резервных каналов по подаче электроэнергии. Тогда обвально падет вся система.
Олег Царев
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Россия не наносила удары по трансформаторам, которые питают АЭС, это, как говорят, новый большой пласт работы, подчеркивает Царёв. В этой связи, считает он, "есть чем заниматься" - Россия достаточно ограниченно нанесла удары по киевской энергосистеме, энергоресурсам.
При этом Царев напомнил, что российские ВС все время наносили удары по маленьким трансформаторным подстанциям, но Запад и Восток Украины соединен, там было три трансформаторных подстанции — 750 кВ, которые соединяли перетоки. Их вывели из строя, поэтому начались перебои в Киеве. Если будут успешные удары по самому Киеву, по их объектам энергетической инфраструктуры, то тогда разом в Киеве отключится электроэнергия. А сейчас всё на грани, заключает Царев.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
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