Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ - 04.11.2022 Украина.ру
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Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ
Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ - 04.11.2022 Украина.ру
Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ
Возможный приход к власти в Израиле право-религиозной коалиции не принесёт больших изменений в отношения этой страны с Россией. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин
2022-11-04T04:15
2022-11-04T04:15
новости
спецоперация
израиль
санкции
партнеры
правительство
оружие
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По его словам, и при бывшем премьер-министре Нафтали Беннете, и при премьер-министре Яире Лапиде Израиль оставался "самым удобным для России партнёром за исключением Белоруссии, Армении, Ирана и Северной Кореи с Никарагуа".Он добавил, что политически Израиль не поддержал российскую спецоперацию на Украине, и не намерен её поддерживать, но сохраняет с Россией благожелательные отношения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221027/1040204216.html
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новости, спецоперация, израиль, санкции, партнеры, правительство, оружие
Новости, Спецоперация, Израиль, санкции, партнеры, правительство, оружие

Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ

04:15 04.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Израиль
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Возможный приход к власти в Израиле право-религиозной коалиции не принесёт больших изменений в отношения этой страны с Россией. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин
По его словам, и при бывшем премьер-министре Нафтали Беннете, и при премьер-министре Яире Лапиде Израиль оставался "самым удобным для России партнёром за исключением Белоруссии, Армении, Ирана и Северной Кореи с Никарагуа".

В России часто говорят про Венгрию и Сербию, но они участвуют во всех санкциях. Китай и Индия присоединились к санкциям частично. Турция к санкциям не присоединилась, но поставляет оружие Украине. Израиль не присоединился к санкциям, и не поставляет оружие Украине", - заявил Эскин для обоснования своего утверждения

Он добавил, что политически Израиль не поддержал российскую спецоперацию на Украине, и не намерен её поддерживать, но сохраняет с Россией благожелательные отношения.
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:56
Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - ЛапидПремьер-министр Израиля Яир Лапид намекнул на возможные поставки оружия Украине. Об этом он заявил 27 октября в интервью израильскому русскоязычному изданию "Вести"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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