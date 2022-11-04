https://ukraina.ru/20221104/1040458090.html

Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ

Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ - 04.11.2022 Украина.ру

Лучше только у Белоруссии: израильский публицист рассказал об отношениях своей страны с РФ

Возможный приход к власти в Израиле право-религиозной коалиции не принесёт больших изменений в отношения этой страны с Россией. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин

2022-11-04T04:15

2022-11-04T04:15

2022-11-04T04:15

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По его словам, и при бывшем премьер-министре Нафтали Беннете, и при премьер-министре Яире Лапиде Израиль оставался "самым удобным для России партнёром за исключением Белоруссии, Армении, Ирана и Северной Кореи с Никарагуа".Он добавил, что политически Израиль не поддержал российскую спецоперацию на Украине, и не намерен её поддерживать, но сохраняет с Россией благожелательные отношения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221027/1040204216.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, израиль, санкции, партнеры, правительство, оружие