Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России - 03.11.2022 Украина.ру
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Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России
Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России - 03.11.2022 Украина.ру
Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России
Украина.ру, 03.11.2022
2022-11-03T09:00
2022-11-03T09:24
украина
израиль
всу
потери всу
иерусалим
владимир зеленский
оун-упа
интервью
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Парламентские выборы в Израиле принесли победу партии "Ликуд" бывшего премьера страны Биньямина Нетаньяху, оставив, по всей видимости, за бортом партию нынешнего главы правительства Еврейского государства Яира ЛапидаИзраильский публицист и политик Авигдор Эскин, комментируя итоги выборов в Еврейском государстве, говорит о том, что Израиль остается партнером России, сомневается в российской пропаганде и выражает оптимизм по поводу общения лидеров двух стран – Авигдор, что можно сказать об итогах голосования в кнессет?- Окончательные результаты будут известны только в четверг, 3 ноября, но уже с полной уверенностью можно говорить, что Биньямин Нетаньяху и его потенциальные коалиционные партнеры одержали победу и что последующее правительство будет из право-религиозных партий. - Как это повлияет на отношения России и Израиля?- В отношениях с Россией никаких революционных изменений не будет. Вопреки тому, что пишут в некоторых российских изданиях, и при [бывшем премьер-министре Израиля Нафтали Беннете], и при [премьер-министре Израиля Яире Лапиде] Израиль оставался самыми удобным для России партнером за исключением Белоруссии, Армении, Ирана и Северной Кореи с Никарагуа. В России часто говорят про Венгрию и Сербию, но они участвуют во всех санкциях. Китай и Индия присоединились к санкциям частично. Турцию к санкциям не присоединилась, но поставляет оружие Украине. Израиль не присоединился к санкциям, и не поставляет оружие Украине. Эти факты мало кому известны в России, хотя они "гуглятся" за минуту. При этом Израиль выступил с выражением сожаления по поводу российской Специальной военной операции, СВО Иерусалим не поддержал политически, и поддерживать не будет, но сохраняет с Россией благожелательные отношения. Лапид выступал с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской военной операции. Нетаньяху молчал, не говоря ни слова. Можно предположить, что после выборов личные отношения Нетаньяху и Путина будут развиваться. Нетаньяху встречался с Путиным больше, чем даже с [президентом США Дональдом] Трампом, хотя Трамп был и остается величайшим другом Израиля. Между Путиным и Нетаньяху существует доверие на самом высоком уровне. При этом у Израиля вообще сложные отношения с Украиной, ибо Киев недоволен позицией Иерусалима и пытается давить через Соединенные Штаты. - Но и у России и Израиля они не самые простые…- В ООН Россия и Израиль традиционно голосовали друг против друга, еще со времен СССР. Россия так же традиционно, со времен СССР называла, скажем, Храмовую гору по имени мечети, и даже святые христианские названия таким же образом. Но по другим вопросам – разведывательным, стратегическим, торговым – при Нетаньяху выстраивались отношения настоящего партнерства. И в новом правительстве будет немало людей, кто в частных разговорах относятся с пониманием к России, если не сказать с симпатией. - Можно ли сблизить позиции, если не правительств, то обществ в борьбе против культа Бандеры на Украине, против идеологии ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.)?- Вы шутите? [Президент Украины Владимир] Зеленский не является идеологическим наследником УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) Израиль всегда выступал против любой героизации нацизма, но здесь надо провести четкую грань: восхваление преступников отдаленного прошлого – это извращение и искажение истории, но это не совершение преступления в настоящем. Я лично участвовал в кампании против глорификации ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) в Украине. Я протестовал против явления, которое вызывает омерзение. Но это вопрос, требующий применения мягкой силы и не более того. - Бандера присутствует в официальной украинской пропаганде, в украинской армии официальное приветствие – пароль УПА "Слава Украине! – Героям слава!"…- Я бы не стал основывать на этом обвинения в причастности к этой идеологии в настоящем. Во многих странах применяются такие лозунги, как "Слава России" или "Слава Украине". А вот улицы и площади имени нацистских преступников – это на самом деле недопустимо. Израиль неоднократно протестовал против этого. Возвращаясь к теме разговора – будущее правительство Израиля будет, насколько возможно, понятным партнером для Москвы.А если победят республиканцы на выборах в Америке, то Нетаньяху станет самым популярным политиком в США до следующего избрания там [президента США Дональда] Трампа. Картина мира меняется на наших глазах. Победа Нетаньяху – это поражение либерального глобализма на международной арене.
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украина, израиль, всу, потери всу, иерусалим, владимир зеленский, оун-упа, интервью
Украина, Израиль, ВСУ, потери ВСУ, Иерусалим, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Интервью

Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России

09:00 03.11.2022 (обновлено: 09:24 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАвигдор Эскин интервью
Авигдор Эскин интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Парламентские выборы в Израиле принесли победу партии "Ликуд" бывшего премьера страны Биньямина Нетаньяху, оставив, по всей видимости, за бортом партию нынешнего главы правительства Еврейского государства Яира Лапида
Израильский публицист и политик Авигдор Эскин, комментируя итоги выборов в Еврейском государстве, говорит о том, что Израиль остается партнером России, сомневается в российской пропаганде и выражает оптимизм по поводу общения лидеров двух стран
– Авигдор, что можно сказать об итогах голосования в кнессет?
- Окончательные результаты будут известны только в четверг, 3 ноября, но уже с полной уверенностью можно говорить, что Биньямин Нетаньяху и его потенциальные коалиционные партнеры одержали победу и что последующее правительство будет из право-религиозных партий.
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- Как это повлияет на отношения России и Израиля?
- В отношениях с Россией никаких революционных изменений не будет. Вопреки тому, что пишут в некоторых российских изданиях, и при [бывшем премьер-министре Израиля Нафтали Беннете], и при [премьер-министре Израиля Яире Лапиде] Израиль оставался самыми удобным для России партнером за исключением Белоруссии, Армении, Ирана и Северной Кореи с Никарагуа.
В России часто говорят про Венгрию и Сербию, но они участвуют во всех санкциях. Китай и Индия присоединились к санкциям частично. Турцию к санкциям не присоединилась, но поставляет оружие Украине. Израиль не присоединился к санкциям, и не поставляет оружие Украине. Эти факты мало кому известны в России, хотя они "гуглятся" за минуту. При этом Израиль выступил с выражением сожаления по поводу российской Специальной военной операции, СВО Иерусалим не поддержал политически, и поддерживать не будет, но сохраняет с Россией благожелательные отношения.
Лапид выступал с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской военной операции. Нетаньяху молчал, не говоря ни слова. Можно предположить, что после выборов личные отношения Нетаньяху и Путина будут развиваться. Нетаньяху встречался с Путиным больше, чем даже с [президентом США Дональдом] Трампом, хотя Трамп был и остается величайшим другом Израиля. Между Путиным и Нетаньяху существует доверие на самом высоком уровне.
При этом у Израиля вообще сложные отношения с Украиной, ибо Киев недоволен позицией Иерусалима и пытается давить через Соединенные Штаты.
- Но и у России и Израиля они не самые простые…
- В ООН Россия и Израиль традиционно голосовали друг против друга, еще со времен СССР. Россия так же традиционно, со времен СССР называла, скажем, Храмовую гору по имени мечети, и даже святые христианские названия таким же образом. Но по другим вопросам – разведывательным, стратегическим, торговым – при Нетаньяху выстраивались отношения настоящего партнерства.
И в новом правительстве будет немало людей, кто в частных разговорах относятся с пониманием к России, если не сказать с симпатией.
- Можно ли сблизить позиции, если не правительств, то обществ в борьбе против культа Бандеры на Украине, против идеологии ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.)?
- Вы шутите? [Президент Украины Владимир] Зеленский не является идеологическим наследником УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) Израиль всегда выступал против любой героизации нацизма, но здесь надо провести четкую грань: восхваление преступников отдаленного прошлого – это извращение и искажение истории, но это не совершение преступления в настоящем. Я лично участвовал в кампании против глорификации ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) в Украине. Я протестовал против явления, которое вызывает омерзение. Но это вопрос, требующий применения мягкой силы и не более того.
- Бандера присутствует в официальной украинской пропаганде, в украинской армии официальное приветствие – пароль УПА "Слава Украине! – Героям слава!"…
- Я бы не стал основывать на этом обвинения в причастности к этой идеологии в настоящем. Во многих странах применяются такие лозунги, как "Слава России" или "Слава Украине". А вот улицы и площади имени нацистских преступников – это на самом деле недопустимо. Израиль неоднократно протестовал против этого. Возвращаясь к теме разговора – будущее правительство Израиля будет, насколько возможно, понятным партнером для Москвы.
А если победят республиканцы на выборах в Америке, то Нетаньяху станет самым популярным политиком в США до следующего избрания там [президента США Дональда] Трампа. Картина мира меняется на наших глазах. Победа Нетаньяху – это поражение либерального глобализма на международной арене.
 
УкраинаИзраильВСУпотери ВСУИерусалимВладимир ЗеленскийОУН-УПАИнтервью
 
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