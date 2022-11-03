https://ukraina.ru/20221103/1040446567.html

Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России

Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России - 03.11.2022 Украина.ру

Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T09:00

2022-11-03T09:00

2022-11-03T09:24

украина

израиль

всу

потери всу

иерусалим

владимир зеленский

оун-упа

интервью

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Парламентские выборы в Израиле принесли победу партии "Ликуд" бывшего премьера страны Биньямина Нетаньяху, оставив, по всей видимости, за бортом партию нынешнего главы правительства Еврейского государства Яира ЛапидаИзраильский публицист и политик Авигдор Эскин, комментируя итоги выборов в Еврейском государстве, говорит о том, что Израиль остается партнером России, сомневается в российской пропаганде и выражает оптимизм по поводу общения лидеров двух стран – Авигдор, что можно сказать об итогах голосования в кнессет?- Окончательные результаты будут известны только в четверг, 3 ноября, но уже с полной уверенностью можно говорить, что Биньямин Нетаньяху и его потенциальные коалиционные партнеры одержали победу и что последующее правительство будет из право-религиозных партий. - Как это повлияет на отношения России и Израиля?- В отношениях с Россией никаких революционных изменений не будет. Вопреки тому, что пишут в некоторых российских изданиях, и при [бывшем премьер-министре Израиля Нафтали Беннете], и при [премьер-министре Израиля Яире Лапиде] Израиль оставался самыми удобным для России партнером за исключением Белоруссии, Армении, Ирана и Северной Кореи с Никарагуа. В России часто говорят про Венгрию и Сербию, но они участвуют во всех санкциях. Китай и Индия присоединились к санкциям частично. Турцию к санкциям не присоединилась, но поставляет оружие Украине. Израиль не присоединился к санкциям, и не поставляет оружие Украине. Эти факты мало кому известны в России, хотя они "гуглятся" за минуту. При этом Израиль выступил с выражением сожаления по поводу российской Специальной военной операции, СВО Иерусалим не поддержал политически, и поддерживать не будет, но сохраняет с Россией благожелательные отношения. Лапид выступал с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской военной операции. Нетаньяху молчал, не говоря ни слова. Можно предположить, что после выборов личные отношения Нетаньяху и Путина будут развиваться. Нетаньяху встречался с Путиным больше, чем даже с [президентом США Дональдом] Трампом, хотя Трамп был и остается величайшим другом Израиля. Между Путиным и Нетаньяху существует доверие на самом высоком уровне. При этом у Израиля вообще сложные отношения с Украиной, ибо Киев недоволен позицией Иерусалима и пытается давить через Соединенные Штаты. - Но и у России и Израиля они не самые простые…- В ООН Россия и Израиль традиционно голосовали друг против друга, еще со времен СССР. Россия так же традиционно, со времен СССР называла, скажем, Храмовую гору по имени мечети, и даже святые христианские названия таким же образом. Но по другим вопросам – разведывательным, стратегическим, торговым – при Нетаньяху выстраивались отношения настоящего партнерства. И в новом правительстве будет немало людей, кто в частных разговорах относятся с пониманием к России, если не сказать с симпатией. - Можно ли сблизить позиции, если не правительств, то обществ в борьбе против культа Бандеры на Украине, против идеологии ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.)?- Вы шутите? [Президент Украины Владимир] Зеленский не является идеологическим наследником УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) Израиль всегда выступал против любой героизации нацизма, но здесь надо провести четкую грань: восхваление преступников отдаленного прошлого – это извращение и искажение истории, но это не совершение преступления в настоящем. Я лично участвовал в кампании против глорификации ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) в Украине. Я протестовал против явления, которое вызывает омерзение. Но это вопрос, требующий применения мягкой силы и не более того. - Бандера присутствует в официальной украинской пропаганде, в украинской армии официальное приветствие – пароль УПА "Слава Украине! – Героям слава!"…- Я бы не стал основывать на этом обвинения в причастности к этой идеологии в настоящем. Во многих странах применяются такие лозунги, как "Слава России" или "Слава Украине". А вот улицы и площади имени нацистских преступников – это на самом деле недопустимо. Израиль неоднократно протестовал против этого. Возвращаясь к теме разговора – будущее правительство Израиля будет, насколько возможно, понятным партнером для Москвы.А если победят республиканцы на выборах в Америке, то Нетаньяху станет самым популярным политиком в США до следующего избрания там [президента США Дональда] Трампа. Картина мира меняется на наших глазах. Победа Нетаньяху – это поражение либерального глобализма на международной арене.

https://ukraina.ru/20221103/1040440576.html

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украина, израиль, всу, потери всу, иерусалим, владимир зеленский, оун-упа, интервью