https://ukraina.ru/20221104/1040438422.html

Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом

Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом - 04.11.2022 Украина.ру

Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом

Россию в очередной раз обманули. На этот раз с зерновой сделкой. И в этом не только вина Запада. Что именно Москва делает не так, в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший дипломатический работник МИД России Владислав Мицкевич

2022-11-04T05:00

2022-11-04T05:00

2022-11-04T05:00

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Он пояснил, что стоит разделять дипломатию как средство достижения внешнеполитических целей и внешнеполитическую цель существования государства. С первым у Москвы проблем нет: линия руководства страны реализуется в соответствии с традициями российской или советской дипломатии.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221102/1040400086.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дипломат, россия, запад, ошибка, общение