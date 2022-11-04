https://ukraina.ru/20221104/1040438422.html
Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом
Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом - 04.11.2022 Украина.ру
Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом
Россию в очередной раз обманули. На этот раз с зерновой сделкой. И в этом не только вина Запада. Что именно Москва делает не так, в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший дипломатический работник МИД России Владислав Мицкевич
2022-11-04T05:00
2022-11-04T05:00
2022-11-04T05:00
новости
дипломат
россия
запад
ошибка
общение
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Он пояснил, что стоит разделять дипломатию как средство достижения внешнеполитических целей и внешнеполитическую цель существования государства. С первым у Москвы проблем нет: линия руководства страны реализуется в соответствии с традициями российской или советской дипломатии.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221102/1040400086.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дипломат, россия, запад, ошибка, общение
Новости, дипломат, Россия, Запад, ошибка, общение
Бывший дипломат раскрыл, какую ошибку допускает Россия в общении с Западом
Россию в очередной раз обманули. На этот раз с зерновой сделкой. И в этом не только вина Запада. Что именно Москва делает не так, в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший дипломатический работник МИД России Владислав Мицкевич
Он пояснил, что стоит разделять дипломатию как средство достижения внешнеполитических целей и внешнеполитическую цель существования государства. С первым у Москвы проблем нет: линия руководства страны реализуется в соответствии с традициями российской или советской дипломатии.
"Что касается политического целеполагания в международных делах, то у нас есть проблемы. Вся наша внешняя политика реактивная – мы не преследуем свои цели, а реагируем на чьи-то действия. Не мы определяем повестку. Как мне рассказал один коллега из моей альма-матер, МГИМО, один из студентов на вопрос "в чем главная проблема российской внешней политики?" ответил: "в низкой исполнимости угроз". По-моему, очень точно", - считает Мицкевич.
Полностью прочитать интервью можно здесь: