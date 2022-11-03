Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве - 03.11.2022 Украина.ру
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Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве
Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве - 03.11.2022 Украина.ру
Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве
Какие результаты выборов в США были бы наиболее выгодны России и Латинской Америке? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо
2022-11-03T06:45
2022-11-03T06:45
новости
разведчик
сша
демократы
республиканцы
москва
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Он добавил, что в отношении России будет и дальше поддерживаться больший или меньший уровень враждебности, а Латинской Америке и впредь предстоит сталкиваться с вызовами от Вашингтона.Между тем, уточнил разведчик, в случае победы на ближайших выборах республиканцев, кое-что все же может измениться."Не надо забывать, что правые "трамписты" не находятся в хороших отношениях с американским ВПК и не приветствуют слишком большие военные расходы США. Сам [экс-президент Дональд] Трамп прибегал к популистским лозунгам о том, что в приоритете должны быть внутренние американские проблемы. Поэтому я считаю возможным уменьшение военной помощи киевскому режиму", - сказал Альварадо.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html
Украина.ру
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новости, разведчик, сша, демократы, республиканцы, москва
Новости, разведчик, США, демократы, республиканцы, Москва

Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве

06:45 03.11.2022
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Какие результаты выборов в США были бы наиболее выгодны России и Латинской Америке? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо
"Политику США не определяют ни Конгресс, ни президент этой страны, а влиятельные правящие круги и их имперские и геополитические аппетиты. Но несомненным является тот факт, что будет происходить некоторый пересмотр американской внешней политики", - сказал разведчик.
Он добавил, что в отношении России будет и дальше поддерживаться больший или меньший уровень враждебности, а Латинской Америке и впредь предстоит сталкиваться с вызовами от Вашингтона.
Между тем, уточнил разведчик, в случае победы на ближайших выборах республиканцев, кое-что все же может измениться.
"Не надо забывать, что правые "трамписты" не находятся в хороших отношениях с американским ВПК и не приветствуют слишком большие военные расходы США. Сам [экс-президент Дональд] Трамп прибегал к популистским лозунгам о том, что в приоритете должны быть внутренние американские проблемы. Поэтому я считаю возможным уменьшение военной помощи киевскому режиму", - сказал Альварадо.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Перси Альварадо интервью
Вчера, 06:54
Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит
 
НовостиразведчикСШАдемократыреспубликанцыМосква
 
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