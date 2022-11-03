https://ukraina.ru/20221103/1040415340.html

Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"

Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора" - 03.11.2022 Украина.ру

Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"

Россия перестала пропускать суда с продовольствием из Украины, обозначив это как ответ на нападение дронов на Севастополь и поставки британского оружия Украине, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-11-03T04:46

2022-11-03T04:46

2022-11-03T04:46

новости

украина

зерно

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216582_0:76:992:634_1920x0_80_0_0_174f839734a0e73d711b6f65f83a9833.jpg

Ранее на Севастополь киевским режимом была совершена массированная атака дронов, операцией руководили британские военные."Мы одновременно отвечаем и на атаку Севастополя, и на то, что нам не нравится присутствие Великобритании на Черном море и поставки Лондоном оружия Украине, которое потом используется против нашего флота. К тому же, она нам не особенно выгодна экономически. Поэтому мы вряд ли пройдем на продление сделки", - сказал Акопов.По его словам, теоретически сделка может быть возобновлена, однако только президент Владимир Путин "может определить, выгодно нам восстанавливать ее или не выгодно" в зависимости от военных, экономических и внешнеполитических факторов.Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерно, россия, турция