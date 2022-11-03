Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора" - 03.11.2022 Украина.ру
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Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"
Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора" - 03.11.2022 Украина.ру
Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"
Россия перестала пропускать суда с продовольствием из Украины, обозначив это как ответ на нападение дронов на Севастополь и поставки британского оружия Украине, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:46
2022-11-03T04:46
новости
украина
зерно
россия
турция
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Ранее на Севастополь киевским режимом была совершена массированная атака дронов, операцией руководили британские военные."Мы одновременно отвечаем и на атаку Севастополя, и на то, что нам не нравится присутствие Великобритании на Черном море и поставки Лондоном оружия Украине, которое потом используется против нашего флота. К тому же, она нам не особенно выгодна экономически. Поэтому мы вряд ли пройдем на продление сделки", - сказал Акопов.По его словам, теоретически сделка может быть возобновлена, однако только президент Владимир Путин "может определить, выгодно нам восстанавливать ее или не выгодно" в зависимости от военных, экономических и внешнеполитических факторов.Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html
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новости, украина, зерно, россия, турция
Новости, Украина, зерно, Россия, Турция

Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"

04:46 03.11.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Читать в
Россия перестала пропускать суда с продовольствием из Украины, обозначив это как ответ на нападение дронов на Севастополь и поставки британского оружия Украине, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее на Севастополь киевским режимом была совершена массированная атака дронов, операцией руководили британские военные.
"Мы одновременно отвечаем и на атаку Севастополя, и на то, что нам не нравится присутствие Великобритании на Черном море и поставки Лондоном оружия Украине, которое потом используется против нашего флота. К тому же, она нам не особенно выгодна экономически. Поэтому мы вряд ли пройдем на продление сделки", - сказал Акопов.
По его словам, теоретически сделка может быть возобновлена, однако только президент Владимир Путин "может определить, выгодно нам восстанавливать ее или не выгодно" в зависимости от военных, экономических и внешнеполитических факторов.
Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
Вчера, 09:00
Удары "убийцами авианосцев", выплаты бойцам СВО, ситуация с зерном. Главное на Украине на утро 2 ноября
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре"
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04:46Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"
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04:30"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки
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04:07"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке
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