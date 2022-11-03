https://ukraina.ru/20221103/1040415340.html
Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"
Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора" - 03.11.2022 Украина.ру
Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"
Россия перестала пропускать суда с продовольствием из Украины, обозначив это как ответ на нападение дронов на Севастополь и поставки британского оружия Украине, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:46
2022-11-03T04:46
2022-11-03T04:46
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турция
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Ранее на Севастополь киевским режимом была совершена массированная атака дронов, операцией руководили британские военные."Мы одновременно отвечаем и на атаку Севастополя, и на то, что нам не нравится присутствие Великобритании на Черном море и поставки Лондоном оружия Украине, которое потом используется против нашего флота. К тому же, она нам не особенно выгодна экономически. Поэтому мы вряд ли пройдем на продление сделки", - сказал Акопов.По его словам, теоретически сделка может быть возобновлена, однако только президент Владимир Путин "может определить, выгодно нам восстанавливать ее или не выгодно" в зависимости от военных, экономических и внешнеполитических факторов.Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зерно, россия, турция
Тройной удар: эксперт объяснил, почему Россия прекратила действие "зернового коридора"
Россия перестала пропускать суда с продовольствием из Украины, обозначив это как ответ на нападение дронов на Севастополь и поставки британского оружия Украине, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру