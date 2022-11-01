https://ukraina.ru/20221101/1040395737.html

Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном

Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном - 01.11.2022 Украина.ру

Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном

После выхода из зерновой сделки никто не будет прорывать пока еще не объявленную блокаду. И мы специально топить никого не будем. Топить – это вариант на случай Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T17:33

2022-11-01T17:33

2022-11-01T17:33

интервью

зерновая сделка

россия

запад

украина

зерно

турция

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После выхода из зерновой сделки никто не будет прорывать пока еще не объявленную блокаду. И мы специально топить никого не будем. Топить – это вариант на случай попытки прорыва или самодеятельного вызова. Пока что мы обойдемся предупреждениями, а потом будем смотреть по развитию событий, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее глава МИД Турции заявил, что необходимо предпринять конкретные шаги для экспорта российского зерна и удобрений.– Петр, действительно ли Турция готова предложить для нас что-то выгодное?– Для Турции эта сделка важна по экономическим причинам. Но в первую голову – это политическое влияние. Они показывают, что являются единственным посредником, который может согласовать действия Москвы и Киева.Турки будут делать все для ее продолжения, но здесь будут главными только Россия и ее интересы.Мы одновременно отвечаем и на атаку Севастополя, и на то, что нам не нравится присутствие Великобритании на Черном море и поставки Лондоном оружия Украине, которое потом используется против нашего флота. К тому же, она нам не особенно выгодна экономически. Поэтому мы вряд ли пройдем на продление сделки.Так что Турция может сколько угодно отстаивать свою позицию. Но Путин будет принимать решение, исходя из совокупности факторов, которые выгодны для нас сейчас в плане внешнеполитической репутации (мы не организовываем мировой голод, как нас в этом обвиняют), экономической выгоды и безопасности Черноморского флота.– Вы сказали, что мы еще немного поторгуемся, а потом все равно выйдем из сделки. Каким образом будем торговаться?- Мы уже приостановили участие в сделке. Теоретически она может быть возобновлена в какой-то момент. Но это будет для нас инструментом.Учитывая все обстоятельства, которые были при нашем согласии на сделку и при временном отказе от нее, только Путин может определить, выгодно нам восстанавливать ее или не выгодно. Все будет зависеть от военных, экономических и внешнеполитических факторов.– Если мы выходим из сделки, означает ли это, что мы должны будем топить эти корабли или жестко досматривать их?– Я не думаю, что кто-то будет специально рисковать и подставляться под удар. Никто не будет прорывать пока еще не объявленную блокаду. И мы специально топить никого не будем.Топить – это вариант на случай попытки прорыва или самодеятельного вызова. Пока что мы обойдемся предупреждениями, а потом будем смотреть по развитию событий. Как минимум мы сможем заблокировать корабли, которые попытаются что-то вывезти.– Политолог Ростислав Ищенко считает, что сама по себе сделка Западу уже не нужна, потому что зерно в основном вывезено, и что он теперь лишь хочет нанести России максимальный репутационный ущерб...– Я бы не сказал, что зерно вывезено. Оно там еще есть. Понятно, что Запад использует любой повод, чтобы выставить нас убийцей, организатором голода и ядерным шантажистом. Но я бы не сказал, что Запад готов закрыть сделку. Это именно наше решение.– Ищенко также говорит, что у России есть два способа ответить Западу: либо устроить блокаду украинского побережья по типу того, что было в Фолклендскую войну, либо ничего пока не делать и захватить все побережье. Какой из этих вариантов более реалистичен?– Побережье мы захватить сейчас не можем, хотя и хотим. Со временем мы займем и его, но сейчас у нас это сил не хватает.Блокаду устроить мы можем. Но это будет только в том случае, если возникнут попытки провозить корабли с зерном без нашего разрешения.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20221101/1040364880.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, зерновая сделка, россия, запад, украина, зерно, турция