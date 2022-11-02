Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040435769.html
Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности
Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности - 02.11.2022 Украина.ру
Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности
Сотрудники СБУ обвинили дочь бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева в финансировании оборонно-промышленного комплекса России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СБУ
2022-11-02T16:10
2022-11-02T16:10
новости
украина
сбу
лебедев
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/64/1033056409_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_d7f7f5979f7452ac60bf09dece425a29.jpg
Сотрудники СБУ сообщили о подозрении дочери бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева в антиукраинской деятельности. Девушка руководила предприятиями, которые поставляли товары для российского оборонно-промышленного комплекса, заявили в СБУ. "Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщили в пресс-службе СБУ. Дочери Лебедева на Украине грозит до 10 лет лишения свободы.Павел Лебедев - министр обороны Украины в 2012-2014 годах. В Севастополе Лебедев известен как строитель гостиничного комплекса "Аквамарин", пансионата в урочище Ласпи, ЖК "Адмиралтейский" и других объектов. В 2016 году украинские власти объявили Лебедева в розыск за якобы подавление протестов во время госпереворота в Киеве. Весной 2020 года его заочно взяли под стражу в качестве подозреваемого в расстрелах на Майдане. Летом 2022 года киевская генпрокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье Лебедева. Украинские журналисты предполагают, что бизнес Лебедева якобы ведет его дочь, бенефициар промышленно-инвестиционной группы "Аурум групп". В группу, по данным украинских СМИ, входят более 50 субъектов хозяйствования, в том числе Свесский насосный завод в Сумской области.
https://ukraina.ru/20221031/1040355318.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/64/1033056409_42:0:1819:1333_1920x0_80_0_0_8ffb71a4709b14465a91ce1ae11c91d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сбу, лебедев, севастополь
Новости, Украина, СБУ, Лебедев, Севастополь

Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности

16:10 02.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер
СБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Сотрудники СБУ обвинили дочь бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева в финансировании оборонно-промышленного комплекса России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СБУ
Сотрудники СБУ сообщили о подозрении дочери бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева в антиукраинской деятельности. Девушка руководила предприятиями, которые поставляли товары для российского оборонно-промышленного комплекса, заявили в СБУ.
"Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Дочери Лебедева на Украине грозит до 10 лет лишения свободы.
Павел Лебедев - министр обороны Украины в 2012-2014 годах. В Севастополе Лебедев известен как строитель гостиничного комплекса "Аквамарин", пансионата в урочище Ласпи, ЖК "Адмиралтейский" и других объектов.
В 2016 году украинские власти объявили Лебедева в розыск за якобы подавление протестов во время госпереворота в Киеве. Весной 2020 года его заочно взяли под стражу в качестве подозреваемого в расстрелах на Майдане. Летом 2022 года киевская генпрокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье Лебедева.
Украинские журналисты предполагают, что бизнес Лебедева якобы ведет его дочь, бенефициар промышленно-инвестиционной группы "Аурум групп". В группу, по данным украинских СМИ, входят более 50 субъектов хозяйствования, в том числе Свесский насосный завод в Сумской области.
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области
31 октября, 18:00
"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦСотрудники СБУ провели обыски у руководства Украинской православной церкви Московского патриархата в Кировоградской области. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе СБУ
 
НовостиУкраинаСБУЛебедевСевастополь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
16:58"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
16:54Военный эксперт назвал условие взятия Одессы
16:53Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
16:53Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео
16:38Илон Маск идет в политику. Почему Twitter стал помечать украинскую пропаганду
16:30Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно
16:27Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
16:14Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин
16:10Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности
16:09ВСУ обстреляли населенный пункт Курской области, есть пострадавшие
16:08Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области
16:05Американский журналист: вмешательство США на Украине – признак упадка нашей демократии
16:00Угроза ядерного терроризма, обстрел ЗАЭС, уничтожение националистов. Главное на Украине на 16:00 2 ноября
15:56В МИД пообещали предоставить британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на корабли ЧФ
15:37Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь
15:34В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского
15:29"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь
15:27Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке
15:25Зеленский собрался в Крым
Лента новостейМолния