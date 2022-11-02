https://ukraina.ru/20221102/1040435769.html

Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности

Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности - 02.11.2022 Украина.ру

Дочь экс-министра обороны Украины обвинили в антиукраинской деятельности

Сотрудники СБУ обвинили дочь бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева в финансировании оборонно-промышленного комплекса России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СБУ

2022-11-02T16:10

2022-11-02T16:10

2022-11-02T16:10

новости

украина

сбу

лебедев

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/64/1033056409_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_d7f7f5979f7452ac60bf09dece425a29.jpg

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении дочери бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева в антиукраинской деятельности. Девушка руководила предприятиями, которые поставляли товары для российского оборонно-промышленного комплекса, заявили в СБУ. "Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщили в пресс-службе СБУ. Дочери Лебедева на Украине грозит до 10 лет лишения свободы.Павел Лебедев - министр обороны Украины в 2012-2014 годах. В Севастополе Лебедев известен как строитель гостиничного комплекса "Аквамарин", пансионата в урочище Ласпи, ЖК "Адмиралтейский" и других объектов. В 2016 году украинские власти объявили Лебедева в розыск за якобы подавление протестов во время госпереворота в Киеве. Весной 2020 года его заочно взяли под стражу в качестве подозреваемого в расстрелах на Майдане. Летом 2022 года киевская генпрокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье Лебедева. Украинские журналисты предполагают, что бизнес Лебедева якобы ведет его дочь, бенефициар промышленно-инвестиционной группы "Аурум групп". В группу, по данным украинских СМИ, входят более 50 субъектов хозяйствования, в том числе Свесский насосный завод в Сумской области.

https://ukraina.ru/20221031/1040355318.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, лебедев, севастополь