Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь - 02.11.2022 Украина.ру
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Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь
Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь - 02.11.2022 Украина.ру
Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь
В России невозможно вернуть смертную казнь при действующей Конституции. Об этом 2 ноября заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
2022-11-02T15:37
2022-11-02T15:37
новости
сенатор
смертная казнь
дмитрий медведев
россия
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Мораторий на смертную казнь отменить невозможно, заявил Клишас. Так сенатор прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности вернуть смертную казнь для диверсантов и террористов. Вернуть смертную казнь в России можно, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, мораторий можно преодолеть при необходимости и при изменении правовых позиций Конституционного суда России.
https://ukraina.ru/20221102/1040431754.html
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новости, сенатор, смертная казнь, дмитрий медведев, россия
Новости, сенатор, смертная казнь, Дмитрий Медведев, Россия

Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь

15:37 02.11.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В России невозможно вернуть смертную казнь при действующей Конституции. Об этом 2 ноября заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Мораторий на смертную казнь отменить невозможно, заявил Клишас. Так сенатор прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности вернуть смертную казнь для диверсантов и террористов.
"Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель Конституционного суда Зорькин В.Д.", - написал Клишас в телеграм-канале.
Вернуть смертную казнь в России можно, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, мораторий можно преодолеть при необходимости и при изменении правовых позиций Конституционного суда России.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
15:29
"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казньВ России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
 
Новостисенаторсмертная казньДмитрий МедведевРоссия
 
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