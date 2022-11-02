Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь
В России невозможно вернуть смертную казнь при действующей Конституции. Об этом 2 ноября заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Мораторий на смертную казнь отменить невозможно, заявил Клишас. Так сенатор прокомментировал высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности вернуть смертную казнь для диверсантов и террористов.
"Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель Конституционного суда Зорькин В.Д.", - написал Клишас в телеграм-канале.
Вернуть смертную казнь в России можно, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, мораторий можно преодолеть при необходимости и при изменении правовых позиций Конституционного суда России.
15:29"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казньВ России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев