Сенатор прокомментировал слова Медведева о снятии моратория на смертную казнь

"Мы этих уродов приняли, в ответ - теракты". Медведев высказался о снятии моратория на смертную казнь В России могут снять мораторий на смертную казнь, если возникнет необходимость. Об этом 2 ноября у себя в Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев