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"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ
"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ
Журналисты Украина.ру, находясь в ДНР, поговорили с пленным рядовым ВСУ Владимиром Жданюком, жителем Луцка. Мужчина рассказал, чем занимался до начала боевых действий, в каком состоянии были украинские позиции, как чудом выжил и оказался в плену, а также ответил на вопрос о том, как относится к героизации нацизма на Украине.
2022-11-02T12:45
2022-11-02T12:45
2022-11-02T12:45
видео
всу
пленный
военнопленный
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Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Госдума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, всу, пленный, военнопленный, видео
"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ
Журналисты Украина.ру, находясь в ДНР, поговорили с пленным рядовым ВСУ Владимиром Жданюком, жителем Луцка. Мужчина рассказал, чем занимался до начала боевых действий, в каком состоянии были украинские позиции, как чудом выжил и оказался в плену, а также ответил на вопрос о том, как относится к героизации нацизма на Украине.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Госдума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.