https://ukraina.ru/20221102/1040422701.html

"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ

"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру

"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ

Журналисты Украина.ру, находясь в ДНР, поговорили с пленным рядовым ВСУ Владимиром Жданюком, жителем Луцка. Мужчина рассказал, чем занимался до начала боевых действий, в каком состоянии были украинские позиции, как чудом выжил и оказался в плену, а также ответил на вопрос о том, как относится к героизации нацизма на Украине.

2022-11-02T12:45

2022-11-02T12:45

2022-11-02T12:45

видео

всу

пленный

военнопленный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040422454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c26104f302478571edda4ec3fccb1a8c.jpg

Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Госдума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, всу, пленный, военнопленный, видео