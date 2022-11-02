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Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине

Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине - 02.11.2022 Украина.ру

Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине

Совет Федерации призвал парламенты других стран принять участие в расследовании деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона на Украине. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Совета Федерации

2022-11-02T12:29

2022-11-02T12:29

2022-11-02T12:29

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Совет Федерации призвал парламенты других стран принять участие в расследовании деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона на Украине. Сенаторы единогласно поддержали проект обращения к парламентам мира о необходимости укрепления Конвенции, запрещающей применения биологического и токсинного оружия. "Прежде всего требуется неукоснительная имплементация в национальное законодательство и правоприменительную практику положений профильного международного инструмента, наложившего полный запрет на целую категорию оружия массового уничтожения, – Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)", - говорится в документе. Сенаторы предполагают, что США ведут неправомерную деятельность и в других лабораториях по всему миру. Украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий ОнищенкоБлизость границы, генетическая схожесть этноса, изучение природно-очаговых болезней – вот была главная задача украинских лабораторий, сказал он. Эксперт констатировал, что опасность для России подобные разработки несут большие, так как биологическое оружие в том числе не требует затрат на перевозку в отличие, например, от ядерных боеголовок.

https://ukraina.ru/20221027/1040166490.html

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новости, совет федерации, биолаборатории, украина, сша