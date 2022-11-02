Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040420708.html
Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине
Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине
Совет Федерации призвал парламенты других стран принять участие в расследовании деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона на Украине. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Совета Федерации
2022-11-02T12:29
2022-11-02T12:29
новости
совет федерации
биолаборатории
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101493/50/1014935098_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1f6d8cab6015cdd68ce3981003ed9f50.jpg
Совет Федерации призвал парламенты других стран принять участие в расследовании деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона на Украине. Сенаторы единогласно поддержали проект обращения к парламентам мира о необходимости укрепления Конвенции, запрещающей применения биологического и токсинного оружия. "Прежде всего требуется неукоснительная имплементация в национальное законодательство и правоприменительную практику положений профильного международного инструмента, наложившего полный запрет на целую категорию оружия массового уничтожения, – Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)", - говорится в документе. Сенаторы предполагают, что США ведут неправомерную деятельность и в других лабораториях по всему миру. Украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий ОнищенкоБлизость границы, генетическая схожесть этноса, изучение природно-очаговых болезней – вот была главная задача украинских лабораторий, сказал он. Эксперт констатировал, что опасность для России подобные разработки несут большие, так как биологическое оружие в том числе не требует затрат на перевозку в отличие, например, от ядерных боеголовок.
https://ukraina.ru/20221027/1040166490.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101493/50/1014935098_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_84cbe95818b01bf1b1075a763b957247.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, совет федерации, биолаборатории, украина, сша
Новости, Совет Федерации, биолаборатории, Украина, США

Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине

12:29 02.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета федерации РФ
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Совет Федерации призвал парламенты других стран принять участие в расследовании деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона на Украине. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Совета Федерации
Совет Федерации призвал парламенты других стран принять участие в расследовании деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона на Украине. Сенаторы единогласно поддержали проект обращения к парламентам мира о необходимости укрепления Конвенции, запрещающей применения биологического и токсинного оружия.
"Прежде всего требуется неукоснительная имплементация в национальное законодательство и правоприменительную практику положений профильного международного инструмента, наложившего полный запрет на целую категорию оружия массового уничтожения, – Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)", - говорится в документе.
Сенаторы предполагают, что США ведут неправомерную деятельность и в других лабораториях по всему миру.
Украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
Близость границы, генетическая схожесть этноса, изучение природно-очаговых болезней – вот была главная задача украинских лабораторий, сказал он. Эксперт констатировал, что опасность для России подобные разработки несут большие, так как биологическое оружие в том числе не требует затрат на перевозку в отличие, например, от ядерных боеголовок.
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
27 октября, 06:34
Что известно о биолабораториях на Украине
 
НовостиСовет ФедерациибиолабораторииУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ
12:43В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего
12:42Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу
12:29Совет Федерации пригласил парламенты других стран к расследованию по биолабораториям США на Украине
12:13Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки
12:08Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву
12:05Данилко раскрыл тайну бегства Константина Меладзе с Украины
12:00Проблемы с электроснабжением, потери ВСУ, диверсия в Крыму. Главное на Украине на 12:00 2 ноября
11:55Владислав Мицкевич об отказе от зерновой сделки: Проблема российской политики в низкой исполнимости угроз
11:27В Киевской области света может не быть неделями – власти
11:24В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами
10:57Захарова высмеяла новую оговорку Байдена о геях
10:49На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ
10:29В Харьковской области пожилую женщину обвинили в "кремлевской пропаганде"
10:27В Одессе на бронзовую Екатерину II надели красный колпак, а в руку вложили петлю
10:24"Это просто абсурд": глава Энергодара рассказал, как Киев искажает сведения об обстрелах ЗАЭС
10:16Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак
10:11Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
10:04В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
09:57В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
Лента новостейМолния