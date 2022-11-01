https://ukraina.ru/20221101/1040381438.html

Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму

Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму - 01.11.2022 Украина.ру

Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму

В понедельник, 31 октября, в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание, посвящённое ситуации вокруг Украины. Инициатором выступила Россия. Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T14:20

2022-11-01T14:20

2022-11-01T14:20

эксклюзив

россия

украина

совбез оон

небензя

зерновая сделка

севастополь

великобритания

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В понедельник, 31 октября, в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание, посвящённое ситуации вокруг Украины. Инициатором выступила Россия. На этот раз в центре внимания были массированные авиационные и морские удары украинских войск по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота в Севастополе, обеспечивавших в том числе реализацию стамбульских соглашений по экспорту зерна из украинских портов. Из-за ударов РФ была вынуждена приостановить участие в зерновой сделке.Как сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, российские специалисты провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на обломках морских беспилотных аппаратов, задействованных в диверсии, и восстановление считанной из памяти навигационного приёмника информации показывает, что запуск беспилотников осуществлялся с побережья в районе Одессы. Далее они двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении Севастополя, при этом координаты движения одного из аппаратов указывают на точку старта непосредственно в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора". Это, по словам дипломата, может свидетельствовать о запуске беспилотника с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Украиной и её западными кураторами для вывоза сельхозпродукции.По сведениям Министерства обороны РФ, подготовка к теракту велась Киевом под руководством британских специалистов, находящихся в порту Очаков Николаевской области. Кроме того, стоит отметить присутствие в тот день над акваторией Чёрного моря неподалёку от побережья Крыма стратегического разведывательного беспилотника США RQ-4В Global Hawk, добавил Небензя."Подрывная акция Киева грубо нарушает Стамбульские договорённости от 22 июля и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех теперь очевидно, что украинской стороной черноморский гуманитарный коридор используется в военно-диверсионных целях. В связи с этими действиями Киева российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в Черноморской инициативе. Мы не знаем, какие ещё теракты готовит Киев при поддержке своих западных спонсоров. Поэтому мы вынуждены приостановить реализацию этой инициативы с 29 октября на неопределённый срок", - заявил Небензя.Тем не менее, Совместный координационный центр в Стамбуле продолжил работу уже без российских специалистов."Исходим из того, что заключённая между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН Черноморская инициатива без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают. В то же время, учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором, и в целом то, что Чёрное море остаётся зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных СКЦ без нашего согласования сухогрузов", - объявил Небензя.Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд утверждает, что никакие военные суда не были вовлечены в реализацию инициативы, и не считает свершённую атаку на объекты Черноморского флота причиной для приостановки зерновой сделки. Она призвала Россию восстановить участие в сделке, чтобы доставка грузов с зерном продолжилась как можно быстрее.Однако, как напомнило днём ранее посольство РФ в Великобритании, пару лет назад королевство официально объявило о планах построить для Украины военно-морские базы в Очакове и Бердянске. И, если со вторым не получилось, то военно-морская инфраструктура первого уже задействована в подготовке диверсионных операций против объектов на территории России. Кроме того, в командном звене и боевых порядках ВСУ на земле участвуют британские наёмники из числа отставных военных, праворадикалов и неонацистов, оборонно-промышленный комплекс поставляет крупные партии оружия украинской армии, а британская разведка не скрывает, что щедро делится информацией с ВСУ. Дипмиссия подчеркнула, что теракт в Севастополе продемонстрировал степень вовлечённости спецслужб королевства в ход боевых действий на Украине.Заместитель постоянного представителя США в ООН Джеффри Де Лаурентис так же, как и глава британской делегации, на заседании Совета Безопасности ООН призвал Россию сохранить "необходимое для спасения жизней соглашение", назвав решение о приостановке участия в зерновой сделке вызывающим глубокую обеспокоенность.В ответ Небензя подчеркнул, что заявления западных дипломатов о том, что предпринятые Москвой меры якобы угрожают продовольственной безопасности, не более чем очередная попытка переложить с больной головы на здоровую, чтобы выгородить киевский режим. Которому его западные кураторы спускают с рук любые, даже самые опасные действия: ядерный шантаж через удары по Запорожской АЭС, подготовку провокаций с "грязной бомбой", целенаправленные атаки по гражданской инфраструктуре, включая Крымский мост, репрессии против мирного населения на подконтрольных территориях."Как вы будете обелять своих подопечных сегодня, когда они, ощущая полную безнаказанность, использовали в террористических диверсионных целях гуманитарный коридор под гарантиями ООН? На какую "российскую пропаганду" будете ссылаться? Факты в том, что киевские власти, а не Россия, ставят под угрозу функционирование гуманитарного коридора, демонстрируя полное пренебрежение к любым договорённостям, даже под эгидой Всемирной Организации", - добавил постоянный представитель РФ при ООН.Этот тезис российская делегация подкрепила статистическими данными, которые говорят сами за себя. Во-первых, за время реализации Черноморской инициативы свыше 70 судов задержали, а некоторые и вовсе отстранили за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском "зерновом коридоре" и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках. Во-вторых, более 40% судов, воспользовавшихся "зерновым коридором" (по состоянию на 29 октября - 409 судов), ушли в страны Европы, а в страны с низким доходом и ниже среднего уровня, которые по задумке должны были стать главными получателями украинских зерновых, поступило менее 1/4 от общего объёма экспорта - за 3 месяца чуть более 2 млн тонн. Никаких подтверждений, что страны ЕС перенаправляют или перепродают на коммерческой основе часть закупленного ими на Украине продовольствия в беднейшие страны, нет. В-третьих, Всемирная продовольственная программа играет слабую роль в обеспечении нуждающихся государств – по её линии поставлено всего 255 тысяч тонн (2,3% от общего объёма).Россия же готова безвозмездно передать беднейшим странам 500 тысяч тонн продовольственной продукции и 286 тысяч тонн удобрений, по-прежнему удерживаемых в европейских портах. Заместитель представителя США в ООН приветствовал намерение РФ, но назвал этот шаг сильно запоздалым, добавив, что "цена за это не должна заключаться в блокировке гораздо больших объёмов продовольственного экспорта из Украины"."Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании "мирового голода", Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт (30 млн тонн продовольствия и 25 млн тонн удобрений до конца года), но и безвозмездные поставки нуждающимся странам. Со своей стороны мы всё это время добросовестно и честно работали над обеспечением вывоза украинского продовольствия, которое на коммерческой основе было направлено отнюдь не голодающим, как обещал генсекретарь ООН, а в ЕС и другие развитые страны", – подчеркнул Небензя.Пока украинское зерно вывозилось внушительными темпами – около 1 млн тонн еженедельно – за счёт усилий российских экспертов, та часть сделки, которая касается разблокировки поставок на мировой рынок зерна и удобрений из РФ, не сдвинулась с нуля, добавил дипломат.При этом заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании подчеркнул, что жизненно необходим экспорт из обеих "глобальных житниц" – и Украины, и России. Гриффитс выразил воодушевление по поводу заявления России о том, что она не выходит из сделки, а лишь временно приостанавливает своё участие, и надеется, что представители РФ вновь станут полноправными и активными участниками в реализации инициативы. Гриффитс сообщил, что ООН готова обращать внимание на озабоченности и выслушивать предложения со всех сторон по мере приближения срока окончания действия зерновой сделки (19 ноября)."Использование черноморской зерновой инициативы для получения тем или иным образом оперативного военного преимущества будет считаться грубым злоупотреблением. У ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации этого уникального соглашения. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договорённости, все представленные доказательства, если будет такой запрос", – заявил он.Впрочем, позже журналистам Гриффитс сказал, что не видит нарушений условий Черноморской инициативы в атаке на Севастополь.Небензя с недоумением отметил, что руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности в связи с террористическими атаками под прикрытием гуманитарного коридора: секретариат ООН сначала оперативно переквалифицировал зерновую сделку из гуманитарной в коммерческую, а теперь закрывает глаза на её использование в военных целях.На заседании 31 октября звучали не только осуждения в адрес России, но и слова солидарности. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан обратил внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сделанное днём ранее, о готовности к диалогу с западными странами по снижению напряжённости и выразил надежду на скорейшее начало переговоров между сторонами конфликта.В свою очередь постоянный представитель Кении при ООН Мартин Кимани заявил: "Мы призываем к немедленному шагу по отправке миссии ООН по установлению фактов, чтобы она сообщила о любых вооружённых или блокирующих действиях, касающихся войны на Украине, которые подвергают риску глобальную продовольственную безопасность. Мы приветствовали бы создание генсеком миссии по установке фактов для расследования атаки беспилотников".Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что это заседание западные страны не могут записать себе в актив."Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке. Кроме того, мы дали и статистику по выполнению самой сделки, к которой у нас было много вопросов и до произошедших инцидентов. В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", – написал он в Telegram-канале.По словам дипломата, западные делегации просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за шагов российской стороны и призывали немедленно вернуться в сделку; развивающиеся страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в работающей сделке. Что касается Гриффитса, он тоже обходил острые углы, признавая, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит стамбульским договорённостям."Их (западников – ред.) "двойные стандарты" и конфронтационный настрой были видны невооружённым взглядом. С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали. Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре – неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно!" - пообещал Полянский.

https://ukraina.ru/20221101/1040357084.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, совбез оон, небензя, зерновая сделка, севастополь, великобритания