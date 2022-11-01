В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек - 01.11.2022 Украина.ру
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В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек
В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек - 01.11.2022 Украина.ру
В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек
Власти Херсонской области организовали эвакуацию мирных граждан, регион уже покинули 80 тысяч человек. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области
2022-11-01T10:28
2022-11-01T10:28
новости
херсон
эвакуация
россия
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Власти региона планируют отселить от прибрежной зоны у реки Днепр около 70 тысяч местных жителей. Власти опасаются, что украинские войска могут ударить по плотине Каховской ГЭС, что вызовет затопление части Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил об эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. Жителей переселят вглубь Херсонской области или в другие российские регионы. Каждому полагается выплата в 100 тысяч рублей и сертификат на покупку жилья. Сотрудники МЧС помогают жителям с правого берега Днепра перебраться на левый. Спасатели сопровождают людей с момента погрузки на теплоходы в речном порту Херсона до прибытия в Краснодарский край. Из региона уже выехали 80 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
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новости, херсон, эвакуация, россия
Новости, Херсон, эвакуация, Россия

В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек

10:28 01.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Власти Херсонской области организовали эвакуацию мирных граждан, регион уже покинули 80 тысяч человек. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области
Власти региона планируют отселить от прибрежной зоны у реки Днепр около 70 тысяч местных жителей. Власти опасаются, что украинские войска могут ударить по плотине Каховской ГЭС, что вызовет затопление части Херсонской области.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил об эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. Жителей переселят вглубь Херсонской области или в другие российские регионы. Каждому полагается выплата в 100 тысяч рублей и сертификат на покупку жилья.
Сотрудники МЧС помогают жителям с правого берега Днепра перебраться на левый. Спасатели сопровождают людей с момента погрузки на теплоходы в речном порту Херсона до прибытия в Краснодарский край. Из региона уже выехали 80 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:37
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что побывала в Херсонской области. Соответствующий пост она опубликовала 30 октября в своих соцсетях
 
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10:30Феномен Болсонару: бразильский урок для Украины
10:28В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек
10:21Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО
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